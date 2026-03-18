Sorsdöntő nap jön a forint számára
Szerdán reggel kismértékben erősödött a forint, miután az olajpiacon mérséklődik a nyomás és a tőzsdéken egy kis fellélegzés látszik. A nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz, ami nagymértékben befolyásolhatja a globális piaci hangulatot.

A hajnali 388,7-es szintről egy egységet erősödött a forint szerda reggelre az euróval szemben. A nemzetközi befektetői hangulat alapján némi fellélegzést látunk, az olajár kissé csökkent, miközben a vezető tőzsdeindexek mérsékelten emelkednek szerte a világon. Ez kedvező hatással van az olyan feltörekvő devizákra is, mint a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 387-es szintről 335,8-ig kapaszkodott a forint szerda reggel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz. A jegybankra azért is figyel kiemelten a piac, mert ez lesz az első kamatdöntés azóta, hogy az Egyesült Államok megtámadta Iránt.

Rákapcsolt a forint: már 390 alatt az euróval szemben

Háború, stagfláció, politikai nyomás: ilyen válságos helyzetben rég nem ült össze a Fed

Megjött az ítélet: ez várhat most a forintra

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Business 2026

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
Nappallá váló éjszaka Odesszában, katasztrófát okozhat az ukránok akciója - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
