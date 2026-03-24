Kiderült: gigantikus aranytartalékához nyúlhat ez az ország a háború miatt

A Bloomberg értesülései szerint a török jegybank egyeztetéseket folytatott arról, hogy a londoni piacon arany-deviza csereügyleteket (swap) hajtson végre. Az intézmény az elmúlt évtizedben a világ egyik legaktívabb aranyvásárlója volt, mivel az ország vezetése tudatosan csökkentette a dollárban denominált eszközök arányát a tartalékokon belül. A JPMorgan becslése alapján ebből nagyjából 30 milliárd dollárnyi aranyat a Bank of Englandnél őriznek. Ezt a mennyiséget logisztikai akadályok nélkül fel lehetne használni a devizapiaci intervenciók során.
Törökország különösen sebezhető az iráni konfliktus elhúzódása esetén, mivel olaj- és gázszükségletének szinte egészét importból fedezi. A háború kitörése óta az olaj ára a hordónkénti 70 dollár körüli szintről 100 dollár fölé ugrott, ami drámaian megnövelte az importköltségeket. A februári infláció 31,5 százalékon állt, amely világviszonylatban is az egyik legmagasabb érték.
A jegybank dezinflációs stratégiája a líra úgynevezett reálfelértékelésére épül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az árfolyam nem gyengülhet a havi inflációnál gyorsabb ütemben. A tartós tartalékcsökkenés és a növekvő importkiadások azonban egyre költségesebbé teszik ennek a monetáris politikának a fenntartását.
A válságra reagálva a döntéshozók szűkítették a piaci likviditást, és megdrágították a lírafinanszírozást, miközben az állami bankok beavatkoztak a devizapiacon. A jegybank emellett mintegy 16 milliárd dollár értékben értékesített devizakötvényeket, köztük amerikai államkötvényeket is. Törökország amerikai állampapír-állománya a január végi állapot szerint 17 milliárd dollár alá csökkent. Ez jelentős visszaesés a 2015-ben regisztrált, 82 milliárd dolláros csúcshoz képest.
A külföldi befektetők rekordütemben váltak meg a török állampapír-állományuktól. A március 13-ig tartó héten a valaha mért legnagyobb eladási hullámot regisztrálták.
A pénzügyi feszültség a mindennapokban is érezhető: az isztambuli Nagybazárban a kereskedők a bankközi árfolyamhoz képest felárral adták a dollárt, ami az erősödő lakossági devizakeresletre utal. A piaci szereplők a következő hónapra már 100 bázispontos kamatemelést áraznak. Az irányadó kamat jelenleg 37 százalék, de a jegybank március eleje óta egy 40 százalékos, drágább finanszírozási ablakot használ a likviditás biztosítására.
