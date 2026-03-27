Lendületet vett a forint – a közel-keleti háborús hírek hoztak fordulatot
Deviza

Lendületet vett a forint – a közel-keleti háborús hírek hoztak fordulatot

Péntek is a háborús kockázatokból, az energiaárakból és a kamatvárakozások átárazódásából összeálló nemzetközi környezet mozgatja a devizapiacokat. A befektetők most azt mérlegelik, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása mennyiben erősíti tovább a dollárt, milyen pályára kényszerítheti a jegybankokat. A forinton egyre nő a nyomás, a magyar deviza jelentősen gyengült kora délutánig, majd a háborús feszülségek enyhüléséről szóló hírekre elkezdett visszakapaszkodni.
Korrigál tovább a forint

A napközbeni gyengülését kezdi ledolgozni a forint, ahogy a piacok az iráni háborúval kapcsolatos híreket értékelik: az euróárfolyam mostanra már 388,3-ig jött le a 390,7-es napi csúcsról.

A háború alacsonyabb intenzitásáról szóló remények meglátszódnak az euró-dollár devizapárnál is: a zöldhasú már visszagyengült a nyitó szint, 1,1538 közelébe.

Szépített a forint

A délutáni órákban 389-ig jött vissza a magyar deviza az euróval szemben.

A dollárárfolyam pedig 337,5-nél mozog.

Elkezdett korrigálni a forint

Az elmúlt órában kicsit erőre talált a forint: az árfolyam 390,5 magasságából már 389,3-ig jött vissza az euróval szemben.

A dollárnál még nagyobb volt az elmozdulás a háború lezárásával kapcsolatos találgatásokra: 339,5-ről 337,5-ig jött le a kurzus.

Olyan eszközhöz nyúlhat a világ egyik legnagyobb gazdasága, amire még soha nem volt példa

Negyedik hetében jár a közel-keleti háború, a 100 dollár feletti olajárak és az emelkedő inflációs kockázatok pedig egyre növelik a piacokon az aggodalmat. Az energiaválság ráadásul kifejezetten érzékenyen érinti a nagy importkitettségű országokat, amelyek devizája szintén fokozódó nyomás alatt áll. Nincs ez másképp Japánban sem, ahol a pénzügyminisztérium egy korábban soha nem látott eszközzel igyekezne egyértelmű üzenetet küldeni a befektetőknek.

Olyan eszközhöz nyúlhat a világ egyik legnagyobb gazdasága, amire még soha nem volt példa
Készítik a pénzügyi rendszert a legrosszabbra: már áprilisban jöhet a nagy kamatemelés

Az Európai Központi Bank valószínűleg kénytelen lesz lépni, ha az iráni háború júniusig nem ér véget – jelentette ki Pierre Wunsch, az EKB Kormányzótanácsának tagja, egyben a belga jegybank elnöke a Bloomberg szerint. A döntéshozó ugyanakkor türelemre intett, miközben a jegybank a gazdasági következmények mértékét próbálja felmérni.

Készítik a pénzügyi rendszert a legrosszabbra: már áprilisban jöhet a nagy kamatemelés
A dollárerősödéssel gyengül a forint

A magyar deviza már 390,5-ig gyengült az euróhoz képest, ami 0,7 százalékos napi veszteséget jelent már. A fő ok az, hogy a piacok továbbra is szkeptikusak azt illetően, hogy hamar véget érhetne a közel-keleti konfliktus, ami miatt a biztonságosabb eszközökbe menekülnek, így például az amerikai dollárba. Emiatt az euró is gyengül, ami a feltörekvő piaci devizákra is kedvezőtlenül hat.

A dollárral szemben így már 3 egységnél is többet gyengült a forint, az árfolyam 339,2-nél jár.

Nagyon jól teljesít a dollár, mert nagy a baj

A dollár az elmúlt közel egy év legnagyobb havi erősödését produkálja a dollárindexszel szemben. A közel-keleti konfliktus eszkalációja és a romló békekilátások ugyanis a biztonságos menedéknek számító amerikai fizetőeszköz felé terelték a befektetőket. A dollár márciusban eddig 2,4 százalékot erősödött, ami tavaly július óta a legjobb havi teljesítménynek számít.

Péntek kora délutánig az euróval szemben 0,25 százalékkal erősödött a zöldhasú.

Váratlan csavar a friss jelentésben: a háború teljesen átírta, mi vár a pénztárcánkra a következő években

Az Európai Központi Bank (EKB) fogyasztói felmérése szerint az euróövezet lakosságának inflációs várakozásai még mérséklődtek az Irán elleni amerikai–izraeli háború kitörése előtt. Az azóta megugró energiaárak azonban alapjaiban változtatták meg a kilátásokat.

Váratlan csavar a friss jelentésben: a háború teljesen átírta, mi vár a pénztárcánkra a következő években
Mindjárt 390 forintnál az euró

Óvatosan gyengül tovább a forint, nem sokkal dél előtt már 389,97-ig ment fel az euróárfolyam.

A dollár esetében már 338,7-nél jár a kurzus.

Nagy a piaci volatilitás

Továbbra is nagy kilengések látszanak a forint piacán: az elmúlt órában 388,7 és 389,8-nál is járt az euró árfolyama. A jegyzés most 389,6 forint.

Nem magyarspecifikus a forint gyengülése

A forintárfolyam már 389,7-ig ment fel az euróval szemben, amit leginkább a piaci bizonytalanság okoz, hogy milyen irányba halad az iráni–amerikai konfliktus lezárása.

Jól mutatja ezt, hogy a zloty is gyengül az euróval. Igaz, a relatív változás (-0,2%) kisebb, mint az EUR/HUF (-0,45%) esetében.

Egyre erősebb gyengülésben a forint

Kora délelőtt már 0,4 százalékkal gyengült a forint az euróhoz képest, így az árfolyam már 389,2-389,5 között mozog.

Már 389 felett az euró

Egyelőre két faktor is a forint ellen hat: a közel-keleti háború esetében nem látszódik, hogy hamar deeszkaláció jöhetne, míg a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tíz éve nem volt ilyen magas a munkanélküliség Magyarországon.

Ez a két tényező gyengítette a forintot, amely már 389,3-ig csúszott le az euróval szemben, ahonnan elkezdett visszakorrigálni.

A dollárral szemben 337,9-ig ment fel az árfolyam, ami közel két egységnyi gyengülést jelent a kereskedés kezdete óta.

Teljesen eltemették őket, politikai káosz van, mégis kimászik az adóssághegy alól Európa káoszmestere

A vártnál gyorsabban csökkentette a költségvetési hiányát 2025-ben Franciaország, ami egyszerre erősíti a kormány pénzügyi hitelességét és ad némi mozgásteret az iráni háború nyomán romló energia- és növekedési környezetben – számolt be a Bloomberg.

Teljesen eltemették őket, politikai káosz van, mégis kimászik az adóssághegy alól Európa káoszmestere
Gyengül tovább a forint

A reggeli enyhébb mozgások után ütemet váltott a forint gyengülése: fél 9-kor már 388,5 fölé ment az euróárfolyam, ami 0,2 százalékos elmozdulást jelent.

A dollárral szemben 1 egység feletti a veszteség már, 337,1 fölé ment fel a kurzus.

Tíz éve nem volt ilyen magas a munkanélküliség Magyarországon!

Már több mint egy éve lassan csökkenő trendben mozog a foglalkoztatás Magyarországon, eddig azonban a munkanélküliségben csak mérsékelt mozgás látszott. Idén februárban azonban hirtelen 10 éve nem látott magasságba ugrott a munkanélküliségi ráta.

Tíz éve nem volt ilyen magas a munkanélküliség Magyarországon!
200 százalékos a robbanás a kulcsfontosságú szektorban, mégis kínai cégek sora mehet csődbe

A kínai ipari vállalatok az év első két hónapjában kiugró, 15,2 százalékos profitnövekedést értek el az előző év azonos időszakához képest. Ez az eredmény a világ második legnagyobb gazdaságának élénkülésére utal, miközben a közel-keleti háború és a geopolitikai feszültségek továbbra is árnyékot vetnek a kilátásokra.

200 százalékos a robbanás a kulcsfontosságú szektorban, mégis kínai cégek sora mehet csődbe
A fokozódó feszültség miatt komoly bajba kerülhet a forint

Péntek reggel továbbra is a kockázatkerülés határozza meg a devizapiaci kereskedést, a közel-keleti háború fejleményeire figyelnek a befektetők.

Az euró 1,1543 dollár körül járt, mivel az EUR/USD mozgását most elsősorban nem az euró, hanem a dollár oldaláról érdemes értelmezni.

A piac abból indul ki, hogy a közel-keleti háború elhúzódása tartósan magasan tarthatja az energiaárakat, ez pedig felfelé mutató inflációs kockázatot jelenthet. Emiatt csökkent az a korábbi várakozás, hogy

az amerikai jegybank az év során érdemben lazíthat, sőt a befektetők egy része ismét kamatemelési kockázatot áraz.

A piac már elengedte a kamatcsökkentéseket

Nyomás alatt a dollár, de nem azért, amiért hinnéd

Ez egyszerre támogatja a dollárt menedékdevizaként és kamatelőny alapján is. Ha a nap folyamán újabb, a konfliktus eszkalációjára utaló hírek érkeznek, az ismét a dollár felé terelheti a befektetőket, ami lefelé nyomhatja az EUR/USD árfolyamát. Ezzel szemben az euró akkor kaphatna némi támaszt, ha enyhülne a geopolitikai feszültség, vagy az európai inflációs adatok a vártnál erősebbek lennének – bár még a háború előtti számokat fogunk látni, így ezek inkább a korábbi alapfolyamatokról adnak majd képet.

Ebből a szempontból pénteken fontos lehet a spanyol márciusi inflációs adat és az eurózóna inflációs várakozásainak alakulása.

Ezek önmagukban valószínűleg nem írják át a teljes piaci képet, de befolyásolhatják, mennyire maradnak szigorúak az Európai Központi Bankkal kapcsolatos kamatvárakozások. Egy erősebb inflációs meglepetés átmenetileg támogathatja az eurót, míg egy gyengébb adat megerősítheti azt a képet, hogy a dollár kamatelőnye rövid távon fennmaradhat.

A dollár/jen jegyzés 159,6 közelében mozgott. Az USD/JPY esetében továbbra is a 160-as szint a legfontosabb referenciapont.

A jen hagyományosan menedékdeviza, a jelenlegi helyzetben azonban ezt a szerepet nagyrészt háttérbe szorítja az amerikai hozamelőny és a dollár általános ereje. Vagyis a feszült nemzetközi hangulat ezúttal nem a japán devizát támogatja, hanem inkább a dollárt. Ha fennmarad az a piaci várakozás, hogy az amerikai kamatpálya a korábban gondoltnál magasabban marad, és közben az olajárak is emelkednek, akkor a dollár/jen ismét a 160-as szint felé közelíthet. Ennél a devizapárnál azonban már nemcsak a piaci folyamatok, hanem a japán hatóságok kommunikációja is meghatározó lehet:

minél közelebb kerül az árfolyam a 160-as zónához, annál érzékenyebben reagálhat a piac bármilyen hivatalos megszólalásra.

A forint esetében pénteken egyszerre kell figyelni a nemzetközi hangulatra, a makroadatokra és a hazai politikai fejleményekre. Külső oldalról a dollár erősödése és az általános kockázatkerülés nem kedvez a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak sem. Ha a közel-keleti helyzet tovább romlik, abból a forint számára is újabb gyengülési nyomás következhet, különösen azért, mert a magasabb energiaárak hagyományosan kedvezőtlenek a térség devizái számára.

Reggel egyelőre 388,1 felett, minimális gyengüléssel áll a magyar deviza az euróhoz képest.

Csütörtökön a 387-388 közötti sávban mozgott az árfolyam, ma a 388,5 és a 387,5-ös szintek lehetnek fontosak a további irány meghatározásában.

Az amerikai devizával szemben volatilisebb volt az elmúlt napokban a forint, egyelőre a pénteket egy minimális gyengüléssel 336,2 felett kezdi a kurzus.

Belföldön a 8:30-kor érkező KSH-adatok közül elsősorban a foglalkoztatottsági szám lehet releváns, mert ez adhat friss képet a gazdaság belső állapotáról. Ezek az adatok önmagukban inkább rövid távú elmozdulásokat okozhatnak, mintsem tartós trendet.

A forint szempontjából ennél most nagyobb jelentősége lehet annak, hogy közeledik az április 12-i magyar választás.

Emiatt a belpolitikai hírek érzékenyebben és gyorsabban jelenhetnek meg az árfolyamokban, mint nyugodtabb időszakban. Egy váratlan kampányfejlemény, új közvélemény-kutatás, költségvetési ígéret vagy politikai konfliktus rövid idő alatt is számottevő kilengést okozhat.

A jelenlegi 388 körüli EUR/HUF és 336 körüli USD/HUF szintek alapján egyelőre nem beszélhetünk piaci feszültségről, de megnyugvásról sem. Ha a nemzetközi hangulat romlik, vagy kedvezőtlen hazai politikai hír érkezik, a forint gyorsan gyengülő pályára kerülhet. Ha viszont a geopolitikai nyomás enyhül, és nem jön belpolitikai meglepetés, akkor inkább oldalazó, nyugodtabb kereskedés jöhet.

Összeállt a puzzle: ezért vágta földhöz a forintot a háborús vihar

Itt a bejelentés: heteken belül leáll a Magyarországot szinte teljes egészében ellátó Török Áramlat gázvezeték

Az egyik legnagyobb árat Magyarország fizetheti az amerikai háborúért, nyomás alá kerül a költségvetés és az összes magyar pénztárcája

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Ez is érdekelhet
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken
Kiderült, mi történt az éjszaka: hatalmas veszteséget szenvedett Irán hadereje a kulcsfontosságú komplexum lebombázása után
Gyengült a forint csütörtökön
