  • Megjelenítés
Kiderült: gigantikus aranytartalékához nyúlhat ez az ország a háború miatt
Deviza

Portfolio
A török jegybank vezetése a líra árfolyamának védelme érdekében fontolgatja a hatalmas, mintegy 135 milliárd dolláros aranytartalék részleges felhasználását. Eközben az iráni háború okozta piaci turbulencia egyre komolyabb nyomást gyakorol a török gazdaságra - írta meg a Bloomberg.
Hitelezés 2026
Információ és jelentkezés

A Bloomberg értesülései szerint a török jegybank egyeztetéseket folytatott arról, hogy a londoni piacon arany-deviza csereügyleteket (swap) hajtson végre. Az intézmény az elmúlt évtizedben a világ egyik legaktívabb aranyvásárlója volt, mivel az ország vezetése tudatosan csökkentette a dollárban denominált eszközök arányát a tartalékokon belül. A JPMorgan becslése alapján ebből nagyjából 30 milliárd dollárnyi aranyat a Bank of Englandnél őriznek. Ezt a mennyiséget logisztikai akadályok nélkül fel lehetne használni a devizapiaci intervenciók során.

Törökország különösen sebezhető az iráni konfliktus elhúzódása esetén, mivel olaj- és gázszükségletének szinte egészét importból fedezi. A háború kitörése óta az olaj ára a hordónkénti 70 dollár körüli szintről 100 dollár fölé ugrott, ami drámaian megnövelte az importköltségeket. A februári infláció 31,5 százalékon állt, amely világviszonylatban is az egyik legmagasabb érték.

A jegybank dezinflációs stratégiája a líra úgynevezett reálfelértékelésére épül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az árfolyam nem gyengülhet a havi inflációnál gyorsabb ütemben. A tartós tartalékcsökkenés és a növekvő importkiadások azonban egyre költségesebbé teszik ennek a monetáris politikának a fenntartását.

A válságra reagálva a döntéshozók szűkítették a piaci likviditást, és megdrágították a lírafinanszírozást, miközben az állami bankok beavatkoztak a devizapiacon. A jegybank emellett mintegy 16 milliárd dollár értékben értékesített devizakötvényeket, köztük amerikai államkötvényeket is. Törökország amerikai állampapír-állománya a január végi állapot szerint 17 milliárd dollár alá csökkent. Ez jelentős visszaesés a 2015-ben regisztrált, 82 milliárd dolláros csúcshoz képest.

Még több Deviza

A külföldi befektetők rekordütemben váltak meg a török állampapír-állományuktól. A március 13-ig tartó héten a valaha mért legnagyobb eladási hullámot regisztrálták.

A pénzügyi feszültség a mindennapokban is érezhető: az isztambuli Nagybazárban a kereskedők a bankközi árfolyamhoz képest felárral adták a dollárt, ami az erősödő lakossági devizakeresletre utal. A piaci szereplők a következő hónapra már 100 bázispontos kamatemelést áraznak. Az irányadó kamat jelenleg 37 százalék, de a jegybank március eleje óta egy 40 százalékos, drágább finanszírozási ablakot használ a likviditás biztosítására.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility