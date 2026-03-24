Megérkezett a döntés, amire egész nap várt a forint!

A forint piacán továbbra is a háborús hírek dominálnak – Donald Trump amerikai elnök kijelentéseire az egész piac egy napon belül teljes hátraarcot tud venni, ahogyan azt tegnap is láthattuk. A Közel-Keletről érkező hírek mellett ma a Magyar Nemzeti Bank délutáni kamatdöntő ülésére figyelnek a befektetők.
Itt az MNB kamatdöntése!

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, így egyelőre nem folytatódik a februárban megkezdett lazítás. Az infláció akár indokolná is a további vágást, azonban az elmúlt hetek közel-keleti fejleményei keresztül húzták azt.

Tovább a cikkhez
Tovább gyengül a forint

Gyengülő tendenciát mutat a forint, többször már 390 felett is járt az euróval szembeni jegyzés. Összességében délelőtt óta viszonylagos nyugalom uralkodik a hazai fizetőeszköz piacán, a következő nagy mozgásokat az MNB délutáni kamatdöntése hozhatja el.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Kiderült: gigantikus aranytartalékához nyúlhat ez az ország a háború miatt

A török jegybank vezetése a líra árfolyamának védelme érdekében fontolgatja a hatalmas, mintegy 135 milliárd dolláros aranytartalék részleges felhasználását. Eközben az iráni háború okozta piaci turbulencia egyre komolyabb nyomást gyakorol a török gazdaságra - írta meg a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Egy kis nyugalom

A reggeli mozgások után délelőttre már mérséklődött az ingadozás a forint piacán, szűk sávban oldalazik a hazai fizetőeszköz mindkét főbb devizával szemben.

Stagflációs riadó Európában, nehéz helyzetben az EKB

Az eurózóna magánszektorának aktivitása tízhavi mélypontra süllyedt márciusban. Eközben az iráni háború felhajtja az energiaárakat, és veszélyezteti a törékeny gazdasági fellendülést, így a stagfláció réme egyre reálisabb fenyegetéssé válik - tudósított a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Erősödik a dollár, gyengül a forint

Rövid idő alatt több mint 1,5 forintot gyengült az euró-forint és az euró-dollár árfolyam:

Kérdéses, hogy mi áll a gyengülés mögött: erre a dollár erősödése és az S&P hitelminősítő figyelmeztetése is okot adhatott.

Újabb figyelmeztetés érkezett: fenntarthatatlan a magyar szociális rendszer, azonnal hozzá kell nyúlni

Az S&P Global hitelminősítő szerint az április 12-i országgyűlési választás győztesének pártállástól függetlenül költségvetési konszolidációba kell kezdenie. Az állami szociális kiadások jelenlegi pályája ugyanis fenntarthatatlan, a globális energiaár-sokk pedig tovább rontja a kilátásokat.

Tovább a cikkhez
Leszúrt a forint

Az euró forinttal szembeni jegyzése egészen 387,15-ig szúrt le:

A dollárárfolyam mindeközben 334,4-nél áll, miután 333,4-ig leszúrt az árfolyam.

Furcsa mozgolódás indult a magyar piacon, délután kettőkor jön a nagy bejelentés

Február vége, a háború kitörése óta hatalmas volatilitást mutat a forint, az iráni hírek hatására nagy mozgásokat láthatunk az árfolyamban. Tegnap Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 5 nappal meghosszabbítja az iráni energiainfrastruktúra támadására adott haladékot, mivel szerinte jól haladtak a tárgyalások Teheránnal.

A bejelentésre erősödni kezdett a forint:

A mai napon a közel-keleti eseményeken kívül az MNB kamatdöntő ülésére fog figyelni a piac.

Tegnap a kötvénypiacon furcsa mozgásokra lehettünk figyelmesek, és a hozamok emelkedése arra utalhat, hogy kamatemelésre számítanak a befektetők. A szakértői konszenzus ezzel szemben az, hogy a Monetáris Tanács tartani fogja a kamatszintet, és ez szinte biztosra vehető, az árazások inkább "csak" piaci zavarra utalnak. A döntést délután 2-kor fogják kihirdetni.

Óriási hozamemelkedés a magyar állampapírpiacon

Emellett ma érkezik a francia, német és eurózónás üzleti hangulatindex legfrissebb értéke is.

Stagflációs árnyék és bizonytalan de-eszkaláció: erre figyelnek most a befektetők

180 fokos fordulatot vett a forint Trump bejelentéseire, estig kitartott a magyar deviza lendülete

Ugyan Donald Trump amerikai elnök reggeli ultimátumhosszabbító bejelentése után úgy tűnik gyengülésre van ítélve a forint, délben hatalmas fordulattal több mint 5 egységnyit erősödött a forint az euróval szemben. Ez régiós összevetésben is kimagasló, így nem kizárt, hogy a piac a szakértői konszenzustól eltérő forgatókönyvet vár az MNB keddi kamatdöntő ülésétől.

Tovább a cikkhez
