Megérkezett a döntés, amire egész nap várt a forint!

Itt az MNB kamatdöntése!
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, így egyelőre nem folytatódik a februárban megkezdett lazítás. Az infláció akár indokolná is a további vágást, azonban az elmúlt hetek közel-keleti fejleményei keresztül húzták azt.
Tovább gyengül a forint
Gyengülő tendenciát mutat a forint, többször már 390 felett is járt az euróval szembeni jegyzés. Összességében délelőtt óta viszonylagos nyugalom uralkodik a hazai fizetőeszköz piacán, a következő nagy mozgásokat az MNB délutáni kamatdöntése hozhatja el.
Kiderült: gigantikus aranytartalékához nyúlhat ez az ország a háború miatt
A török jegybank vezetése a líra árfolyamának védelme érdekében fontolgatja a hatalmas, mintegy 135 milliárd dolláros aranytartalék részleges felhasználását. Eközben az iráni háború okozta piaci turbulencia egyre komolyabb nyomást gyakorol a török gazdaságra - írta meg a Bloomberg.
Egy kis nyugalom
A reggeli mozgások után délelőttre már mérséklődött az ingadozás a forint piacán, szűk sávban oldalazik a hazai fizetőeszköz mindkét főbb devizával szemben.
Stagflációs riadó Európában, nehéz helyzetben az EKB
Az eurózóna magánszektorának aktivitása tízhavi mélypontra süllyedt márciusban. Eközben az iráni háború felhajtja az energiaárakat, és veszélyezteti a törékeny gazdasági fellendülést, így a stagfláció réme egyre reálisabb fenyegetéssé válik - tudósított a Bloomberg.
Erősödik a dollár, gyengül a forint
Rövid idő alatt több mint 1,5 forintot gyengült az euró-forint és az euró-dollár árfolyam:
Kérdéses, hogy mi áll a gyengülés mögött: erre a dollár erősödése és az S&P hitelminősítő figyelmeztetése is okot adhatott.
Újabb figyelmeztetés érkezett: fenntarthatatlan a magyar szociális rendszer, azonnal hozzá kell nyúlni
Az S&P Global hitelminősítő szerint az április 12-i országgyűlési választás győztesének pártállástól függetlenül költségvetési konszolidációba kell kezdenie. Az állami szociális kiadások jelenlegi pályája ugyanis fenntarthatatlan, a globális energiaár-sokk pedig tovább rontja a kilátásokat.
Leszúrt a forint
Az euró forinttal szembeni jegyzése egészen 387,15-ig szúrt le:
A dollárárfolyam mindeközben 334,4-nél áll, miután 333,4-ig leszúrt az árfolyam.
Furcsa mozgolódás indult a magyar piacon, délután kettőkor jön a nagy bejelentés
Február vége, a háború kitörése óta hatalmas volatilitást mutat a forint, az iráni hírek hatására nagy mozgásokat láthatunk az árfolyamban. Tegnap Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 5 nappal meghosszabbítja az iráni energiainfrastruktúra támadására adott haladékot, mivel szerinte jól haladtak a tárgyalások Teheránnal.
A bejelentésre erősödni kezdett a forint:
A mai napon a közel-keleti eseményeken kívül az MNB kamatdöntő ülésére fog figyelni a piac.
Tegnap a kötvénypiacon furcsa mozgásokra lehettünk figyelmesek, és a hozamok emelkedése arra utalhat, hogy kamatemelésre számítanak a befektetők. A szakértői konszenzus ezzel szemben az, hogy a Monetáris Tanács tartani fogja a kamatszintet, és ez szinte biztosra vehető, az árazások inkább "csak" piaci zavarra utalnak. A döntést délután 2-kor fogják kihirdetni.
Emellett ma érkezik a francia, német és eurózónás üzleti hangulatindex legfrissebb értéke is.
Címlapkép forrása: Getty Images
180 fokos fordulatot vett a forint Trump bejelentéseire, estig kitartott a magyar deviza lendülete
Ugyan Donald Trump amerikai elnök reggeli ultimátumhosszabbító bejelentése után úgy tűnik gyengülésre van ítélve a forint, délben hatalmas fordulattal több mint 5 egységnyit erősödött a forint az euróval szemben. Ez régiós összevetésben is kimagasló, így nem kizárt, hogy a piac a szakértői konszenzustól eltérő forgatókönyvet vár az MNB keddi kamatdöntő ülésétől.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Így kaphatsz személyi kölcsönt 100% online, akár 24 órán belül
Elromlott az autó, azonnali orvosi költség ütötte fel a fejét, vagy szembejött egy kihagyhatatlan ár/értékű nyaraló? Ilyenkor nincs idő hetekig tartó folyamatra, mappányi papírmunkára és
