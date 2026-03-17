Rákapcsolt a forint: már 390 alatt az euróval szemben

Ahogy az várható volt, nem csökkent a volatilitás keddre sem:

a nap eleje óta már sokadik alkalommal váltott irányt a magyar deviza egy 2 forintos sávban.

Bár ilyen körülmények között nehéz meghatározni merre akar tovább menni, de egyelőre a gyengülés jeleit mutatja, hiszen az euró ellenében már a 392-es szintet is megcsípte nemrég.

A dollárral szemben kisebb gyengülést láthatunk, ugyanis az amerikai fizetőeszköz is gyengébbnek tűnik a tegnapi naphoz képest.

Ez annak is köszönhető, hogy

a technikai kép alapján a dollár index a 100-as szintnél egy ellenállásba ütközött.

Amennyiben ezt a szintet áttörné, akkor további dollár erősödés jöhet, ami nyomás alá helyezné a kisebb devizákat is.