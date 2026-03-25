Összeállt a puzzle: ezért vágta földhöz a forintot a háborús vihar

A közel-keleti háború kitörését követően érezhetően gyengült a forint az elmúlt hetekben az euróval és a dollárral szemben is. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) most publikált ábrakészletéből sok új információ is megjelent azzal kapcsolatban, pontosan hogyan viselkedtek a befektetők, mekkora volt a pánik a magyar deviza piacán. A hangulat mostanra stabilizálódott, de továbbra is sok a kockázat az energiaárak és a befektetők kockázatkerülése miatt.

Ez nem a forint hónapja volt

A közel-keleti háború kitörése óta a forint jelentősen gyengült, miután globálisan csökkent a kockázatvállalási hajlandóság a befektetők körében. Egy hónap alatt az euróval szemben 3,7 százalékot veszített a magyar deviza, míg a dollár ellenében 5,7%-kal értékelődött le.

Ebben az általános piaci hangulat negatívra fordulása mellett szerepe van annak is, hogy a régióban Magyarország a leginkább kitett az energiaimportnak, az olaj- és gázárak emelkedése pedig éppen ezért kifejezetten rossz hír a forint számára. A legfontosabb régiós versenytársak közül a lengyel zloty az elmúlt egy hónapban 1,2 százalékot veszített az euróval szemben, a cseh korona 0,8 százalékkal gyengült, a román lej pedig stagnált.

A globális kockázatkerülés és a jelentős energiaimport mellett van még egy tényező, ami a forint ellen szólt: 2025-ben nem csak a régió, hanem a teljes feltörekvő piac egyik sztárja volt a magyar deviza. A kamatkülönbözetből profitáló befektetők ugyanis sorra nyitották az úgynevezett carry trade pozíciókat, melyekkel jelentős profitra tehettek szert a kiemelkedő, 6,5%-os magyar alapkamat mellett.

Ez pedig azt jelentette, hogy a mostani háborús helyzetnek úgy futott neki a forint, hogy a befektetők jelentős része a magyar fizetőeszköz erősödésére fogadott. Ilyen helyzetben pedig logikus, ha ezeket a pozíciókat elkezdik zárni, amikor megbillen a hangulat. A jegybank és a kormány korábbi becslései szerint 2025-ben mintegy 5-6 milliárd euró mozdulhatott meg a forint piacán, ennek egy része mehetett most ki a háború kitörése után.

Úgy dobálták a forintot, mint a forró krumplit

Eddig nem láttunk részletes adatokat arra vonatkozóan, pontosan hogyan viselkedtek a befektetők márciusban a forint piacán. Most azonban megjelent az MNB friss ábrakészlete, melyet hagyományosan a kamatdöntéssel egyidőben publikálnak. A dokumentumban a jegybank a legfontosabb gazdasági és pénzpiaci grafikonokat gyűjti össze, melyekből képet kaphatunk az elmúlt egy hónap fejleményeiről.

Az első grafikon az úgynevezett implikált volatilitás alakulása, ez azt mutatja meg, hogy az opciók aktuális árazása alapján mekkora árfolyamkilengésekre számít a piac egy adott eszköz árában. Az ábrán jól látszik, hogy a forint implikált volatilitása meredeken megugrott március elején, a korábbi 5% körüli szintről 20% közelébe ugrott ez a mutató. Még érdekesebb, hogy ezzel párhuzamosan a régiós devizák (lengyel zloty és cseh korona) várható volatilitása sokkal kisebb mértékben emelkedett. Az implikált volatilitás azért fontos mutató, mert alapvetően ez tükrözi a piac bizonytalanságát, „félelmét”. Vagyis

már az első pillanatban látszott, hogy a forint esetében sokkal nagyobb kilengésekre lehet számítani, mint a régiós devizák piacán.

Ennek csak részben lehet oka a forint úgynevezett magas bétája, ami azt jelenti, hogy a magyar fizetőeszköz hagyományosan érzékenyebben reagál bármilyen pozitív vagy negatív sokkhelyzetre. A devizapiacon ez a folyamat a leggyakrabban abban csapódik le, hogy a forint együtt mozog a dollárral ellentétes előjellel.

A forint régiós összevetésben kiemelkedő implikált volatilitása elsősorban a már említett erőteljes pozícionáltsággal függhet össze, olyan nagy mennyiségű pozíciók épültek fel 2025-ben a forint mellett, hogy onnan szinte törvényszerű volt az erőteljes mozgás egy nemzetközi sokkhelyzetben.

Jól mutatja a forint márciusi helyzetét az is, hogy erősen megugrott a forintpiac forgalma, az MNB grafikonja szerint a spot (azonnali) piaci forgalom hirtelen a duplájára emelkedett, ami szintén a jelentős pozíciózárásokat jelezheti.

Ugyanez látszik az opciós és a forward piaci forgalom alakulásában is, ezekkel a műveletekkel fedezhették forintkitettségüket a befektetők, így a pozíciózárás szintén forgalomnövekedést okozott.

A külföldi szereplők pozícionáltságával kapcsolatban az látszik, hogy rég nem látott forint eladási pozíciókat hajtottak végre márciusban, ez a korábbi long pozíciók zárását jelenthette elsősorban. A komolyabb eladási hullám rögtön a háború kitörését követő napokban volt, de azt követően is hasonló tendencia látszott március végéig, bár kisebb mértékben.

A forint melletti és elleni pozíciók alakulása, ebben még nincs benne a múlt pénteki jelentősebb eladás, ami újabb világoskék oszlopot jelentene a grafikon végén.

Ezzel párhuzamosan jól látszik, hogy megtört az a 2024 vége óta tartó trend, hogy a külföldiek folyamatosan a forint melletti pozíciókat vettek fel, a mélyponthoz képest több százmilliárd forintnyi visszaesés látszott.

Jöhet a kamatemelés?

A közel-keleti háború miatt globálisan megnövekedett az inflációs kockázat, hiszen a magasabb energiaárak a fogyasztói árakba is be fognak épülni. Emiatt egyre több jegybank esetében vetődik fel a kamatemelés lehetősége, az Európai Központi Bank (EKB) egyik döntéshozója például azt sem zárta ki, hogy már áprilisban szigorítaniuk kell.

A kamatemelésre vonatkozó várakozások pedig az MNB esetében is megjelentek. Kedden a Monetáris Tanács 6,25%-on tartotta az alapkamatot, azonban a döntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök kiemelte, hogy

a következő hónapokban minden lehetséges opció „az asztalon lesz”.

A kommunikáció alapján az MNB továbbra is óvatos, adatvezérelt döntéseket hozhat, vagyis a beérkező adatok alapján hónapról hónapra határozzák meg a kívánatos kamatszintet. Varga Mihály szavai pedig arra utalnak, hogy ebben a folyamatban akár a kamatemeléstől sem „ijednek meg”.

Ennek azért van jelentősége, mert a háború elhúzódásával az elmúlt napokban fokozódtak a piacon a kamatemelési várakozások. Az úgynevezett FRA-jegyzések (előretekintő kamatvárakozások) jelenleg az év végére majdnem 7%-os alapkamatot vetítenek előre, vagyis

a piac három, egyenként 25 bázispontos kamatemelésre számít.

Ez persze a következő hetekben-hónapokban még változat, amennyiben a háború lezárul és az energiaárak visszaállnak a korábbi szintekre, ám ha a konfliktus nem enyhül, az energiapiacon lévő nyomás tovább fokozódik. Az FRA-jegyzéseknek azért van jelentőségük, mert, ha a piac várakozásaival ellentétben az MNB nem emel kamatot, az gyakorlatilag monetáris lazításként fogható fel, hiszen a befektetők által vártnál alacsonyabb lehet a kamat. Ez pedig jellemzően a forint gyengülésével járhat, vagyis amennyiben a Monetáris Tanács nem akarja a deviza árfolyamát „kockáztatni”, akkor a piaci várakozásoknak megfelelő döntéseket kellene hoznia.

Bár az igazán látványos piaci mozgások az elmúlt hétvége körüli napokban voltak, a feszültség nem múlik. Az FRA-kból még a keddi jegybanki kamatdöntés és kommunikáció után sem árazódott ki egyetlen kamatemelés sem.

