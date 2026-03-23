Itt a szomorú lista: a forint eddig a háború legnagyobb vesztese

Lassan egy hónapja tört ki a háború a Közel-Keleten, miután Izrael és az Egyesült Államok közösen kezdte bombázni Iránt, amire válaszul a perzsa állam a környező országokat támadta. A háború miatt az energiaszállítás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros tartósan zárva van, ami az olaj- és földgázárak emelkedését okozta. Az utóbbin hetek devizapiaci folyamatairól készített egy elemzést az Ebury globális pénzügyi szolgáltató cég, számunkra a kimutatás különösen fájdalmas, hiszen a vizsgált időszakban globálisan a legnagyobb vesztes a forint volt.

A dollárral nehéz szembe menni

A közel-keleti háború vége egyelőre nem látszik, ezért a piaci szereplők egyre reálisabb forgatókönyvként árazzák, hogy a konfliktus nem hetekig, hanem hónapokig húzódik majd – kezdi elemzésére Matthew Ryan, az Ebury stratégája. Kiemelte, hogy a viszonylag nyugodt kezdeti reakció után

a pénzpiacok klasszikus kockázatkerülő üzemmódba váltottak: a részvényárfolyamok esése mellett a befektetők a klasszikus menekülőeszközöket keresik.

A piacok számára a leginkább aggasztó fejlemény a Hormuzi-szoros lezárása, ha ez tartósan fennmarad, akkor az nem csak az olajárban mutatkozik meg, hanem azon keresztül súlyos inflációs nyomást jelenthet. Emellett a gazdasági növekedésre negatív hatást jelentene egy elhúzódó konfliktus, ami néhány ország esetében akár recesszióhoz is vezethet.

Az Ebury friss elemzése azt vizsgálta, mennyire függ össze az egyes országok ellenállóképessége a devizáik teljesítményével. Az elemzésben február 27-étől március 18-ig tartó időszakot vizsgáltak, vagyis múlt szerdán lezárták az adatsort, az azóta történt piaci mozgások már nem kerültek bele:

Az egyes devizák teljesítménye az energiapiaci sokkoknak való ellenállóképesség függvényében (Forrás: Ebury).

Matthew Ryan kiemeli, hogy jelenleg a dollár tűnik a legjobban pozícionáltnak a háborús helyzetben, így amennyiben elhúzódik a konfliktus és maradnak fennakadások az olajszállításban, akkor folytatódhat az amerikai fizetőeszköz erősödése. Ennek egyik oka, hogy a dollár továbbra is biztos menedékként funkcionál a piacon, emellett az Egyesült Államok jelentős energiaexportőr, ami szintén sokat segít a mostani helyzetben.

A dollárt támogathatja a jövőben az is, hogy a szakember szerint az amerikai fogyasztók könnyebben átvészelik a mostani helyzetet. Az amerikai földgázárak alig emelkedtek, a dollár erősödése pedig még extra védelmet is nyújt az energiaárakkal szemben.

A legjobban teljesítő devizák a háború kitörése óta a dollárral szemben (forrás: Ebury).

Ha azonban lezárul a háború, akkor gyors kiáramlás várható a biztos menedékekből, így a dollár is visszagyengülhet a háború előtti szint környékére. Viszont ha sikerül is lezárni a mostani konfliktust, akkor is beépülhet tartósan egy „Trump prémium” a dollárba az amerikai elnök kiszámíthatatlan döntései miatt, hiszen az Irán elleni támadás is azt mutatja, hogy komolyabb lezárási stratégia nélkül indította el a háborút a Közel-Keleten.

Nem csak a dollár profitált az elmúlt hetek kockázatkerüléséből, hanem azok a devizák is, melyek valamilyen módon az amerikai fizetőeszközhöz kötöttek. Ide sorolhatók például a közel-keleti országok fizetőeszközei, melyeknél még csak nem is tesztelte a piac a rögzített árfolyamot a jelentős devizatartalékok és az olajárak emelkedése miatt, utóbbi ugyanis pozitív az érintett országok szempontjából.

A háború eddigi nyertesei közé sorolja a szakember a kínai jüant is, mivel Kínát eddig kevésbé értlék el a konfliktus hatásai. Az ország jelentős olajtartalékokkal rendelkezik, illetve több forrásból szerzi be a nyersanyagot. Ráadásul a hírek szerint Irán több kínai hajót átengedett a Hormuzi-szoroson.

A dollár mellett a hagyományos menedékként funkcionáló devizák, mint a svájci frank vagy a japán jen szintén profitálni szoktak a globális kockázatkerülésből, most azonban egyelőre nem tudnak felülteljesíteni. A svájci jegybank várhatóan továbbra is szeretné megfékezni a frank nem kívánt erősödését, míg Japánban a fiskális problémák és az olajimport tartják nyomás alatt a jent.

A háború nyertesei között találhatók az olajexportáló nem arab országok, melyek a nyersanyag áremelkedésén nyernek. Ebben a körben van a kanai dollár, az ausztrál dollár, a norvég korona, a kolumbiai peso, a brazil reál, a nigériai naira és az angolai kwanza.

A forint élen jár az esésben

A háború eddigi vesztesei között jórészt európai devizák vannak, mivel a kontinens jelentős nyersanyagimportőr, ráadásul az elmúlt években az orosz energiáról való leválás miatt diverzifikációra kényszerült. Ráadásul a legtöbb európai ország szokatlanul alacsony földgáztartalékokkal futott neki a márciusnak.

A jelentős importkitettség miatt a piacok az EKB esetében elsőként kezdték árazni egy esetleges kamatemelés szükségességét a növekvő inflációs veszélyek miatt. Ezzel az euró ledolgozhatná gyengülése egy részét a dollárral szemben.

Hagyományos mintázat, hogy az euró gyengülésére a közép-kelet-európai devizák még intenzívebb leértékelődéssel reagálnak, ez beigazolódott most is.

Ebben is élen járt a forint, melyet nem csak az úgynevezett magas béta, hanem a legnagyobb GDP-arányos energiaimport is nyomás alá helyezett.

A magas béta azt jelenti, hogy a magyar deviza általában érzékenyebben reagál bármilyen - akár pozitív, akár negatív - piaci sokkhelyzetre. Emiatt a forint árfolyama általában a dollár teljesítményét követi le ellenkező előjellel.

Ráadásul a magyar deviza volt a 2025-ös év egyik legnagyobb nyertese a globális feltörekvő piacokon, ami sérülékennyé tette egy eladási hullám közepette – teszi hozzá az Ebury.

A háború eddigi vesztesei közé tartoznak a jelentős energiaimportőr országok, melyeknél a nyersanyagárak emelkedése ronthatja a folyó fizetési mérleg egyenlegét, illetve magasabb importált inflációhoz vezethet.

A legrosszabbul teljesítő devizák a háború kitörése óta a dollárral szemben (Forrás: Ebury).

Ebbe a körbe elsősorban ázsiai országok devizái tartoznak, melyeknél a szállítási útvonal a lezárt Hormuzi-szoroson vezet keresztül. Ezzel magyarázható például a dél-koreai von vagy az indiai rúpia gyengélkedése, de ezek miatt gyengült a dél-afrikai rand, a zambiai kwacha vagy az ugandai shilling is. Amennyiben a háború folytatódik, akkor ezek a devizák továbbra is alulteljesítők maradhatnak – véli Matthew Ryan. Latin-Amerikában a chilei és a perui devizák a legnagyobb vesztesek szintén a jelentős energiaimport miatt – teszi hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

