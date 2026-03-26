Fokozódik a háborús feszültség a Közel-Keleten, viszi magával a forintot is

Az iráni háború negyedik hetében is erőteljes a hullámzás a devizapiacokon, a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos hírek és Donald Trump amerikai elnök kommunikációja ugyanis több alkalommal is hirtelen irányváltást hozott a globális kockázati hangulatban.

Ez a forint árfolyamában (mint kockázatérzékeny, feltörekvő piaci devizánál) különösen nagy kilengéseket okozott.

A heti trend a nagyobb volatilitással együtt is a forint erősödését mutatja: a hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a hétfői 394-ről a 387-es szint közelébe, míg a dollár jegyzése ugyanezen időtávon 343-ról 335-re mérséklődött.

Csütörtökön reggel az euró jegyzése 388, a dolláré 336 forint alatt jár, bár az elmúlt percekben egy közel fél egységnyi emelkedésnek lehettünk szemtanúi mindkét kurzus esetében (387,8 és 335,5).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint mozgásában ezen a héten a hazai kamatvárakozások alakulása fontos szerepet játszott. Március 24-én az MNB a kamattartás mellett döntött, Varga Mihály jegybankelnök pedig stabilitást és óvatosságot hangsúlyozott a bejelentést követő sajtótájékoztatón, ami felfelé mozdíthatta a magyar kamatvárakozásokat.

A devizapiaci mozgások hátterében jelenleg három fontos tényező áll:

A közel-keleti konfliktus és az ebből fakadó energiasokk (olaj- és gázárak alakulása), ami inflációs sokkon és növekedési félelmeken keresztül a „stagflációs” narratívát erősíti. A mai napon is főleg az energiaellátás kilátásai és a világpiaci árak alakulása határozza meg a befektetői hangulatot, a reggeli órákban például a forint gyengülni kezdett a Brent nyersolaj áremelkedése után. A Brent nyersolaj spot (azonnali) árfolyamának alakulása az iráni háború időszakában. Forrás: TradingView. A jegybanki reakciófüggvények újraárazása. A Fed, EKB, BoE, MNB kamatdöntései, üzenetei, valamint a reakciófüggvényre hatást gyakorló kilátások változása a devizapiacokon is hamar megmutatkozhat. Makrogazdasági adatok. A mai nap folyamán az energiaválság gazdasági hatásait előrejelző európai hangulatindexek érkeznek, délután pedig az amerikai munkaerőpiac állapotáról kapunk friss tájékoztatást.

Ezen tényezők együttese mozgathatják ma a kockázati hangulatot, a hozamokat és a kamatvárakozásokat,

ami különösen a forintnál és a régiós devizáknál csapódhat le gyorsan.

