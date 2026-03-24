Furcsa mozgolódás indult a magyar piacon, délután kettőkor jön a nagy bejelentés
A forint piacán továbbra is a háborús hírek dominálnak – Donald Trump amerikai elnök kijelentéseire az egész piac egy napon belül teljes hátraarcot tud venni, ahogyan azt tegnap is láthattuk. A Közel-Keletről érkező hírek mellett ma a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülésére figyelnek a befektetők.
Leszúrt a forint

Az euró forinttal szembeni jegyzése egészen 387,15-ig szúrt le:

A dollárárfolyam mindeközben 334,4-nél áll, miután 333,4-ig leszúrt az árfolyam.

Február vége, a háború kitörése óta hatalmas volatilitást mutat a forint, az iráni hírek hatására nagy mozgásokat láthatunk az árfolyamban. Tegnap Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 5 nappal meghosszabbítja az iráni energiainfrastruktúra támadására adott haladékot, mivel szerinte jól haladtak a tárgyalások Teheránnal.

A bejelentésre erősödni kezdett a forint:

A mai napon a közel-keleti eseményeken kívül az MNB kamatdöntő ülésére fog figyelni a piac.

Tegnap a kötvénypiacon furcsa mozgásokra lehettünk figyelmesek, és a hozamok emelkedése arra utalhat, hogy kamatemelésre számítanak a befektetők. A szakértői konszenzus ezzel szemben az, hogy a Monetáris Tanács tartani fogja a kamatszintet, és ez szinte biztosra vehető, az árazások inkább "csak" piaci zavarra utalnak. A döntést délután 2-kor fogják kihirdetni.

Óriási hozamemelkedés a magyar állampapírpiacon

Emellett ma érkezik a francia, német és eurózónás üzleti hangulatindex legfrissebb értéke is.

Stagflációs árnyék és bizonytalan de-eszkaláció: erre figyelnek most a befektetők

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ugyan Donald Trump amerikai elnök reggeli ultimátumhosszabbító bejelentése után úgy tűnik gyengülésre van ítélve a forint, délben hatalmas fordulattal több mint 5 egységnyit erősödött a forint az euróval szemben. Ez régiós összevetésben is kimagasló, így nem kizárt, hogy a piac a szakértői konszenzustól eltérő forgatókönyvet vár az MNB keddi kamatdöntő ülésétől.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást!

Ez is érdekelhet
Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Szétbombázták az oroszok Odesszát, borulnak a béketárgyalások - Híreink az ukrán frontról hétfőn
180 fokos fordulatot vett a forint Trump bejelentéseire, estig kitartott a magyar deviza lendülete
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility