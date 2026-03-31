  • Megjelenítés
Erőre kapott a forint - mi történik?
Deviza

Portfolio
A mai nap erősödéssel kezdi a napot a forint, miután Donald Trump amerikai elnök olyan megjegyzést tett, hogy befejezné a háborút, akár anélkül is, hogy a Hormuz-i szoros fel lenne szabadítva. De ahogy a háború óta megszokhattuk, Trump és a piaci hangulat is gyorsan változhat. A mai nap európai inflációs és amerikai konjunktúra adatok jönnek.
Megosztás

Nagyot fordult a forint

Az előbbi gyors gyengülést éles erősödés váltotta fel és már 386,4-ig erősödött vissza a forint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Ugrott egyet a forint

Rövid időn belül 387 fölé ugrott a forint az euróval szemben. A dollárban, a jenben nem volt érdemi mozgás egyelőre.

Megosztás

Egyelőre oldalaz a forint

Az éjszaka nagy forinterősödés óta oldalazó mozgásban a forint és jelenleg 386,5 körül az árfolyam az euróval szemben. A mai nap azonban izgalmasnak ígérkezik, rengeteg fontos adat jön ma.

Megosztás

Megosztás

Erőre kapott a forint - mi történik?

A háború kitörése óta óriási a csapkodás a piacokon. Miközben a helyzet napról napra súlyosabb, a piacok azt várják, hogy Donald Trump amerikai elnök mikor mozdul el a béke irányába és mikor kezdhetik el árazni végre a piacok a háború utáni hatásokat.

Gyakorlatilag ez a kettősség a háború kezdete óta jelen van, az egyik nap a romló geopolitikai helyzet miatt óvatosak a befektetők és esnek a piacok, másnap épp az ellenkezője történik.

Ez a forint piacán is kiválóan megfigyelhető, ahol a forint gyengülését másnap a forint erősödése követi. A mai nap 0,4%-os erősödéssel kezdi a napot a forint az euróval szemben, miután az éjszaka folyamán olyan hírek láttak napvilágot, hogy Trump fontolgatja a háború lezárását, akár anélkül, hogy tenne valamit a Szoros szabaddá tétele érdekében.

Mindenestre ezt a devizapiacok egyelőre jó hírnek vették.

A mai nap sűrű nap lesz adatforinton. Európai konjunktúraadatok, európai infláció, amerikai munkaerőpiaci és lakáspiaci adatok jönnek egy olyan helyzetben, amikor még mindenki csak találgatja a világgazdaságban keletkezett sérülések mértékét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

2026. április 1.

2026. április 7.

2026. április 23.

2026. május 5.

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility