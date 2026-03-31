Nagyot fordult a forint
Az előbbi gyors gyengülést éles erősödés váltotta fel és már 386,4-ig erősödött vissza a forint az euróval szemben.
Ugrott egyet a forint
Rövid időn belül 387 fölé ugrott a forint az euróval szemben. A dollárban, a jenben nem volt érdemi mozgás egyelőre.
Egyelőre oldalaz a forint
Az éjszaka nagy forinterősödés óta oldalazó mozgásban a forint és jelenleg 386,5 körül az árfolyam az euróval szemben. A mai nap azonban izgalmasnak ígérkezik, rengeteg fontos adat jön ma.
Itt a friss adat: 26%-os bérrobbanás Magyarországon?! Csak lassan a testtel!
Januárban 26,3%-kal nőtt a bruttó átlagkereset Magyarországon az előző év azonos időszakához képest. Valójában azonban az "átlagember" fizetésemelkedése a harmadát sem éri el ennek az ütemnek. Mi történt a bérekkel az év elején?
Erőre kapott a forint - mi történik?
A háború kitörése óta óriási a csapkodás a piacokon. Miközben a helyzet napról napra súlyosabb, a piacok azt várják, hogy Donald Trump amerikai elnök mikor mozdul el a béke irányába és mikor kezdhetik el árazni végre a piacok a háború utáni hatásokat.
Gyakorlatilag ez a kettősség a háború kezdete óta jelen van, az egyik nap a romló geopolitikai helyzet miatt óvatosak a befektetők és esnek a piacok, másnap épp az ellenkezője történik.
Ez a forint piacán is kiválóan megfigyelhető, ahol a forint gyengülését másnap a forint erősödése követi. A mai nap 0,4%-os erősödéssel kezdi a napot a forint az euróval szemben, miután az éjszaka folyamán olyan hírek láttak napvilágot, hogy Trump fontolgatja a háború lezárását, akár anélkül, hogy tenne valamit a Szoros szabaddá tétele érdekében.
Mindenestre ezt a devizapiacok egyelőre jó hírnek vették.
A mai nap sűrű nap lesz adatforinton. Európai konjunktúraadatok, európai infláció, amerikai munkaerőpiaci és lakáspiaci adatok jönnek egy olyan helyzetben, amikor még mindenki csak találgatja a világgazdaságban keletkezett sérülések mértékét.
Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
