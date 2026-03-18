Sorsdöntő nap jön a forint számára

Szerdán reggel kismértékben erősödött a forint, miután az olajpiacon mérséklődik a nyomás és a tőzsdéken egy kis fellélegzés látszik. A nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz, ami nagymértékben befolyásolhatja a globális piaci hangulatot.

A hajnali 388,7-es szintről egy egységet erősödött a forint szerda reggelre az euróval szemben. A nemzetközi befektetői hangulat alapján némi fellélegzést látunk, az olajár kissé csökkent, miközben a vezető tőzsdeindexek mérsékelten emelkednek szerte a világon. Ez kedvező hatással van az olyan feltörekvő devizákra is, mint a forint.

A dollárral szemben 387-es szintről 335,8-ig kapaszkodott a forint szerda reggel.

A mai nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz. A jegybankra azért is figyel kiemelten a piac, mert ez lesz az első kamatdöntés azóta, hogy az Egyesült Államok megtámadta Iránt.

