389 forintnál is járt az euró

Ezt senki sem akarta látni: borús számok érkeztek Németországból
Az elemzők által vártnál valamivel kevésbé romlott az ifo gazdaságkutató intézet márciusra vonatkozó német üzleti hangulatindexe februárhoz képest. A németországi gazdasági szereplők kilátásai romlottak, míg az aktuális helyzet megítélése stagnált az előző havihoz képest.
Erősödik a forint
A forint egy egységet erősödött az euróval szemben és a 389-es szinten mozog.
Keresi az irányt a forint
Továbbra is 390 környékén jár a forint az euróval szemben.
A háború odavághat a brit inflációnak is
A brit fogyasztói árak éves szinten 3 százalékkal emelkedtek februárban, ami megegyezik a januári ütemmel – derül ki a szerdán közzétett hivatalos adatokból. Az infláció a közel-keleti háború hatására várhatóan tovább gyorsul a következő hónapokban.
390 alatt indítja a napot az euró
A forint árfolyamát továbbra is elsősorban a geopolitikai fejlemények mozgatják, különösen a közel-keleti helyzet alakulása. Az Egyesült Államok több térségbeli közvetítő bevonásával igyekszik tető alá hozni egy magas szintű egyeztetést Iránnal, amelyre akár már csütörtökön sor kerülhet, ugyanakkor Teherán hivatalos reakciója egyelőre várat magára. Eközben Izrael attól tart, hogy egy esetleges amerikai megállapodás nem teljesítené az általa elvárt feltételeket.
A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi kamatdöntésén nem változtatott az alapkamat szintjén. Varga Mihály a döntést követő tájékoztatón hangsúlyozta: az elmúlt hetekben a háborús feszültségek érezhetően visszafogták a globális kockázatvállalási hajlandóságot, ami növekvő bizonytalanságot hozott a pénzpiacokra is.
Az euró jegyzése szerdán 390 alatt indította a napot a forinttal szemben.
A dollár-forint árfolyam 336 körül alakul.
Az euró-dollár keresztárfolyam reggel 1,16 közelében mozog.
A szerdai kereskedésben a befektetők figyelme elsősorban a nemzetközi makroadatokra irányul. A nap első felében a brit inflációs és termelői árindex adhat iránymutatást, ezt követően Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnökének megszólalása, valamint a német IFO üzleti hangulatindex lehet meghatározó. A délutáni órákban az amerikai export- és importárak februári adatai szolgáltathatnak friss jelzéseket a gazdasági folyamatokról.
