Nyilvánosságra hozták a legrosszabb forgatókönyvet, ha az iráni háború még hónapokig eltart
Több százalékponttal lassíthatja a legnagyobb globális gazdasági erőcentrumok növekedését a magas olajár a Fitch Ratings csütörtökön Londonban bemutatott szektorelemzése szerint. A nemzetközi hitelminősítő az Oxford Economics Global Economic Model nevű makrogazdasági előrejelzési modell felhasználásával dolgozta ki az iráni háború lehetséges legrosszabb világgazdasági hatásairól összeállított szimulációs forgatókönyvét, amelynek kiinduló feltételezése az, hogy az iráni háború 2026 első felének végéig eltart.
Gyengült a forint csütörtökön
Az euró 388,2 körül jár este, a forint 1 egységet (0,25 százalék) gyengült a közöz európai fizetőeszközzel szemben ma.
A dollár 336 forint felett járt késő este, ez 1,5 egységnyi (0,5 százalékos) forintgyengülés.
Az euró-dollár keresztárfolyam 1,153, ami 0,25 százalékos eurógyengülést jelent csütörtökön.
388 felett az euró
Az euró 388 felett forog a forinttal szemben, egy 1,2 egységnyi (0,3 százalékos) forintgyengülés.
337 forint környékén a dollár
A dollár 337 forint környékén áll este, ez több mint 2 egységnyi forintgyengülést jelent.
Ez a sokk most nem olyan, mint 2022-ben - megszólalt a BoE szakértője
Alan Taylor, a Bank of England monetáris politikai bizottságának (MPC) tagja szerint a "kamatemelés küszöbe jelenleg magas". Úgy véli, hogy az iráni háború gazdasági hatásainak tisztázódásáig célszerűbb változatlanul hagyni az alapkamatot.
388 felett az euró
A forint 388 felett jár kora este, egy 1 egységnyi gyengülés az euróval szemben ma.
Megint rántottak egyet a magyar devizán
Hirtelen rántottak egyet a forint árfolyamán: az euró jegyzése alig pár perc alatt 388-ról 387 forintra csökkent, azóta 387,4-ig korrigált az árfolyam.
Emelkedett a forint árfolyama
Újra gyengült a forint árfolyama:
- az euró ellenében 388,1-nél jár a kurzus, míg
- a dollár egységéért 336,1 forintot kell fizetni.
Tartja magát a forint
A tegnap esti záróárfolyam környékén mozog a forint árfolyama az euróval szemben (387,2).
A magyar fizetőeszköz árfolyama a dollárral szemben is állja a sarat, a 335,4-es árfolyam csak 0,6 egységgel magasabb a tegnap este látott értéknél.
Kiszivárgott: gazdasági pofont és történelmi politikai fordulatot hozhat az energiaválság Európa legerősebb országában
Német kormányzati belső becslések arra utalnak, hogy az iráni háború elhúzódása esetén az ország idei gazdasági növekedése a korábban várt 1 százalék helyett mindössze 0,5 százalék lehet - számolt be a Bloomberg.
Kimondták, amitől sokan tartottak: jelentős drágulás jön az Egyesült Államokban az iráni háború miatt
Az OECD frissített globális gazdasági előrejelzése is megerősíti, hogy a közel-keleti fegyveres konfliktus újra felélesztette az infláció rémét. Ráadásul éppen akkor fékezte meg a világgazdaságot, amikor az az év elején erősödni látszott - tudósított a Bloomberg.
Gyorsan ledolgozta mai gyengülését a forint
Gyors és látványos forinterősödés kezdődött az elmúlt percekben: az euró árfolyama egészen a tegnap esti 387,2-es szintig csökkent, míg a dollár jegyzése 335,4-ig mérséklődött.
A forintgyengülés megállt - a hullámvasút nem
Továbbra is nagy az ingadozás a forint piacán, bár a déli órákban látott gyengülést azóta kisebb korrekció követte.
Az euróért most 388,1, a dollárért 336,3 forintot kell most fizetni.
Itt a korrekció a forint árfolyamában
388,2-ig csökkent az euró árfolyama az elmúlt percekben, míg a dollár jegyzése 336,6 alá csökkent.
Mi állhat a mozgások hátterében?
A mai devizapiaci mozgásokban nagy szerepet játszhat a globális kamatvárakozások újbóli megemelkedése, amit az iráni-amerikai tárgyalások ködös kimenetele és az inflációs félelmek erősödése válthatott ki. A közel-keleti konfliktusról érkező hírek az elmúlt négy hétben már többször is jelentősen újraírták a befektetői kamatvárakozásokat, vélhetően most is egy ilyen jelenetnek lehetünk tanúi.
Emelkedik az olajár, erősödik a dollár
106 dollár felé közelít a Brent nyersolaj spot árfolyama, miközben az amerikai dollár is jelentőset erősödött az euróval szemben az elmúlt percekben.
Ez a befektetői kockázatvállalási kedv visszaesését jelzi, ami részben akár a forintárfolyam elmozdulását is magyarázhatja.
Brüsszelben döntöttek a paktumról, amitől Trump féktelen haragra gerjedhet
Hosszú hónapok óta húzódik a Donald Trump amerikai elnök és az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen között kötött politikai megegyezés végrehajtása, de a most elfogadott záradékokkal elég határozottan összezárt az Európai Parlament, és szigorú feltételekhez kötötte az USA-ból érkező termékekre vonatkozó vámmentességeket. Bár a jelenlegi állás szerint az alku megköthető, addig semmilyen tarifakedvezmény nem fog életbe lépni, ameddig az EU nem tudja biztosan, milyen vámok fognak vonatkozni saját exportcikkeire. Ugyan mostanra egészen beszűkültek Trump vámkivetési opciói, már voltak előzetes fenyegetések, így ha nem is a drasztikus tarifák bemondásának szintjén, de komoly kereskedelmi játszma alakulhat ki az EU és az USA között.
Hirtelen felszúrt a forint árfolyama
Gyorsan emelkedik a forint árfolyama az elmúlt percekben: az euró jegyzése már a 389-et közelíti (388,8), míg a dolláré 337 fölé ugrott (337,1).
Ezzel az euró már 1,7, a dollár 2,6 egységnyi gyengülésben van a tegnap esti zárószinthez képest.
Emelkedik az olajár, gyengül a forint
Fokozatosan emelkedett a Brent nyersolaj spot (azonnali) árfolyama a délelőtti órákban, ami azt jelzi, hogy a befektetők egyre pesszimistábbá válnak a közel-keleti konfliktus lezárást illetően.
A romló hangulat a devizapiacon is látszik: a dollár meredeken erősödni kezdett, a forint árfolyama pedig emelkedik a két vezető globális tartalékvalutával szemben.
Az EURUSD kurzus most 1,154-nél jár, az euró egységéért 388,4, míg a zöldhasú egységéért 336,5 forintot kell most fizetni.
Történelmi összevetésben is alacsony volt a drágulás év elején Magyarországon, most azonban ennek vége lehet
A 2026-os év eleji adatok alapján jelentősen, 1,4 százalékra esett vissza a februári infláció, ami történelmi viszonylatban is ritkának számít. Ezt elsősorban az üzemanyagok és az élelmiszerek áralakulása támogatta. Ezzel szemben az iparcikkek az átlagnál nagyobb mértékben drágultak, aminek oka részben a mesterséges intelligencia térnyerése okozta globális chiphiány. Noha az év eleje kedvezően alakult, az iráni háború ismét magasabb inflációs pályát hozhat magával.
Döntött az Európai Bizottság: már csak Magyarország vár a több ezer milliárdos SAFE-hitelre
Az Európai Bizottság jóváhagyta Csehország és Franciaország nemzeti védelmi tervét a SAFE (Security Action for Europe) kezdeményezés keretében - számolt be az Európai Bizottság. Ezzel már csak a magyar igénylésről nem született döntés.
Stabilizálódik a dollár az elemzők szerint
Az ING Bank mai elemzése kiemeli, hogy a dollár az elmúlt 24 órában stabilizálódni látszik, miután a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos konstruktív hírek javították a piaci hangulatot.
Ugyanakkor a devizapiac egyelőre nem kész egy újabb deeszkalációs hullámot beárazni.
Irán továbbra is tagadja, hogy tűzszüneti tárgyalásokat folytatna az Egyesült Államokkal, ezt azonban sokan úgy értelmezik, hogy Teherán a magas olajárak nyújtotta alkupozícióját igyekszik minél tovább fenntartani.
A hordónkénti 100 dollár feletti olajár mindenesetre nem kedvez az agresszív dollárgyengülésnek. A zöldhasú a hétfői eladási hullám után most ellenállóbbnak mutatkozik. Az ING elemzése szerint ahhoz, hogy a dollárindex ismét 99,0 pont alá süllyedjen, Irán részéről is szükség lenne a béketárgyalások megerősítésére.
A Fed részéről ezen a héten néhány szigorúbb hangvételű megnyilatkozás is érkezett, azonban ezek nem tartalmaztak érdemi új iránymutatást a piacok számára. Ez megerősíti azt a várakozást, hogy a jegybanki kommunikáció hatása gyorsan elhalványul.
Jelenleg az olajárak maradnak a kamatkilátások egyetlen egyértelmű mozgatórugói.
A nap folyamán Cook, Miran, Jefferson és Barr Fed-tisztségviselők is felszólalnak. Az ING elemzői szerint az amerikai makroadatok közül pedig csupán a heti munkanélküli segélykérelmek száma érdemel figyelmet, amely ma délután érkezik.
Gyengülni kezdett a forint
388 fölé emelkedett az euró jegyzése az elmúlt percekben, míg a dollár továbbra is a 335,5-ös szint közelében ingadozik.
Nagy-Britanniát sújtja leginkább a Perzsa-öbölben zajló háború gazdasági hatása
Az OECD friss előrejelzése szerint az Egyesült Királyság GDP-növekedését fél százalékponttal rontották, ami a fejlett világ egyik leggyengébb teljesítményét vetíti előre 2026-ra. Az energiaárak emelkedése különösen érzékenyen érinti a szigetországot.
Folytatódik a hullámvasút
Továbbra is erősen ingadozik a forint árfolyama. Az euró jegyzése jelenleg 387,5, a dolláré 335,4 forint.
Nagyobb kontrollt gyakorolna az amerikai pénzügyminisztérium a Fed felett
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a brit jegybanki modell elemeit venné át a Fed és a kormányzat közötti viszony átalakításához. A lépés lényege, hogy az informális heti reggeli helyett formális, nyilvános levélváltás zajlana a két intézmény vezetője között, átláthatóbbá téve a jegybank működését. A tervet Kevin Warsh, a Fed élére jelölt leendő elnök is támogatja.
Csapkodás a devizapiacon
Érezhetően nőtt a devizapiaci volatilitás az elmúlt percekben, bár tartós érdemi elmozdulás nem látszik a forint árfolyamában.
Az euró jegyzése most 387,7, a dolláré 335,4 forint.
Újra lefelé veheti az irányt az EURUSD
Az EUR/USD jegyzés a múlt héten az Európai Központi Bank váratlanul szigorú hangvételű kommunikációja nyomán ugrott meg, ám az árfolyam mostanra elvesztette a nyereségének egy részét. A gyengülés mögött az ING Bank elemzői szerint egyrészt a feszültségcsökkenésre építő pozíciók profitrealizálása állhat, másrészt pedig szerepet játszhat benne az is, hogy az olajárak mérséklődésével az EKB-val kapcsolatos kamatvárakozások a Fedéhez képest gyorsabban mérséklődnek.
A piacok jelentősen mérsékelték az áprilisi EKB-kamatemelésre vonatkozó várakozásaikat.
A hétfői csúcson még 22 bázispontos szigorítást áraztak a befektetők, ez az érték azonban az olajárak mozgását szorosan követve 14 bázispontig esett vissza, majd 17 bázispont közelébe korrigált.
Christine Lagarde, az EKB elnöke tegnap hangsúlyozta, hogy a jegybankot nem fogja megbénítani a határozatlanság, a lazább monetáris politikai nézeteiről ismert François Villeroy de Galhau (a francia jegybank elnöke) óvatosabb hangot ütött meg. Ő arra figyelmeztetett, hogy a kamatemelések időzítéséről egyelőre korai lenne beszélni.
Az elemzők szerint minden olyan további nap, amely kézzelfogható feszültségcsökkenés nélkül telik el az Öböl-térségben, aláássa a közelmúltbeli euróerősödés fenntarthatóságát.
Ez a folyamat pedig az árfolyam 1,15 alá történő visszatérése irányába mutat.
Az EURUSD kurzusa most 1,155.
Most erősödik a forint
387,4-ig csökkent az euró árfolyama az elmúlt percekben.
A dollár jegyzése is csökken (bár az eurónál kisebb mértékben), ott 335,5 most a kurzus.
Fokozódik a háborús feszültség a Közel-Keleten, viszi magával a forintot is
Az iráni háború negyedik hetében is erőteljes a hullámzás a devizapiacokon, a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos hírek és Donald Trump amerikai elnök kommunikációja ugyanis több alkalommal is hirtelen irányváltást hozott a globális kockázati hangulatban.
Ez a forint árfolyamában (mint kockázatérzékeny, feltörekvő piaci devizánál) különösen nagy kilengéseket okozott.
A heti trend a nagyobb volatilitással együtt is a forint erősödését mutatja: a hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a hétfői 394-ről a 387-es szint közelébe, míg a dollár jegyzése ugyanezen időtávon 343-ról 335-re mérséklődött.
Csütörtökön reggel az euró jegyzése 388, a dolláré 336 forint alatt jár, bár az elmúlt percekben egy közel fél egységnyi emelkedésnek lehettünk szemtanúi mindkét kurzus esetében (387,8 és 335,5).
A forint mozgásában ezen a héten a hazai kamatvárakozások alakulása fontos szerepet játszott. Március 24-én az MNB a kamattartás mellett döntött, Varga Mihály jegybankelnök pedig stabilitást és óvatosságot hangsúlyozott a bejelentést követő sajtótájékoztatón, ami felfelé mozdíthatta a magyar kamatvárakozásokat.
A devizapiaci mozgások hátterében jelenleg három fontos tényező áll:
- A közel-keleti konfliktus és az ebből fakadó energiasokk (olaj- és gázárak alakulása), ami inflációs sokkon és növekedési félelmeken keresztül a „stagflációs” narratívát erősíti. A mai napon is főleg az energiaellátás kilátásai és a világpiaci árak alakulása határozza meg a befektetői hangulatot, a reggeli órákban például a forint gyengülni kezdett a Brent nyersolaj áremelkedése után.
- A jegybanki reakciófüggvények újraárazása. A Fed, EKB, BoE, MNB kamatdöntései, üzenetei, valamint a reakciófüggvényre hatást gyakorló kilátások változása a devizapiacokon is hamar megmutatkozhat.
- Makrogazdasági adatok. A mai nap folyamán az energiaválság gazdasági hatásait előrejelző európai hangulatindexek érkeznek, délután pedig az amerikai munkaerőpiac állapotáról kapunk friss tájékoztatást.
Ezen tényezők együttese mozgathatják ma a kockázati hangulatot, a hozamokat és a kamatvárakozásokat,
ami különösen a forintnál és a régiós devizáknál csapódhat le gyorsan.
Figyelmeztette a világot a Goldman Sachs korábbi vezére: tartós károkat okoz az iráni háború
A Goldman Sachs korábbi vezérigazgatója, Lloyd Blankfein arra figyelmeztetett, hogy az iráni háború okozta károk tartósak lesznek, és ez még egy azonnali megoldás esetén is igaz. Egyúttal arra sürgette a befektetőket, hogy tudatosan készüljenek fel a váratlan fordulatokra - számolt be a CNBC.
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán gázcsap elzárásáért: milliárdok és egy álom válhat semmivé
Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat a Barátság olajvezeték körüli vita miatt. Nem sokkal később megérkezett a rendeletcsomag is, amellyel megnövelik hazánk stratégiai gázkészleteit, valamint egy jogilag megkérdőjelezhető lépéssel elzárják az Ukrajnába irányuló gázexportot. A lépés azonban messze túlmutat a technikai korlátozáson: egy összetett stratégiai döntésről van szó, amelynek jelentős, nem túl pozitív következményei lehetnek Magyarország számára. Az alábbiakban megvizsgáljuk, milyen jogi, gazdasági és rendszerszintű hatásokkal járhat az ukrán gázstop.
Hiába az amerikai béketerv, megint emelkedik az olajár
A tegnapi esést követően ma megint emelkedik az olajár, miután ismét felerősödtek a közel-keleti konfliktus elhúzódásával és az energiaellátási zavarok súlyosbodásával kapcsolatos aggodalmak.
Újra kísért 2022 réme: globális élelmiszerdrágulást szabadít el az iráni háború
Az iráni háború hatása nemcsak az olajárak emelkedésében, hanem a globális élelmiszerpiacokon is egyre erősebben érezhető. A műtrágyaellátás akadozása és az energia drágulása olyan láncreakciót indíthat el, aminek a következményei akár két számjegyű élelmiszerinflációban csapódhatnak le.
