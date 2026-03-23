Beletéptek a forintba a piacok – itt a 180 fokos fordulat

Benézett 387 alá a forint az euróval szemben és jelenleg már 386,9-en van, ami szokatlanul erős a jelenlegi környezetben. Mivel holnap lesz a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülése, a 180 fokos fordulat alapján a piacokon beindulhatott a holnapi döntés árazása.

A Portfolio elemzői körképe szerint a konszenzus most a kamatszint tartására számít, de a piaci reakciók arra is utalhatnak, hogy sokan egy meglepetésre spekulálhatnak.

A dollárral szemben eközben már a 332,65-ig ment a forint amire majdnem három hete nem volt példa.