  • Megjelenítés
Nagy meglepetés: Powell tovább maradhat a Kormányzótanácsban, mint hitték
Deviza

Portfolio
A várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton a jegybank, azonban idénre magasabb növekedést és magasabb inflációt is vár. Az iráni háború ellenére az idei évi kamatpálya még változatlan. Fél nyolckor kezdődik a sajtótájékoztató, amelyről élőben közvetítönk.
Megosztás

Tovább maradhat Powell, mint hitték

Powell kijelenti, hogy addig nem adja vissza a kormányzótanács tagsági mandátumát, amíg a jogi nyomozás tart. Ez azt is jelenti, hogy a Fed elnöksége lejárta után is maradhat a Kormányzótancsában. Powell elmondta ugyanakkor azt is, hogy amennyiben a bírósági ügy véget ér, azt még nem döntötte el, hogy azután is marad-e.

Miről szól a nyomozás?

Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke ellen jelenleg az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) folytat büntetőjogi nyomozást a jegybank washingtoni székházának, az Eccles Buildingnek a többmilliárd dolláros felújítása kapcsán. A vádak szerint Powell 2025-ben félrevezethette a Kongresszust a projekt költségvetésével kapcsolatban, amely az eredetileg tervezett 1,9 milliárd dollárról végül 2,5 milliárd dollárra duzzadt. Bár a hivatalos vizsgálat a költségtúllépésekre és a transzparencia állítólagos hiányára fókuszál, a védők és piaci elemzők jelentős része szerint a folyamat mögött inkább politikai motivációk állnak.

A nyomozás körüli feszültséget tovább fokozza, hogy Powell támogatói szerint az eljárás csupán egy eszköz a jegybankelnökre gyakorolt nyomásgyakorlásra, különösen az elnöki mandátumának 2026. májusi lejárta előtt. A legfrissebb fejlemények szerint James Boasberg szövetségi bíró 2026 márciusában megsemmisítette az Igazságügyi Minisztérium által kiadott idézéseket, mivel az ítélet szerint a kormányzat nem tudott érdemi bizonyítékot felmutatni a bűncselekmény gyanújára. A bíró indoklása szerint a nyomozás valódi célja a politikai befolyásszerzés lehetett, bár az ügyészség már jelezte, hogy fellebbez a döntés ellen.

Megosztás

Mekkora lehet a növekedési sokk a háború miatt?

A jegybank átnéz az olajár-sokkon, de csak akkor, ha az inflációs várakozások nem mozdulnak. A növekedési hatás és az olajtermelés szempontjából az lesz a fontos, hogy tartósnak látják-e a magasabb olajárakat. Emiatt egyelőre a növekedési hatás inkább negatív összességében, mivel a fogyasztás a magasabb érak miatt gyengülni fog.

Megosztás

Idénre az olajárak miatt magasabb az inflációs előrejelzések?

Igen, részben az energiaárak miatt. De szerepet játszik benne az is, hogy a Fed nem akkora előrelépést lát a vámok inflációs hatásában, mint amit remélt (vártnál magasabbak az inflációs hatások).

Lehet negatív növekedési sokk a magasabb olajárakból?

Powell itt elsősorban a bizonytalanságot hangsúlyozza. A jegybanknak most nincs ebben erős véleménye, főleg mert nagyon gyorsan változhat a helyzet.

Megosztás

Kérdések következnek

Az első kérdésnek át kell néznie a magasabb infláción, főleg, hogy az infláció már 5 éve cél felett van.

Powell elmondja, hogy az elmúlt években a sorozatos külső sokkok miatt volt cél felett az infláción. Jelenleg a Fed azt nézi, hogy a vámok hatásai valóban egyszeriek-e az inflációra. Jelenleg a PCE maginfláció belül 0,5%pont a vámok hatása.

Az energiaárak emelkedését figyelembe veszi a jegybank és az inflációs célok kontextusában fogja kezelni a jegybank.

Miért kell kamatot csökkenteni, ha cél felett a növekedés és az infláció?

Powell elmondja, hogy a medián nem változott, de az átlag lejebb tolódott. Powell szerint érnek el eredményeket az inflációban, csak a vártnál kisebb ez az előrelépés.

Megosztás

Sok a bizonytalanság a háború miatt, de a hatásokat még nem látni

A közel-keleti hábotú hatásai bizonytalan. Egyelőre túl korai a hatások megítélése. Azonban a jegybank jó helyzetben van, hogy reagáljon a fejleményekre.

A jegybank kamatpályája december óta változatlan.

Megosztás

Kezdődik a sajtótájékoztató

Az infláció a cél felett alakult, a munkanélküliség nem változott az elmúlt hónapokban. A jegybank nem változtatott a kamatokon, de a mostani kamat egyelőre elegendőnek tűnik a jegybank céljainak elérésére.

A bejövő adatok alapján a fogyasztás ellenálló, a beruházások szépen nőnek, de a lakáspiac továbbra is gyenge. Idén a korábban vártnál magasabb lehet a növekedés.

Az álláshelyek száma továbbra is lassú ütemben növekszik, a munkaerőiránti kereslet is kissé lazult. De a legtöbb adat afelé mutat, hogy az elmúlt hónapokban nem történt nagy változás.

Az infláció továbbra is cél felett van, februárban 2,8% volt a PCE infláció, a PCE maginfláció pedig 3%. Ez főleg a vámok miatti termékinfláció hatása. A következő hónapokban emelkedhet az infláció a közel-keleti háború miatt. Idén a PCE infláció 2,7% lehet, magasabb, mint a decemberi előrejelzés.

Megosztás

Itt a friss előrejelzés

Az amerikai jegybank a teljes előrejelzési időhorizonton magasabb növekedést vár, mint korábban, de ezzel együtt az inflációs pálya is feljebb került. Idénre három tizeddel, jövőre egy tizeddel.

A kamatpálya viszont nem változott.

Fontos megjegyezni, hogy akkora a bizonytalanság az iráni háború hatásait illetően, hogy ez az előrejelzés adott esetben gyorsan felülíródhat.

Megosztás

Itt az amerikai jegybank döntése

A várakozásoknak megfelelően nem változott az amerikai alapkamat, maradt a 3,5-3,75%-os sávban. A közlemény megjegyzi, hogy a bizonytalanság magas és a közel-keleti fejlemények amerikai gazdaságra gyakorolt hatását még nehéz megítélni.

A döntés majdnem egyhangú volt, de Stephen I. Miran ismét kamatcsökkentésre voksolt, 25 bázispontosat preferált volna.

Megosztás

Hamarosan érkezik az amerikai jegybank kamatdöntése

Magyar idő szerint este hét órakor kezdődik az amerikai jegybank kamatdöntő ülése egy olyan helyzetben, amikor az USA és Izrael által indított háború alapjaiban változtathatja meg az idei évi növekedés és inflációs kilátásokat.

A várakozások szerint nem változik az alapkamat, azonban most elsősorban arra figyelnek majd a befektetők, hogy milyen jeleket küld a jegybank az átalakuló kamatpályával kapcsolatban.

Fél 8-kor pedig kezdődik a sajtótájékoztató, amelyről ugyanebben a cikkben tudósítunk majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Business 2026

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility