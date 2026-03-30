390-ig szédült a forint hétfőn
390-ig szédült a forint hétfőn

Érezhetően gyengült a forint a közel-keleti háború egy hónapja alatt, így a korábbi 380 alatti szintről 390-ig emelkedett az euró jegyzése. Az utóbbi napokban csökkentek a kilengések a magyar deviza piacán, de azt nem lehet állítani, hogy immunis lenne a háborús hírekre a magyar deviza.
Gyengülni kezdett a forint

Hétfő délelőtt 390-ig emelkedett az euró-forint jegyzés, ez már 0,1 százalékos forintgyengülést jelent péntekhez képest. Közben a dollár 0,2%-os erősödésben van, ami rossz hír a forint szempontjából.

A dollár ereje tehet keresztbe a forintnak

A dollár lassan 10 havi csúcs környékén van az euróval szemben, megint a lélektanilag fontos 1,15-ös árfolyam alatt jár a jegyzés. A Reuters adatai szerint tavaly július óta a legrosszabb hónapját zárhatja az amerikai deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Alig rezdül a forint

Egyelőre nyugodtnak mondható a piaci hangulat hétfőn, a forint alig mozdul az euróval és a dollárral szemben. Így az euróért valamivel kevesebb mint 390 forintot kell adni, ami megegyezik a péntek esti árfolyammal, a dollár pedig 338,6 körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Merre tovább, forint? 390 körül kóvályog az euró árfolyama

Hétfő reggel 389,65 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a múlt péntek esti árfolyamhoz képest. A magyar deviza mozgását

továbbra is elsősorban a közel-keleti háború hírei okozzák,

a múlt héten is voltak kilengések az árfolyamban 386-392 között, bár a volatilitás jelentősen csökkent a háború első hetéhez képest, amikor a 400-as lélektanilag fontos árfolyamot is tesztelte a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi hangulat is megnyugodott kicsit a kezdeti háborús feszültség után, az euró-dollár árfolyam most 1,1514-nél jár, ami szinte hajszálra megegyezik a péntek esti szinttel. A háborús hírek függvényében a következő napokban is jöhetnek még heves kilengések az árfolyamban. A hangulat szempontjából kulcsfontosságú Brent olajár jelenleg 108 dollár körül jár, ami mintegy 2,5%-os drágulást jelent péntekhez képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty, a cseh korona és a román lej is minimális mértékben mozdult el a hét elején az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

