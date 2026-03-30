390 körül ingadozik a forint

Nem volt tartós az erősödés
Az elmúlt percekben 389 fölé kanyarodott vissza az euró jegyzése, míg a dollár most 339,3 forintba kerül.
Belevettek a forintba
A nap második felére kezdett erősödni a forint az euróval szemben, egészen 388,6-ig esett az árfolyam, ami 0,3%-os forinterősödést jelent péntekhez képest.
Hihetetlen összeget égetett el Törökország a háború kitörése óta
A török jegybank tartalékai drámai ütemben apadnak az iráni háború kitörése óta. Az elmúlt egy hónapban összesen 55 milliárd dollárral csökkentek, a múlt hét pedig önmagában is 22 milliárd dolláros visszaesést hozott.
Gyengül az euró a német adat után
Erősödik tovább a dollár azok után, hogy az előzetes adatok szerint megugrott márciusban a német infláció a háború hatására.
Alig változtak a referenciahozamok
Az állampapírpiacok kis mozgásokkal indult a hét, ami egyrészt jó hír, hiszen nem emelkednek tovább a hozamok, másrészt viszont magas szinten látszanak stabilizálódni, ami nem túl jó hír. A magyar kötvények esetében sem regisztrált nagy hozamelmozdulásokat az ÁKK hétfőn.
Ez már a háború hatása: megugrott az infláció Európa legerősebb gazdaságában
Márciusban az előző havi 1,9%-ról 2,7%-ra ugrott az infláció Németországban – derül ki a hétfőn publikált előzetes adatokból. Az emelkedés megfelelt az előzetes várakozásoknak, a közel-keleti háború kitörése miatt már számoltak a befektetők a növekedéssel.
Enyhül a nyomás
Továbbra is szűk sávban mozog a forint az euróval szemben, az elmúlt percekben enyhült a nyomás a magyar devizán, így 389,5 környékére kapaszkodott vissza.
Gyengülni kezdett a forint
Hétfő délelőtt 390-ig emelkedett az euró-forint jegyzés, ez már 0,1 százalékos forintgyengülést jelent péntekhez képest. Közben a dollár 0,2%-os erősödésben van, ami rossz hír a forint szempontjából.
A dollár ereje tehet keresztbe a forintnak
A dollár lassan 10 havi csúcs környékén van az euróval szemben, megint a lélektanilag fontos 1,15-ös árfolyam alatt jár a jegyzés. A Reuters adatai szerint tavaly július óta a legrosszabb hónapját zárhatja az amerikai deviza.
Alig rezdül a forint
Egyelőre nyugodtnak mondható a piaci hangulat hétfőn, a forint alig mozdul az euróval és a dollárral szemben. Így az euróért valamivel kevesebb mint 390 forintot kell adni, ami megegyezik a péntek esti árfolyammal, a dollár pedig 338,6 körül jár.
Merre tovább, forint? 390 körül kóvályog az euró árfolyama
Hétfő reggel 389,65 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a múlt péntek esti árfolyamhoz képest. A magyar deviza mozgását
továbbra is elsősorban a közel-keleti háború hírei okozzák,
a múlt héten is voltak kilengések az árfolyamban 386-392 között, bár a volatilitás jelentősen csökkent a háború első hetéhez képest, amikor a 400-as lélektanilag fontos árfolyamot is tesztelte a jegyzés.
A nemzetközi hangulat is megnyugodott kicsit a kezdeti háborús feszültség után, az euró-dollár árfolyam most 1,1514-nél jár, ami szinte hajszálra megegyezik a péntek esti szinttel. A háborús hírek függvényében a következő napokban is jöhetnek még heves kilengések az árfolyamban. A hangulat szempontjából kulcsfontosságú Brent olajár jelenleg 108 dollár körül jár, ami mintegy 2,5%-os drágulást jelent péntekhez képest.
A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty, a cseh korona és a román lej is minimális mértékben mozdult el a hét elején az euróval szemben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
