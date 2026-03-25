Nagyon beindult a forint - Mi áll a háttérben?

Ez lehet a magyarázat
A forint erősödése délután 3-kor indult be, és ekkor rövid idő alatt a 389,5-es szintről a 385,5-es szintig húzták az euróval szembeni jegyzéseket.
Ez volt az az időszak, amikor megjelent a Medián legfrissebb közvélemény-kutatása az április 12-én esedékes parlamenti választások erőviszonyairól, és azt mutatta, hogy még tovább nőtt a Tisza előnye. A friss eredményeket gyorsan lehozták a nemzetközi portálok is, így a befektetők hamar értesülhettek róla és reagálták le a devizapiacon.
A HVG megbízásából készített kutatás szerint a teljes népesség körében 16, a pártot választani tudók körében 20, a választani tudó „biztos” szavazók között pedig már 23 százalékponttal vezet az ellenzéki párt a kormánypártok előtt. Vagyis a friss eredmények egyértelműen felerősítették hirtelen a Tisza-betet.
A forint szerdai hirtelen felértékelődése szembetűnő, elég csak megnézni, hogy mi történt a PLN/HUF árfolyammal. A lengyel zlotyval szemben a hazai fizetőeszköz kéthetes csúcsára ért, a 90-es szint áttörésével kacérkodik. Ez szintén azt jelzi, hogy hazai folyamatok állnak a forint erősödése mögött.
Erősödik a dollár az euróval szemben
Az euró 0,25 százalékot gyengült a dollárral szemben, ez 1,157-es keresztárfolyamot jelent.
Már majdnem 1 százalékot erősödött a forint
Az euró 387 alá is benézett délután, ez 0,8 százalékos (több mint 3 egység) forinterősödés.
Nagyot megy a forint
A forint a 387-es szint közelébe erősödött az euróval szemben, amely 2,7 egységnyi elmozdulás.
Korrigálnak a főbb devizák
Kicsit korrigált az euró és a dollár a forinttal szemben, de még mindig gyengébbek, mint a tegnapi nap végén.
- Az euró 389 fölött
- a dollár 355,8 körül jár.
Nagyot ugrott az amerikai export és import infláció
Januárról februárrla nagyot emelkedett az amerikai export és importinfláció, ami feltehetőleg a vámok hatásait tükrözik. Az iráni háború nagyjából egy hónapja indult, annak hatásai majd csak márciusi, de inkább áprilisi adatokban fognak tükröződni.
389 alatt az euró
Az euró 1,2 egységet gyengült a forinttal szemben és 389 alatt jár.
335,5 körül a dollár
A dollár 0,5 egységgel gyengült a forinttal szemben, az árfolyama 335,5 körül mozog. Ma eddig nem voltak nagy mozgások az árfolyamban.
Ezt senki sem akarta látni: borús számok érkeztek Németországból
Az elemzők által vártnál valamivel kevésbé romlott az ifo gazdaságkutató intézet márciusra vonatkozó német üzleti hangulatindexe februárhoz képest. A németországi gazdasági szereplők kilátásai romlottak, míg az aktuális helyzet megítélése stagnált az előző havihoz képest.
Erősödik a forint
A forint egy egységet erősödött az euróval szemben és a 389-es szinten mozog.
Keresi az irányt a forint
Továbbra is 390 környékén jár a forint az euróval szemben.
A háború odavághat a brit inflációnak is
A brit fogyasztói árak éves szinten 3 százalékkal emelkedtek februárban, ami megegyezik a januári ütemmel – derül ki a szerdán közzétett hivatalos adatokból. Az infláció a közel-keleti háború hatására várhatóan tovább gyorsul a következő hónapokban.
390 alatt indítja a napot az euró
A forint árfolyamát továbbra is elsősorban a geopolitikai fejlemények mozgatják, különösen a közel-keleti helyzet alakulása. Az Egyesült Államok több térségbeli közvetítő bevonásával igyekszik tető alá hozni egy magas szintű egyeztetést Iránnal, amelyre akár már csütörtökön sor kerülhet, ugyanakkor Teherán hivatalos reakciója egyelőre várat magára. Eközben Izrael attól tart, hogy egy esetleges amerikai megállapodás nem teljesítené az általa elvárt feltételeket.
A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi kamatdöntésén nem változtatott az alapkamat szintjén. Varga Mihály a döntést követő tájékoztatón hangsúlyozta: az elmúlt hetekben a háborús feszültségek érezhetően visszafogták a globális kockázatvállalási hajlandóságot, ami növekvő bizonytalanságot hozott a pénzpiacokra is.
Az euró jegyzése szerdán 390 alatt indította a napot a forinttal szemben.
A dollár-forint árfolyam 336 körül alakul.
Az euró-dollár keresztárfolyam reggel 1,16 közelében mozog.
A szerdai kereskedésben a befektetők figyelme elsősorban a nemzetközi makroadatokra irányul. A nap első felében a brit inflációs és termelői árindex adhat iránymutatást, ezt követően Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnökének megszólalása, valamint a német IFO üzleti hangulatindex lehet meghatározó. A délutáni órákban az amerikai export- és importárak februári adatai szolgáltathatnak friss jelzéseket a gazdasági folyamatokról.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
