Olyan eszközhöz nyúlhat a világ egyik legnagyobb gazdasága, amire még soha nem volt példa

Negyedik hetében jár a közel-keleti háború, a 100 dollár feletti olajárak és az emelkedő inflációs kockázatok pedig egyre növelik a piacokon az aggodalmat. Az energiaválság ráadásul kifejezetten érzékenyen érinti a nagy importkitettségű országokat, amelyek devizája szintén fokozódó nyomás alatt áll. Nincs ez másképp Japánban sem, ahol a pénzügyminisztérium egy korábban soha nem látott eszközzel igyekezne egyértelmű üzenetet küldeni a befektetőknek.

Vészesen közeledik a visszafordíthatatlansági pont a közel-keleti háborúban. Az olajárak már négy hete a 2022-es válság során látott szinteken mozognak, a Föld országai pedig egyre jobban érzik az ellátási problémákat.

A rendkívüli idők rendkívüli lépéseket követelnek, melynek legújabb példáját most a világ egyik legnagyobb gazdasága, Japán nyújtja, amely korábban soha nem látott eszközt vethet be a válság enyhítésére.

Mindez ráadásul a világ egyik legnagyobb likviditási pillérét, a jen carry trade-et fenyegetné, amelynek megszűnése a globális piacok (részvények, arany) egyik utolsó támaszát döntheti le.