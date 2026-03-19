  • Megjelenítés
FONTOS Az utolsó háború: Irán mindent egy lapra tesz fel, amihez robbanófejes ütőkártyája is van
Újabb magyar hozamugrás, de a forint eddig olcsón megúszta
Deviza

Portfolio
Csütörtökön további gyengüléssel kezdi a napot a forint, így lassan megint a 395-ös euróárfolyammal kell megbarátkoznunk. Sőt, a nemzetközi piaci folyamatokat és a tegnapi meredek gyengülést figyelembe véve ezt akár ki is hagyhatjuk és rögtön elkezdhetünk a lélektanilag fontos 400-as szintre koncentrálni.
Megosztás

Valami nagyon tartja a forintot

Nem tartott sokáig a forint gyengélkedése, visszatért a nap eleje óta látott sávba, most 392,6-nál jár az euró ellenében, ami 0,3%-os erősödést jelent tegnaphoz képest. Ezzel hirtelen megint fél százalékot ugrott a magyar deviza.

Megosztás

Itt az EKB kamatdöntése!

Közzétette idei második kamatdöntését az Európai Központi Bank (EKB), amelyet az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság miatt egy kifejezetten bizonytalan környezetben kellett hoznia. A várakozásoknak megfelelően az EKB Kormányzótanácsa nem változtatott az irányadó kamatszinten, a betéti ráta maradt 2 százalék. Bár a döntés maga nem volt meglepetés (a piacok 99 százalék esélyt adnak a kamatszint tartására), a befektetők kiemelt figyelemmel követik, hogy milyen hangnemben értékeli Christine Lagarde jegybankelnök a gazdasági folyamatokat, illetve milyen első üzenetet fogalmaz meg a várható inflációs és kamatpályával kapcsolatban. A döntést követő sajtótájékoztatóról ebben a cikkben élőben tudósítunk.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Újra nagyot emelkedtek a magyar hozamok

A piaci nyugtalanságot jelzi a hosszú magyar hozamok emelkedése is, a tízéves referenciaérték 18 bázisponttal 7,32%-ra emelkedett, de a többi éven túli futamidőn is hasonló látszik ma.

Megosztás

Megint gyengülésnek indult a forint

Az elmúlt percekben megint gyengülni kezdett a forint, most 394,4-nél jár az euró jegyzése, ami 0,2%-kal magasabb a szerda estinél.

Megosztás

A dollár nyugalma jót tesz

Az emelkedő energiaárak mellett az segít a forintnak, hogy egyelőre a dollár sem mozdul jelentősen, sőt egy kicsit inkább gyengül az euróval szemben. A jegyzés most 1,147 körül jár, ami 0,1 százalékkal magasabb a szerda estinél.

Megosztás

Alig mozdul a forint

Csendes napja van most a forintnak, 392,5 körül jár az euró jegyzése, ami 0,3%-os erősödést jelent a magyar deviza szempontjából.

Megosztás

Csendesedett a devizapiac

A reggeli órákban látotthoz képest mérséklődött a volatilitás a forint piacán, az euró jegyzése az elmúlt órában a 392,6 - 393,0-s, a dolláré a 342,0 - 342,5-ös sávban mozgott. A két piacon a jegyzés jegyzés most 392,7, illetve 342,2 forint.

Megosztás

Felemás lett a mai aukció, csak a tízéves papírokért kapkodtak

Aukciókat tartott ma az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. Végül a tervezett 50 helyett 56 milliárd forintnyi kötvényt adtak el.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Most ismét erősödik a magyar deviza

392,4-ig csökkent az euró árfolyama az elmúlt percekben, míg a dolláré 341,6-ig mérséklődött.

Megosztás

Hullámvasútra került a forint

392,7 és 393,7 is volt az euró árfolyama az elmúlt pár percben, most 393,4 forint a jegyzés.

A dollár jegyzése hasonló kilengések után most 343,0 forint.

Megosztás

Megindult a forint

Erősödni tudott a forint az elmúlt percekben:

  • az euró jegyzése 393,2,
  • a dolláré 342,7 forintig erősödött.
Megosztás

Egyelőre kivár a forint

Csütörtök reggel alig mozdult a forint árfolyama, ami egyszerre jó és rossz hír is. Ezzel ugyanis megtorpant a tegnapi gyengülés, viszont szépíteni sem tud a magyar deviza. Most 394,25 körül jár az euró jegyzése, ami minimális gyengülést jelent a forint szempontjából, a dollár pedig 344,3 forintba kerül.

Megosztás

Nem változott a kamatszint Japánban, de húzott egy váratlant a jegybank

A japán jegybank (Bank of Japan, BoJ) az iráni konfliktus okozta bizonytalanságra hivatkozva változatlanul hagyta az irányadó kamatot. Ugyanakkor a szokásostól eltérően közleményében kifejezetten jelezte a további kamatemelés szándékát, így próbálva elkerülni, hogy a piac lazításpárti üzenetként értelmezze a döntést - írta a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Csúnyán megütötték a forintot – Megint célba veheti a 400-at?

A szerdai komoly gyengülés után sem enyhül a nyomás a forinton, csütörtök reggel 394,3 körül kezd az euróval szemben, ami 0,2 százalékkal magasabb az esti szintnél. A jelek szerint továbbra is nagy a feszültség a piacon az energiaárak miatt, a Brent olaj jegyzése a 115 dollárt közelíti, míg a holland TTF földgáz árfolyama 70 euró fölé ugrott csütörtök reggelre, utóbbi majdnem 30%-os drágulást jelent tegnaphoz képest.

Az ok továbbra is a közel-keleti háború eszkalálódása,

Izrael az iráni-katari földgázmező iráni részére mért csapást tegnap, majd Irán válaszcsapásokkal fenyegette meg a környező országokat. Erre pedig a jelentős energiaimport miatt érzékenyen reagál a forint.

Kis pozitívum a forint számára, hogy a dollár egyelőre korrigál a tegnapi erősödés után. A Fed kamatdöntése után késő este kapcsolt rá igazán az amerikai deviza, most 1,1472 körül jár a keresztárfolyam, ami 0,15%-os dollárgyengülést jelent. Amennyiben azonban folytatódik a bizonytalan hangulat az energiapiacon, akkor könnyen fordulhat a hangulat a dollár piacán is. A dollár-forint jegyzés most 344 közelében jár.

A nap folyamán elsősorban a háborús hírekre lesz érdemes figyelni, azok befolyásolhatják az árfolyamokat, emellett kora délután jön az EKB kamatdöntő ülése, melyen a háború lehetséges hatásait is értékelheti a jegybank.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility