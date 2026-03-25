Nagyon beindult a forint - Mi áll a háttérben?

A forint erősödése délután 3-kor indult be, és ekkor rövid idő alatt a 389,5-es szintről a 385,5-es szintig húzták az euróval szembeni jegyzéseket.

Ez volt az az időszak, amikor megjelent a Medián legfrissebb közvélemény-kutatása az április 12-én esedékes parlamenti választások erőviszonyairól, és azt mutatta, hogy még tovább nőtt a Tisza előnye. A friss eredményeket gyorsan lehozták a nemzetközi portálok is, így a befektetők hamar értesülhettek róla és reagálták le a devizapiacon.

A HVG megbízásából készített kutatás szerint a teljes népesség körében 16, a pártot választani tudók körében 20, a választani tudó „biztos” szavazók között pedig már 23 százalékponttal vezet az ellenzéki párt a kormánypártok előtt. Vagyis a friss eredmények egyértelműen felerősítették hirtelen a Tisza-betet.

A forint szerdai hirtelen felértékelődése szembetűnő, elég csak megnézni, hogy mi történt a PLN/HUF árfolyammal. A lengyel zlotyval szemben a hazai fizetőeszköz kéthetes csúcsára ért, a 90-es szint áttörésével kacérkodik. Ez szintén azt jelzi, hogy hazai folyamatok állnak a forint erősödése mögött.

