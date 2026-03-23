Hiába erőlködött, ismét 395 körül jár a forint
Bár Donald Trump szerint az Egyesült Államok már legalább kétszer megnyerte a háborút, úgy tűnik, a történések nem hallgatnak az amerikai elnökre, és inkább az eszkaláció irányába mozog. Az iráni fejlemények nem tesznek jót az amúgy is igen ingadozóvá vált forintárfolyamnak sem, így mostanra átütötte a reggel éppen csak megúszott 395 szintet az euróhoz képest.
Mélypontjára került a forint, átszakította a határértéket

Kisebb stabilizációs kísérlet után ismét hatalmasat zuhant a forint, így elérte hétfői mélypontját 395,55-ön az euróval szemben.

Ezzel párhuzamosan a dollárral szemben éppen csak egy ezreddel maradt el 344-es szinttől.

Az dollár eközben érdemi erősödésbe kezdett az euróval szemben, ahol a rellei 1,154-es szintről egészen 1,149-ig húzta fel magát az amerikai deviza.

Gyorsan elbukta erősödését a forint

Bár úgy látszott sikerül visszakorrigálnia a forintnak a hirtelen reggeli gyengülések után, most ismét több mint egy egységnyit esett vissza, és jelenleg a 394,1 és 394,4 környékén mozog.

A dollárral szemben eközben 342,35-nél állt meg a forint újbóli gyengülése és egy kisebb visszapattanás után újra ehhez a szinthez közelít.

Visszakapaszkodott a forint a reggeli beesés után

Az euróval szemben egészen 393,2-ig sikerült erősödnie a magyar devizának, így egyelőre sikeresen visszakorrigált induló pontjára a 394,5 körüli szintekhez képest.

A dollárral szemben egy kevésbé éles, de hasonló erősödést produkált. Itt jelenleg 340,7 és 341 közötti sávban mozog a forint.

Nagy leszúrást produkált a forint

Némi 395 körüli oldalazás után újabb hirtelen erősödésbe kezdett az euróval szemben a magyar deviza, ami egészen 393,9 alá került.

Hasonlóan a dollárral szemben is több mint egy egységet sikerült erősödnie, így már ismét 341,5 alatt mozog a forint.

Erős kísérlet után hirtelen visszagyengülés

Két leszúrás után visszaszédülni látszik a forint a reggeli gyengülés szintjére. Bár az iménti percekben az euróval szemben 393,6-ig leszúrt a forint, amely újra a hétvégi szint közelébe helyezte, néhány perc alatt újra 394,7 környékére gyengült.

A dollárral szemben némileg 341,27-ig sikerült erősödnie a magyar devizának, majd visszaesett 342,5-ig, de már látszik az újabb kísérlet.

Próbál visszakapaszkodni a forint

Bár az újabb háborús eszkalációtól a reggeli órákban 395 környékére gyengült a forint az euróval szemben, nyolc órára hirtelen leszúrt 394-ig, ahol egyelőre egy 0,2 egységnyi sávban mozog.

A dollárral szemben hasonlóan közel 1 egységet ugrott vissza a reggeli gyengüléshez képest, így most 341,7-341,9 környékén áll.

Beleszédül a forint az iráni háborúba

Már korán reggel gyengült a forint: az euróval szemben 395 környékére ugrott a kurzus. Ez nem meglepő azok után, hogy a hétvégén is szakadatlanok voltak a harcok a Közel-Keleten, sőt, Donald Trump szombat este súlyos ultimátumot adott Iránnak: ha 48 órán belül nem nyitják meg teljesen a Hormuzi-szorost, az Egyesült Államok az iszlám köztársaság erőműveit fogja "támadni és megsemmisíteni". Az eszkalációra utal, hogy Irán további fenyegetéssekkel reagált. A 395-ös EURHUF azt is jelenti, hogy

a háború kitörése óta ennél gyengébb árfolyamot csak egyetlen napon láttunk, két hete, amikor 400-ig szaladt a kurzus.

A dollárral szemben szintén gyengül a forint, ma reggel 342 fölé szúrt az árfolyam.

A fenti árfolyammozgásokkal párhuzamosan természetesen a dollár erősödése, a befektetői magatartás óvatosabbá válása is megfigyelhető. Az EURUSD újra az 1,15-ös szint felé vette az irányt.

A befektetői hangulat romlását mutatja az ázsiai tőzsdék mai esése: Nikkei 3,92 százalékkal, a Hang Seng 4,06 százalékkal került lejjebb. Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,82 százalékot eshet, a CAC 1,55 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 1,1 százalékkal kerülhet lejjebb.

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

