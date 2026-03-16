Nagyot mozdult már reggel is a forint

Ingadozó volt a hangulat az elmúlt két hétben a devizapiacokon: a háborús hírek akár óráról órára éles irányváltásokat okoztak. Hétfőn a forint erősödéssel indított a dollárral és az euróval szemben is.

Amíg a közel-keleti feszültség nem csillapodik érdemben, addig nagy valószínűséggel ez a kiszámíthatatlan mozgás is velünk marad.

A szakértők és a befektetők egyelőre csak találgatják, milyen hosszabb távú gazdasági következményei lehetnek a konfliktusnak. Ahogy telik az idő, egyre kevésbé tűnik valószínűnek, hogy gyorsan lezárulnak a harcok, és a világgazdaság komolyabb hatások nélkül átvészeli a helyzetet.

Hétfőn az amerikai ipari termelés legfrissebb adatai érkeznek, míg idehaza reggel az MNB a havi fizetési mérleg alakulását, valamint a tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó pénzforgalmi ábrakészletet publikálja.

A forint már a hét elején erősödéssel indította a kereskedést:

az euró jegyzése 391 forintig süllyedt, miközben a dollár árfolyama 342 forint körül alakult. Az előző kereskedési nap végén még az euró 393,4, a dollár pedig 344,6 forint körül járt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró-dollár keresztárfolyam 1,143 körül jár, enyhe euróerősödéssel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ