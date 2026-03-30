390 körül ingadozik a forint

Hétfő reggel 389,65 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a múlt péntek esti árfolyamhoz képest. A magyar deviza mozgását

továbbra is elsősorban a közel-keleti háború hírei okozzák,

a múlt héten is voltak kilengések az árfolyamban 386-392 között, bár a volatilitás jelentősen csökkent a háború első hetéhez képest, amikor a 400-as lélektanilag fontos árfolyamot is tesztelte a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi hangulat is megnyugodott kicsit a kezdeti háborús feszültség után, az euró-dollár árfolyam most 1,1514-nél jár, ami szinte hajszálra megegyezik a péntek esti szinttel. A háborús hírek függvényében a következő napokban is jöhetnek még heves kilengések az árfolyamban. A hangulat szempontjából kulcsfontosságú Brent olajár jelenleg 108 dollár körül jár, ami mintegy 2,5%-os drágulást jelent péntekhez képest.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty, a cseh korona és a román lej is minimális mértékben mozdult el a hét elején az euróval szemben.

