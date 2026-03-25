389 forintnál az euró

A forint árfolyamát továbbra is elsősorban a geopolitikai fejlemények mozgatják, különösen a közel-keleti helyzet alakulása. Az Egyesült Államok több térségbeli közvetítő bevonásával igyekszik tető alá hozni egy magas szintű egyeztetést Iránnal, amelyre akár már csütörtökön sor kerülhet, ugyanakkor Teherán hivatalos reakciója egyelőre várat magára. Eközben Izrael attól tart, hogy egy esetleges amerikai megállapodás nem teljesítené az általa elvárt feltételeket.

A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi kamatdöntésén nem változtatott az alapkamat szintjén. Varga Mihály a döntést követő tájékoztatón hangsúlyozta: az elmúlt hetekben a háborús feszültségek érezhetően visszafogták a globális kockázatvállalási hajlandóságot, ami növekvő bizonytalanságot hozott a pénzpiacokra is.

Az euró jegyzése szerdán 390 alatt indította a napot a forinttal szemben.

A dollár-forint árfolyam 336 körül alakul.

Az euró-dollár keresztárfolyam reggel 1,16 közelében mozog.

A szerdai kereskedésben a befektetők figyelme elsősorban a nemzetközi makroadatokra irányul. A nap első felében a brit inflációs és termelői árindex adhat iránymutatást, ezt követően Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnökének megszólalása, valamint a német IFO üzleti hangulatindex lehet meghatározó. A délutáni órákban az amerikai export- és importárak februári adatai szolgáltathatnak friss jelzéseket a gazdasági folyamatokról.

