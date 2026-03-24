Hirtelen nagyot erősödött a forint
Az Egyesült Államok és több regionális közvetítő állam azon dolgozik, hogy akár már csütörtökön magas szintű béketárgyalásokat tartsanak Iránnal, ám Teherán válaszára még várnak. Izrael közben attól tart, hogy Trump olyan megállapodást köthet, amely messze elmarad az izraeli céloktól - értesült róla az Axios. A hírre nőtt a kockázatvállalási hajlandóság a piacon, és 390 forint alá erősödött a forint az euróval, 336 forint alá a dollárral szemben. További részletek:
Esti forintgyengülés után erősödés
Az esti órákban határozottan gyengült a hazai fizetőeszköz, és újra átlépte a 392 forintos szintet az euró a bankközi piacon. A dollárral szemben a 339-es szint fölé emelkedett az árfolyam. Az utóbbi percekben azonban megjött a fordulat, és újra erősödés látszik a forint esetében mindkét devizával szemben.
Oldalazás
Továbbra is tartja magát a forint a délelőtt kialakult szinteken, az euró árfolyama 391, a dollár árfolyama 337,8 forinton áll.
Kisebb elmozdulás felfelé
Délután 2-kor kiderült: az MNB az alapkamat tartásáról döntött. Azóta a döntés hátteréről Varga Mihály jegybankelnök is beszélt, amit élőben tudósítottunk. A forint nem reagált élesen a fejleményekre, azonban azt láthatjuk, hogy az euró árfolyama egyre biztosabban 390 fölé kerül:
A dollár jegyzése eközben 337 forint felé araszol.
Új előrejelzés érkezett az MNB-ből, jelentősen lehúzta az idei növekedési kilátásokat a jegybank
Jelentősen változtak a magyar gazdasági kilátások a közel-keleti háború miatt - ez körvonalazódik a Magyar Nemzeti Bank által közreadott friss előrejelzésekből. A jegybank az idén a korábbinál jóval kisebb, mindössze 1,7 százalékos GDP-növekedést vár, az infláció pedig az energiaár-emelkedés hatására egészen 3,8 százalékig gyorsulhat.
Varga Mihály: sok a bizonytalanság, de a magyar gazdaság erősebb, mint 2022-ben
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on tartotta az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa. A döntés indoklásáról és a friss piaci-gazdasági események értelmezéséről sajtótájékoztatón számol be Varga Mihály jegybankelnök.
Itt az MNB közleménye, fontos mondatok változtak benne!
A geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok és a bizonytalan pénzügyi piaci környezet óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé - derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntés után megjelent közleményéből. A közleményből kikerült, hogy a jegybank "ülésről ülésre" dönt az alapkamatról. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy adatvezérelt üzemmódban vannak az alapkamat alakítását tekintve.
Papírforma?
Az MNB döntése végül nem hozott nagy mozgást a forint árfolyamában, a gyengülés tovább folytatódott. A jelenségben a dollár enyhe erősödésének is szerepe lehet.
Stagflációs adatok jöttek az USA-ból
A vártnál kisebb volt a termelékenység növekedése a negyedik negyedévben, miközben a bérnyomás erősödött. Ez az adat ráadásul a háború előttről származik, így a mostani háború csak ezeket a trendeket erősítheti fel.
Itt az MNB kamatdöntése!
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, így egyelőre nem folytatódik a februárban megkezdett lazítás. Az infláció akár indokolná is a további vágást, azonban az elmúlt hetek közel-keleti fejleményei keresztül húzták azt.
Tovább gyengül a forint
Gyengülő tendenciát mutat a forint, többször már 390 felett is járt az euróval szembeni jegyzés. Összességében délelőtt óta viszonylagos nyugalom uralkodik a hazai fizetőeszköz piacán, a következő nagy mozgásokat az MNB délutáni kamatdöntése hozhatja el.
Kiderült: gigantikus aranytartalékához nyúlhat ez az ország a háború miatt
A török jegybank vezetése a líra árfolyamának védelme érdekében fontolgatja a hatalmas, mintegy 135 milliárd dolláros aranytartalék részleges felhasználását. Eközben az iráni háború okozta piaci turbulencia egyre komolyabb nyomást gyakorol a török gazdaságra - írta meg a Bloomberg.
Egy kis nyugalom
A reggeli mozgások után délelőttre már mérséklődött az ingadozás a forint piacán, szűk sávban oldalazik a hazai fizetőeszköz mindkét főbb devizával szemben.
Stagflációs riadó Európában, nehéz helyzetben az EKB
Az eurózóna magánszektorának aktivitása tízhavi mélypontra süllyedt márciusban. Eközben az iráni háború felhajtja az energiaárakat, és veszélyezteti a törékeny gazdasági fellendülést, így a stagfláció réme egyre reálisabb fenyegetéssé válik - tudósított a Bloomberg.
Erősödik a dollár, gyengül a forint
Rövid idő alatt több mint 1,5 forintot gyengült az euró-forint és az euró-dollár árfolyam:
Kérdéses, hogy mi áll a gyengülés mögött: erre a dollár erősödése és az S&P hitelminősítő figyelmeztetése is okot adhatott.
Újabb figyelmeztetés érkezett: fenntarthatatlan a magyar szociális rendszer, azonnal hozzá kell nyúlni
Az S&P Global hitelminősítő szerint az április 12-i országgyűlési választás győztesének pártállástól függetlenül költségvetési konszolidációba kell kezdenie. Az állami szociális kiadások jelenlegi pályája ugyanis fenntarthatatlan, a globális energiaár-sokk pedig tovább rontja a kilátásokat.
Leszúrt a forint
Az euró forinttal szembeni jegyzése egészen 387,15-ig szúrt le:
A dollárárfolyam mindeközben 334,4-nél áll, miután 333,4-ig leszúrt az árfolyam.
Furcsa mozgolódás indult a magyar piacon, délután kettőkor jön a nagy bejelentés
Február vége, a háború kitörése óta hatalmas volatilitást mutat a forint, az iráni hírek hatására nagy mozgásokat láthatunk az árfolyamban. Tegnap Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 5 nappal meghosszabbítja az iráni energiainfrastruktúra támadására adott haladékot, mivel szerinte jól haladtak a tárgyalások Teheránnal.
A bejelentésre erősödni kezdett a forint:
A mai napon a közel-keleti eseményeken kívül az MNB kamatdöntő ülésére fog figyelni a piac.
Tegnap a kötvénypiacon furcsa mozgásokra lehettünk figyelmesek, és a hozamok emelkedése arra utalhat, hogy kamatemelésre számítanak a befektetők. A szakértői konszenzus ezzel szemben az, hogy a Monetáris Tanács tartani fogja a kamatszintet, és ez szinte biztosra vehető, az árazások inkább "csak" piaci zavarra utalnak. A döntést délután 2-kor fogják kihirdetni.
Emellett ma érkezik a francia, német és eurózónás üzleti hangulatindex legfrissebb értéke is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
180 fokos fordulatot vett a forint Trump bejelentéseire, estig kitartott a magyar deviza lendülete
Ugyan Donald Trump amerikai elnök reggeli ultimátumhosszabbító bejelentése után úgy tűnik gyengülésre van ítélve a forint, délben hatalmas fordulattal több mint 5 egységnyit erősödött a forint az euróval szemben. Ez régiós összevetésben is kimagasló, így nem kizárt, hogy a piac a szakértői konszenzustól eltérő forgatókönyvet vár az MNB keddi kamatdöntő ülésétől.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
