Hihetetlen összeget égetett el Törökország a háború kitörése óta
Deviza

Hihetetlen összeget égetett el Törökország a háború kitörése óta

A török jegybank tartalékai drámai ütemben apadnak az iráni háború kitörése óta. Az elmúlt egy hónapban összesen 55 milliárd dollárral csökkentek, a múlt hét pedig önmagában is 22 milliárd dolláros visszaesést hozott.

Banki források szerint a török központi bank bruttó devizatartaléka a múlt héten 155,5 milliárd dollárra zsugorodott. A jegybank csak az elmúlt héten 18 milliárd dollár értékben értékesített devizát. Ezzel az egy hónapja tartó

háború kezdete óta végrehajtott devizaeladások teljes összege elérte a 44 milliárd dollárt.

A nettó devizatartalékok helyzete még aggasztóbb képet mutat. Ez az állomány a múlt héten 22,5 milliárd dollárral csökkent, így mindössze 35 milliárd dollárt tett ki. A nettó tartalékok gyors apadása arra utal, hogy a jegybankra egyre nagyobb nyomás nehezedik a líra árfolyamának védelme miatt. Eközben a regionális konfliktus komoly tőkekiáramlást generál.

Az egyetlen hónap alatt bekövetkezett 55 milliárd dolláros összesített tartalékcsökkenés rendkívüli mértékűnek számít. Ez komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a török jegybank meddig képes fenntartani a devizapiaci intervenciók jelenlegi ütemét.

Forrás: Reuters

