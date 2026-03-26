Most erősödik a forint
387,4-ig csökkent az euró árfolyama az elmúlt percekben.
A dollár jegyzése is csökken (bár az eurónál kisebb mértékben), ott 335,5 most a kurzus.
Fokozódik a háborús feszültség a Közel-Keleten, viszi magával a forintot is
Az iráni háború negyedik hetében is erőteljes a hullámzás a devizapiacokon, a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos hírek és Donald Trump amerikai elnök kommunikációja ugyanis több alkalommal is hirtelen irányváltást hozott a globális kockázati hangulatban.
Ez a forint árfolyamában (mint kockázatérzékeny, feltörekvő piaci devizánál) különösen nagy kilengéseket okozott.
A heti trend a nagyobb volatilitással együtt is a forint erősödését mutatja: a hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a hétfői 394-ről a 387-es szint közelébe, míg a dollár jegyzése ugyanezen időtávon 343-ról 335-re mérséklődött.
Csütörtökön reggel az euró jegyzése 388, a dolláré 336 forint alatt jár, bár az elmúlt percekben egy közel fél egységnyi emelkedésnek lehettünk szemtanúi mindkét kurzus esetében (387,8 és 335,5).
A forint mozgásában ezen a héten a hazai kamatvárakozások alakulása fontos szerepet játszott. Március 24-én az MNB a kamattartás mellett döntött, Varga Mihály jegybankelnök pedig stabilitást és óvatosságot hangsúlyozott a bejelentést követő sajtótájékoztatón, ami felfelé mozdíthatta a magyar kamatvárakozásokat.
A devizapiaci mozgások hátterében jelenleg három fontos tényező áll:
- A közel-keleti konfliktus és az ebből fakadó energiasokk (olaj- és gázárak alakulása), ami inflációs sokkon és növekedési félelmeken keresztül a „stagflációs” narratívát erősíti. A mai napon is főleg az energiaellátás kilátásai és a világpiaci árak alakulása határozza meg a befektetői hangulatot, a reggeli órákban például a forint gyengülni kezdett a Brent nyersolaj áremelkedése után.
- A jegybanki reakciófüggvények újraárazása. A Fed, EKB, BoE, MNB kamatdöntései, üzenetei, valamint a reakciófüggvényre hatást gyakorló kilátások változása a devizapiacokon is hamar megmutatkozhat.
- Makrogazdasági adatok. A mai nap folyamán az energiaválság gazdasági hatásait előrejelző európai hangulatindexek érkeznek, délután pedig az amerikai munkaerőpiac állapotáról kapunk friss tájékoztatást.
Ezen tényezők együttese mozgathatják ma a kockázati hangulatot, a hozamokat és a kamatvárakozásokat,
ami különösen a forintnál és a régiós devizáknál csapódhat le gyorsan.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Figyelmeztette a világot a Goldman Sachs korábbi vezére: tartós károkat okoz az iráni háború
A Goldman Sachs korábbi vezérigazgatója, Lloyd Blankfein arra figyelmeztetett, hogy az iráni háború okozta károk tartósak lesznek, és ez még egy azonnali megoldás esetén is igaz. Egyúttal arra sürgette a befektetőket, hogy tudatosan készüljenek fel a váratlan fordulatokra - számolt be a CNBC.
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán gázcsap elzárásáért: milliárdok és egy álom válhat semmivé
Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat a Barátság olajvezeték körüli vita miatt. Nem sokkal később megérkezett a rendeletcsomag is, amellyel megnövelik hazánk stratégiai gázkészleteit, valamint egy jogilag megkérdőjelezhető lépéssel elzárják az Ukrajnába irányuló gázexportot. A lépés azonban messze túlmutat a technikai korlátozáson: egy összetett stratégiai döntésről van szó, amelynek jelentős, nem túl pozitív következményei lehetnek Magyarország számára. Az alábbiakban megvizsgáljuk, milyen jogi, gazdasági és rendszerszintű hatásokkal járhat az ukrán gázstop.
Hiába az amerikai béketerv, megint emelkedik az olajár
A tegnapi esést követően ma megint emelkedik az olajár, miután ismét felerősödtek a közel-keleti konfliktus elhúzódásával és az energiaellátási zavarok súlyosbodásával kapcsolatos aggodalmak.
Újra kísért 2022 réme: globális élelmiszerdrágulást szabadít el az iráni háború
Az iráni háború hatása nemcsak az olajárak emelkedésében, hanem a globális élelmiszerpiacokon is egyre erősebben érezhető. A műtrágyaellátás akadozása és az energia drágulása olyan láncreakciót indíthat el, aminek a következményei akár két számjegyű élelmiszerinflációban csapódhatnak le.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
