Nagyobb kontrollt gyakorolna az amerikai pénzügyminisztérium a Fed felett

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a brit jegybanki modell elemeit venné át a Fed és a kormányzat közötti viszony átalakításához. A lépés lényege, hogy az informális heti reggeli helyett formális, nyilvános levélváltás zajlana a két intézmény vezetője között, átláthatóbbá téve a jegybank működését. A tervet Kevin Warsh, a Fed élére jelölt leendő elnök is támogatja.

A Financial Times értesülései szerint Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fed és a kormányzat közötti viszony újragondolásán dolgozik, ehhez pedig a Bank of England modelljéből merít ihletet. Bessent piaci szereplőkkel folytatott beszélgetéseiben elismerően nyilatkozott az 1997-es brit reformról, amelyben a Bank of England operatív függetlenséget kapott a monetáris politikában, miközben a brit pénzügyminisztérium bizonyos felügyeleti jogköröket megtartott. Mindez különösen kényes időszakban történik: Donald Trump elnök nyíltan támadta a Fedet és Jay Powell jelenlegi elnököt, akit "idiótának" nevezett, az igazságügyi minisztérium pedig büntetőjogi vizsgálatot indított Powell ellen.

A Fed jelenleg szélesebb mozgástérrel rendelkezik, mint brit megfelelője.

A Kongresszus ugyan meghatározza a kettős mandátumot (árstabilitás és maximális foglalkoztatás), de a konkrét inflációs célt, a 2 százalékot, maga a Fed választotta meg Ben Bernanke elnöksége alatt.

Ezzel szemben a brit rendszerben az inflációs célt a pénzügyminisztérium szabja meg, és ha a Bank of England nem tudja tartani azt, levélben kell magyarázatot adnia. Bessent a Fed válságkezelését is bírálta: szerinte a mennyiségi lazítás (QE) túlzó alkalmazása vezetett a koronavírus utáni magas inflációhoz, míg a Bank of England fegyelmezettebben kezelte a 2022-es brit államkötvény-válságot.

Kevin Warsh, akit Trump Powell utódjának jelölt a Fed élére, hasonlóan gondolkodik.

Warsh 2014-ben vezette a Bank of England monetáris politikájának felülvizsgálatát, és egy 2023-as lordok házi meghallgatáson dicsérte a brit rendszer átláthatóságát.

Bessent-tel már a jelölése előtt egyeztettek arról, hogyan lehetne pontosítani a jegybank felelősségi köreit.

A gyakorlatban a változás lényege viszonylag egyszerű. Jelenleg a pénzügyminiszter és a Fed elnökének kapcsolata informális: jellemzően hetente egyszer reggeliznek együtt, és a Fed évente kétszer számol be a Kongresszusnak. A brit modell átvétele azt jelentené, hogy az informális reggeli mellett, vagy bizonyos esetekben helyette, formális, dokumentált levélváltás zajlana a két intézmény vezetője között. Ezeknek a leveleknek nyomuk van, nyilvánosak, és egyértelműen rögzítik, mi történik és miért. Warsh ezt elsősorban válságos időszakokban alkalmazná, hogy világosabbá tegye a felelősségi viszonyokat.

Bessent ugyanakkor hozzátette, hogy a brit levélváltási rendszert jelenlegi formájában "hatástalannak és bürokratikusnak" tartja, tehát nem egyszerű másolásról van szó, hanem egy átdolgozott, az amerikai viszonyokhoz igazított változatról.

A cél az, hogy a Fed monetáris politikai függetlensége megmaradjon, de a jegybank működése átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá váljon a kormányzat felé.

