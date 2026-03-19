Hatalmasat ment a forint, 10 egység is volt a különbség napon belül

Megvillantotta magát a forint
A forint dollárral szembeni árfolyama a 335-ös szint alá is leszúrt, ami azt jelenti, hogy napon belül közel 10 egységet erősödött a hazai fizetőeszköz. Ilyen heves mozgások még a forint esetében is kirívónak számítanak.
Az euró ellenében is visszanyerte erejét a forint, a jegyzések a 389-es szint közelében is jártak.
Nagy menetelésben a forint a dollárral szemben
A dollárral szemben a forint már a 337-es szint környékén jár. Reggel még 344 felett is járt az US/HUF kurzusa. Vagyis 2%-ot száguldott a forint, de helyesebb az a megközelítés, hogy a dollár zuhant.
Ez annak köszönhető, hogy a dollár látványosan veszít értékéből a csütörtök délutáni órákban. Az euróval szemben már 1,5%-os gyengülésben van. A dollár egyhetes mélypontjára került az 1,159-es szinttel.
Mit csinál este a forint?
A forint euróval szembeni árfolyama viszonylag jól tartja magát. Legalábbis ahhoz képest, amit az európai részvénypiacokkal műveltek a befektetők és közben már az amerikai tőzsdéken is egyre nagyobbak a mínuszok.
Az euró ellenében a 391,50-es szintnél jár a hazai fizetőeszköz.
Elhúzódó energiasokkot áraznak a piacok - Esnek az amerikai tőzsdék is
Az ázsiai tőzsdéken nagy eséssel indult a nap, ezt követően pedig Európában is esést láthatunk, és délután Amerikában is hasonló mozgásokkal indult a kereskedés. Ugyan a magyar tőzsde régiós és szelkesebb körben vett nemzetközi szinten is felülteljesít, de általánosságban véve nem igazán van most hova menekülni, hiszen esnek a nemesfémek is. Eközben az olajár és az európai gázár tovább szárnyal, miután rakéták csapódtak be Katar kulcsfontosságú LNG-exportlétesítményébe, majd Donald Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy egész egyszerűen felrobbantja a világ legnagyobb gázmezőjét.
340 alatt a dollár
A dollárral szembeni forintárfolyam közben a 340-es szint alá ért.
Leszúrás
5 óra előtt volt egy hirtelen leszúrása a forint euróval szembeni árfolyamában, melynek nyomán az EUR/HUF kurzusa a 390,50-es szintnél is járt. Azóta azonban visszaemelkedett a jegyzés egészen a 393,50-es szintig.
Vagyis rövid idő alatt láttunk nagy volatilitást a hazai fizetőeszköz árfolyamában.
Nincs nagy mozgás
Délután 392,89 körül alakul az euró/forint kurzus.
A dollárral szemben 341,23-as jegyzést látunk.
Erősödik tovább a forint
Már 391,6-ig esett az euró jegyzése, ez fél százalékos forinterősödésnek felel meg. A dollár-forint árfolyam ennél is látványosabb, a 340-es jegyzés 1%-kal marad el a szerda estitől.
Esik a dollár az EKB döntése után
Érezhetően gyengül a dollár az euróval szemben miután az EKB nem változtatott a kamatkondíciókon. Christine Lagarde jegybankelnök sajtótájékoztatója közben 1,15 fölé emelkedett vissza a jegyzés, ami már fél százalékkal magasabb a tegnapinál.
Valami nagyon tartja a forintot
Nem tartott sokáig a forint gyengélkedése, visszatért a nap eleje óta látott sávba, most 392,6-nál jár az euró ellenében, ami 0,3%-os erősödést jelent tegnaphoz képest. Ezzel hirtelen megint fél százalékot ugrott a magyar deviza.
Itt az EKB kamatdöntése!
Közzétette idei második kamatdöntését az Európai Központi Bank (EKB), amelyet az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság miatt egy kifejezetten bizonytalan környezetben kellett hoznia. A várakozásoknak megfelelően az EKB Kormányzótanácsa nem változtatott az irányadó kamatszinten, a betéti ráta maradt 2 százalék. Bár a döntés maga nem volt meglepetés (a piacok 99 százalék esélyt adnak a kamatszint tartására), a befektetők kiemelt figyelemmel követik, hogy milyen hangnemben értékeli Christine Lagarde jegybankelnök a gazdasági folyamatokat, illetve milyen első üzenetet fogalmaz meg a várható inflációs és kamatpályával kapcsolatban. A döntést követő sajtótájékoztatóról ebben a cikkben élőben tudósítunk.
Újra nagyot emelkedtek a magyar hozamok
A piaci nyugtalanságot jelzi a hosszú magyar hozamok emelkedése is, a tízéves referenciaérték 18 bázisponttal 7,32%-ra emelkedett, de a többi éven túli futamidőn is hasonló látszik ma.
Megint gyengülésnek indult a forint
Az elmúlt percekben megint gyengülni kezdett a forint, most 394,4-nél jár az euró jegyzése, ami 0,2%-kal magasabb a szerda estinél.
A dollár nyugalma jót tesz
Az emelkedő energiaárak mellett az segít a forintnak, hogy egyelőre a dollár sem mozdul jelentősen, sőt egy kicsit inkább gyengül az euróval szemben. A jegyzés most 1,147 körül jár, ami 0,1 százalékkal magasabb a szerda estinél.
Alig mozdul a forint
Csendes napja van most a forintnak, 392,5 körül jár az euró jegyzése, ami 0,3%-os erősödést jelent a magyar deviza szempontjából.
Csendesedett a devizapiac
A reggeli órákban látotthoz képest mérséklődött a volatilitás a forint piacán, az euró jegyzése az elmúlt órában a 392,6 - 393,0-s, a dolláré a 342,0 - 342,5-ös sávban mozgott. A két piacon a jegyzés jegyzés most 392,7, illetve 342,2 forint.
Felemás lett a mai aukció, csak a tízéves papírokért kapkodtak
Aukciókat tartott ma az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. Végül a tervezett 50 helyett 56 milliárd forintnyi kötvényt adtak el.
Most ismét erősödik a magyar deviza
392,4-ig csökkent az euró árfolyama az elmúlt percekben, míg a dolláré 341,6-ig mérséklődött.
Hullámvasútra került a forint
392,7 és 393,7 is volt az euró árfolyama az elmúlt pár percben, most 393,4 forint a jegyzés.
A dollár jegyzése hasonló kilengések után most 343,0 forint.
Megindult a forint
Erősödni tudott a forint az elmúlt percekben:
- az euró jegyzése 393,2,
- a dolláré 342,7 forintig erősödött.
Egyelőre kivár a forint
Csütörtök reggel alig mozdult a forint árfolyama, ami egyszerre jó és rossz hír is. Ezzel ugyanis megtorpant a tegnapi gyengülés, viszont szépíteni sem tud a magyar deviza. Most 394,25 körül jár az euró jegyzése, ami minimális gyengülést jelent a forint szempontjából, a dollár pedig 344,3 forintba kerül.
Nem változott a kamatszint Japánban, de húzott egy váratlant a jegybank
A japán jegybank (Bank of Japan, BoJ) az iráni konfliktus okozta bizonytalanságra hivatkozva változatlanul hagyta az irányadó kamatot. Ugyanakkor a szokásostól eltérően közleményében kifejezetten jelezte a további kamatemelés szándékát, így próbálva elkerülni, hogy a piac lazításpárti üzenetként értelmezze a döntést - írta a Bloomberg.
Csúnyán megütötték a forintot – Megint célba veheti a 400-at?
A szerdai komoly gyengülés után sem enyhül a nyomás a forinton, csütörtök reggel 394,3 körül kezd az euróval szemben, ami 0,2 százalékkal magasabb az esti szintnél. A jelek szerint továbbra is nagy a feszültség a piacon az energiaárak miatt, a Brent olaj jegyzése a 115 dollárt közelíti, míg a holland TTF földgáz árfolyama 70 euró fölé ugrott csütörtök reggelre, utóbbi majdnem 30%-os drágulást jelent tegnaphoz képest.
Az ok továbbra is a közel-keleti háború eszkalálódása,
Izrael az iráni-katari földgázmező iráni részére mért csapást tegnap, majd Irán válaszcsapásokkal fenyegette meg a környező országokat. Erre pedig a jelentős energiaimport miatt érzékenyen reagál a forint.
Kis pozitívum a forint számára, hogy a dollár egyelőre korrigál a tegnapi erősödés után. A Fed kamatdöntése után késő este kapcsolt rá igazán az amerikai deviza, most 1,1472 körül jár a keresztárfolyam, ami 0,15%-os dollárgyengülést jelent. Amennyiben azonban folytatódik a bizonytalan hangulat az energiapiacon, akkor könnyen fordulhat a hangulat a dollár piacán is. A dollár-forint jegyzés most 344 közelében jár.
A nap folyamán elsősorban a háborús hírekre lesz érdemes figyelni, azok befolyásolhatják az árfolyamokat, emellett kora délután jön az EKB kamatdöntő ülése, melyen a háború lehetséges hatásait is értékelheti a jegybank.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
