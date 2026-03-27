Rángatják a forintot pénteken is, feszültek a piacok
Péntek reggel is a háborús kockázatokból, az energiaárakból és a kamatvárakozások átárazódásából összeálló nemzetközi környezet mozgatja a devizapiacokat. A befektetők most azt mérlegelik, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása mennyiben erősíti tovább a dollárt, milyen pályára kényszerítheti a jegybankokat, és ez mekkora nyomást helyezhet az euróra, a jenre és a forintra.
Már 389 felett az euró

Egyelőre két faktor is a forint ellen hat: a közel-keleti háború esetében nem látszódik, hogy hamar deeszkaláció jöhetne, míg a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tíz éve nem volt ilyen magas a munkanélküliség Magyarországon.

Ez a két tényező gyengítette a forintot, amely már 389,3-ig csúszott le az euróval szemben, ahonnan elkezdett visszakorrigálni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 337,9-ig ment fel az árfolyam, ami közel két egységnyi gyengülést jelent a kereskedés kezdete óta.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Gyengül tovább a forint

A reggeli enyhébb mozgások után ütemet váltott a forint gyengülése: fél 9-kor már 388,5 fölé ment az euróárfolyam, ami 0,2 százalékos elmozdulást jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 1 egység feletti a veszteség már, 337,1 fölé ment fel a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
A fokozódó feszültség miatt komoly bajba kerülhet a forint

Péntek reggel továbbra is a kockázatkerülés határozza meg a devizapiaci kereskedést, a közel-keleti háború fejleményeire figyelnek a befektetők.

Az euró 1,1543 dollár körül járt, mivel az EUR/USD mozgását most elsősorban nem az euró, hanem a dollár oldaláról érdemes értelmezni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A piac abból indul ki, hogy a közel-keleti háború elhúzódása tartósan magasan tarthatja az energiaárakat, ez pedig felfelé mutató inflációs kockázatot jelenthet. Emiatt csökkent az a korábbi várakozás, hogy

az amerikai jegybank az év során érdemben lazíthat, sőt a befektetők egy része ismét kamatemelési kockázatot áraz.

Ez egyszerre támogatja a dollárt menedékdevizaként és kamatelőny alapján is. Ha a nap folyamán újabb, a konfliktus eszkalációjára utaló hírek érkeznek, az ismét a dollár felé terelheti a befektetőket, ami lefelé nyomhatja az EUR/USD árfolyamát. Ezzel szemben az euró akkor kaphatna némi támaszt, ha enyhülne a geopolitikai feszültség, vagy az európai inflációs adatok a vártnál erősebbek lennének – bár még a háború előtti számokat fogunk látni, így ezek inkább a korábbi alapfolyamatokról adnak majd képet.

Ebből a szempontból pénteken fontos lehet a spanyol márciusi inflációs adat és az eurózóna inflációs várakozásainak alakulása.

Ezek önmagukban valószínűleg nem írják át a teljes piaci képet, de befolyásolhatják, mennyire maradnak szigorúak az Európai Központi Bankkal kapcsolatos kamatvárakozások. Egy erősebb inflációs meglepetés átmenetileg támogathatja az eurót, míg egy gyengébb adat megerősítheti azt a képet, hogy a dollár kamatelőnye rövid távon fennmaradhat.

A dollár/jen jegyzés 159,6 közelében mozgott. Az USD/JPY esetében továbbra is a 160-as szint a legfontosabb referenciapont.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A jen hagyományosan menedékdeviza, a jelenlegi helyzetben azonban ezt a szerepet nagyrészt háttérbe szorítja az amerikai hozamelőny és a dollár általános ereje. Vagyis a feszült nemzetközi hangulat ezúttal nem a japán devizát támogatja, hanem inkább a dollárt. Ha fennmarad az a piaci várakozás, hogy az amerikai kamatpálya a korábban gondoltnál magasabban marad, és közben az olajárak is emelkednek, akkor a dollár/jen ismét a 160-as szint felé közelíthet. Ennél a devizapárnál azonban már nemcsak a piaci folyamatok, hanem a japán hatóságok kommunikációja is meghatározó lehet:

minél közelebb kerül az árfolyam a 160-as zónához, annál érzékenyebben reagálhat a piac bármilyen hivatalos megszólalásra.

A forint esetében pénteken egyszerre kell figyelni a nemzetközi hangulatra, a makroadatokra és a hazai politikai fejleményekre. Külső oldalról a dollár erősödése és az általános kockázatkerülés nem kedvez a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak sem. Ha a közel-keleti helyzet tovább romlik, abból a forint számára is újabb gyengülési nyomás következhet, különösen azért, mert a magasabb energiaárak hagyományosan kedvezőtlenek a térség devizái számára.

Reggel egyelőre 388,1 felett, minimális gyengüléssel áll a magyar deviza az euróhoz képest.

Csütörtökön a 387-388 közötti sávban mozgott az árfolyam, ma a 388,5 és a 387,5-ös szintek lehetnek fontosak a további irány meghatározásában.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az amerikai devizával szemben volatilisebb volt az elmúlt napokban a forint, egyelőre a pénteket egy minimális gyengüléssel 336,2 felett kezdi a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Belföldön a 8:30-kor érkező KSH-adatok közül elsősorban a foglalkoztatottsági szám lehet releváns, mert ez adhat friss képet a gazdaság belső állapotáról. Ezek az adatok önmagukban inkább rövid távú elmozdulásokat okozhatnak, mintsem tartós trendet.

A forint szempontjából ennél most nagyobb jelentősége lehet annak, hogy közeledik az április 12-i magyar választás.

Emiatt a belpolitikai hírek érzékenyebben és gyorsabban jelenhetnek meg az árfolyamokban, mint nyugodtabb időszakban. Egy váratlan kampányfejlemény, új közvélemény-kutatás, költségvetési ígéret vagy politikai konfliktus rövid idő alatt is számottevő kilengést okozhat.

A jelenlegi 388 körüli EUR/HUF és 336 körüli USD/HUF szintek alapján egyelőre nem beszélhetünk piaci feszültségről, de megnyugvásról sem. Ha a nemzetközi hangulat romlik, vagy kedvezőtlen hazai politikai hír érkezik, a forint gyorsan gyengülő pályára kerülhet. Ha viszont a geopolitikai nyomás enyhül, és nem jön belpolitikai meglepetés, akkor inkább oldalazó, nyugodtabb kereskedés jöhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

