Rángatják a forintot pénteken is, feszültek a piacok

Már 389 felett az euró
Egyelőre két faktor is a forint ellen hat: a közel-keleti háború esetében nem látszódik, hogy hamar deeszkaláció jöhetne, míg a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tíz éve nem volt ilyen magas a munkanélküliség Magyarországon.
Ez a két tényező gyengítette a forintot, amely már 389,3-ig csúszott le az euróval szemben, ahonnan elkezdett visszakorrigálni.
A dollárral szemben 337,9-ig ment fel az árfolyam, ami közel két egységnyi gyengülést jelent a kereskedés kezdete óta.
Teljesen eltemették őket, politikai káosz van, mégis kimászik az adóssághegy alól Európa káoszmestere
A vártnál gyorsabban csökkentette a költségvetési hiányát 2025-ben Franciaország, ami egyszerre erősíti a kormány pénzügyi hitelességét és ad némi mozgásteret az iráni háború nyomán romló energia- és növekedési környezetben – számolt be a Bloomberg.
Gyengül tovább a forint
A reggeli enyhébb mozgások után ütemet váltott a forint gyengülése: fél 9-kor már 388,5 fölé ment az euróárfolyam, ami 0,2 százalékos elmozdulást jelent.
A dollárral szemben 1 egység feletti a veszteség már, 337,1 fölé ment fel a kurzus.
Tíz éve nem volt ilyen magas a munkanélküliség Magyarországon!
Már több mint egy éve lassan csökkenő trendben mozog a foglalkoztatás Magyarországon, eddig azonban a munkanélküliségben csak mérsékelt mozgás látszott. Idén februárban azonban hirtelen 10 éve nem látott magasságba ugrott a munkanélküliségi ráta.
200 százalékos a robbanás a kulcsfontosságú szektorban, mégis kínai cégek sora mehet csődbe
A kínai ipari vállalatok az év első két hónapjában kiugró, 15,2 százalékos profitnövekedést értek el az előző év azonos időszakához képest. Ez az eredmény a világ második legnagyobb gazdaságának élénkülésére utal, miközben a közel-keleti háború és a geopolitikai feszültségek továbbra is árnyékot vetnek a kilátásokra.
A fokozódó feszültség miatt komoly bajba kerülhet a forint
Péntek reggel továbbra is a kockázatkerülés határozza meg a devizapiaci kereskedést, a közel-keleti háború fejleményeire figyelnek a befektetők.
Az euró 1,1543 dollár körül járt, mivel az EUR/USD mozgását most elsősorban nem az euró, hanem a dollár oldaláról érdemes értelmezni.
A piac abból indul ki, hogy a közel-keleti háború elhúzódása tartósan magasan tarthatja az energiaárakat, ez pedig felfelé mutató inflációs kockázatot jelenthet. Emiatt csökkent az a korábbi várakozás, hogy
az amerikai jegybank az év során érdemben lazíthat, sőt a befektetők egy része ismét kamatemelési kockázatot áraz.
Ez egyszerre támogatja a dollárt menedékdevizaként és kamatelőny alapján is. Ha a nap folyamán újabb, a konfliktus eszkalációjára utaló hírek érkeznek, az ismét a dollár felé terelheti a befektetőket, ami lefelé nyomhatja az EUR/USD árfolyamát. Ezzel szemben az euró akkor kaphatna némi támaszt, ha enyhülne a geopolitikai feszültség, vagy az európai inflációs adatok a vártnál erősebbek lennének – bár még a háború előtti számokat fogunk látni, így ezek inkább a korábbi alapfolyamatokról adnak majd képet.
Ebből a szempontból pénteken fontos lehet a spanyol márciusi inflációs adat és az eurózóna inflációs várakozásainak alakulása.
Ezek önmagukban valószínűleg nem írják át a teljes piaci képet, de befolyásolhatják, mennyire maradnak szigorúak az Európai Központi Bankkal kapcsolatos kamatvárakozások. Egy erősebb inflációs meglepetés átmenetileg támogathatja az eurót, míg egy gyengébb adat megerősítheti azt a képet, hogy a dollár kamatelőnye rövid távon fennmaradhat.
A dollár/jen jegyzés 159,6 közelében mozgott. Az USD/JPY esetében továbbra is a 160-as szint a legfontosabb referenciapont.
A jen hagyományosan menedékdeviza, a jelenlegi helyzetben azonban ezt a szerepet nagyrészt háttérbe szorítja az amerikai hozamelőny és a dollár általános ereje. Vagyis a feszült nemzetközi hangulat ezúttal nem a japán devizát támogatja, hanem inkább a dollárt. Ha fennmarad az a piaci várakozás, hogy az amerikai kamatpálya a korábban gondoltnál magasabban marad, és közben az olajárak is emelkednek, akkor a dollár/jen ismét a 160-as szint felé közelíthet. Ennél a devizapárnál azonban már nemcsak a piaci folyamatok, hanem a japán hatóságok kommunikációja is meghatározó lehet:
minél közelebb kerül az árfolyam a 160-as zónához, annál érzékenyebben reagálhat a piac bármilyen hivatalos megszólalásra.
A forint esetében pénteken egyszerre kell figyelni a nemzetközi hangulatra, a makroadatokra és a hazai politikai fejleményekre. Külső oldalról a dollár erősödése és az általános kockázatkerülés nem kedvez a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak sem. Ha a közel-keleti helyzet tovább romlik, abból a forint számára is újabb gyengülési nyomás következhet, különösen azért, mert a magasabb energiaárak hagyományosan kedvezőtlenek a térség devizái számára.
Reggel egyelőre 388,1 felett, minimális gyengüléssel áll a magyar deviza az euróhoz képest.
Csütörtökön a 387-388 közötti sávban mozgott az árfolyam, ma a 388,5 és a 387,5-ös szintek lehetnek fontosak a további irány meghatározásában.
Az amerikai devizával szemben volatilisebb volt az elmúlt napokban a forint, egyelőre a pénteket egy minimális gyengüléssel 336,2 felett kezdi a kurzus.
Belföldön a 8:30-kor érkező KSH-adatok közül elsősorban a foglalkoztatottsági szám lehet releváns, mert ez adhat friss képet a gazdaság belső állapotáról. Ezek az adatok önmagukban inkább rövid távú elmozdulásokat okozhatnak, mintsem tartós trendet.
A forint szempontjából ennél most nagyobb jelentősége lehet annak, hogy közeledik az április 12-i magyar választás.
Emiatt a belpolitikai hírek érzékenyebben és gyorsabban jelenhetnek meg az árfolyamokban, mint nyugodtabb időszakban. Egy váratlan kampányfejlemény, új közvélemény-kutatás, költségvetési ígéret vagy politikai konfliktus rövid idő alatt is számottevő kilengést okozhat.
A jelenlegi 388 körüli EUR/HUF és 336 körüli USD/HUF szintek alapján egyelőre nem beszélhetünk piaci feszültségről, de megnyugvásról sem. Ha a nemzetközi hangulat romlik, vagy kedvezőtlen hazai politikai hír érkezik, a forint gyorsan gyengülő pályára kerülhet. Ha viszont a geopolitikai nyomás enyhül, és nem jön belpolitikai meglepetés, akkor inkább oldalazó, nyugodtabb kereskedés jöhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Feltűnt egy AI-chip, amely komoly kihívója lehet az Nvidiának
Az Ascend 950PR kiválóan teljesített az ügyféltesztek során.
Az unió vezetésénél ettől rettegnek: az Orbán-kormány egyetlen húzással döntheti be az 1800 milliárd eurós gigatervet
Készülnek az állóháborúra Brüsszelben.
Drasztikus döntést kényszerült hozni a legnagyobb svájci bank az egyik befektetési alapjánál
Egyre több az ilyen eset.
Újabb 200 dolláros olajárjóslat érkezett!
Ha elhúzódik az iráni háború.
Megugrott a kínai bankok részvényárfolyama: nagy horderejű szabályozói tervek a háttérben
Lazítaná Kína a bankok tulajdonosi szabályait.
Soha nem látott mértékben menekülnek a befektetők a világ egyik legnagyobb gazdaságából az iráni háború miatt
Nagyon fáj az országnak a magas olajár.
Kriptóból házat venni? Nagy újítás készül az amerikai ingatlanpiacon
Kirptofedezetű jelzáloghitelekkel kísérleteznek.
Nehezebb lesz lakáshoz jutni Trump háborúsdija miatt
Megugrottak a hitelkamatok az USA-ban.
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre sz
A lakásvásárlások közel 40%-hoz kapcsolódhat Otthon Start hitel
Gulyás Gergely a mai kormányinfón elmondta, hogy eddig már 31 ezer esetben folyósításra került az Otthon Start hitel, mintegy 45 ezer fiatalt segítette saját lakásának megszerzésében a támog
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
„Ez jogilag nonszensz” – Mit csinál Magyarország az ukrajnai gázvezetékekkel?
Több kérdést is felvet a friss rendeletcsomag.
Concorde: Ezek lehetnek a legjobb befektetési stratégiák 2026-ban
Nagy Bertalan privátbanki üzletfejlesztési igazgatót kérdeztük.
Három befektetői tanulság az iráni háborúból
Trump négy dolgot figyel a piacokon – Nekünk mire kell?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.