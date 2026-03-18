Nagy meglepetés: Powell tovább maradhat a Kormányzótanácsban, mint hitték

Powell kijelenti, hogy addig nem adja vissza a kormányzótanács tagsági mandátumát, amíg a jogi nyomozás tart. Ez azt is jelenti, hogy a Fed elnöksége lejárta után is maradhat a Kormányzótancsában. Powell elmondta ugyanakkor azt is, hogy amennyiben a bírósági ügy véget ér, azt még nem döntötte el, hogy azután is marad-e.

Miről szól a nyomozás?

Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke ellen jelenleg az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) folytat büntetőjogi nyomozást a jegybank washingtoni székházának, az Eccles Buildingnek a többmilliárd dolláros felújítása kapcsán. A vádak szerint Powell 2025-ben félrevezethette a Kongresszust a projekt költségvetésével kapcsolatban, amely az eredetileg tervezett 1,9 milliárd dollárról végül 2,5 milliárd dollárra duzzadt. Bár a hivatalos vizsgálat a költségtúllépésekre és a transzparencia állítólagos hiányára fókuszál, a védők és piaci elemzők jelentős része szerint a folyamat mögött inkább politikai motivációk állnak.

A nyomozás körüli feszültséget tovább fokozza, hogy Powell támogatói szerint az eljárás csupán egy eszköz a jegybankelnökre gyakorolt nyomásgyakorlásra, különösen az elnöki mandátumának 2026. májusi lejárta előtt. A legfrissebb fejlemények szerint James Boasberg szövetségi bíró 2026 márciusában megsemmisítette az Igazságügyi Minisztérium által kiadott idézéseket, mivel az ítélet szerint a kormányzat nem tudott érdemi bizonyítékot felmutatni a bűncselekmény gyanújára. A bíró indoklása szerint a nyomozás valódi célja a politikai befolyásszerzés lehetett, bár az ügyészség már jelezte, hogy fellebbez a döntés ellen.