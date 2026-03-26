Gyengült a forint csütörtökön

Az ING Bank mai elemzése kiemeli, hogy a dollár az elmúlt 24 órában stabilizálódni látszik, miután a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos konstruktív hírek javították a piaci hangulatot.

Ugyanakkor a devizapiac egyelőre nem kész egy újabb deeszkalációs hullámot beárazni.

Irán továbbra is tagadja, hogy tűzszüneti tárgyalásokat folytatna az Egyesült Államokkal, ezt azonban sokan úgy értelmezik, hogy Teherán a magas olajárak nyújtotta alkupozícióját igyekszik minél tovább fenntartani.

A hordónkénti 100 dollár feletti olajár mindenesetre nem kedvez az agresszív dollárgyengülésnek. A zöldhasú a hétfői eladási hullám után most ellenállóbbnak mutatkozik. Az ING elemzése szerint ahhoz, hogy a dollárindex ismét 99,0 pont alá süllyedjen, Irán részéről is szükség lenne a béketárgyalások megerősítésére.

A Fed részéről ezen a héten néhány szigorúbb hangvételű megnyilatkozás is érkezett, azonban ezek nem tartalmaztak érdemi új iránymutatást a piacok számára. Ez megerősíti azt a várakozást, hogy a jegybanki kommunikáció hatása gyorsan elhalványul.

Jelenleg az olajárak maradnak a kamatkilátások egyetlen egyértelmű mozgatórugói.

A nap folyamán Cook, Miran, Jefferson és Barr Fed-tisztségviselők is felszólalnak. Az ING elemzői szerint az amerikai makroadatok közül pedig csupán a heti munkanélküli segélykérelmek száma érdemel figyelmet, amely ma délután érkezik.