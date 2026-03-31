Nagy bejelentés jött az iráni háború lezárásáról - Mutatjuk, hogy reagál a forint

A háború kitörése óta óriási a csapkodás a piacokon. Miközben a helyzet napról napra súlyosabb, a piacok azt várják, hogy Donald Trump amerikai elnök mikor mozdul el a béke irányába és mikor kezdhetik el árazni végre a piacok a háború utáni hatásokat.

Gyakorlatilag ez a kettősség a háború kezdete óta jelen van, az egyik nap a romló geopolitikai helyzet miatt óvatosak a befektetők és esnek a piacok, másnap épp az ellenkezője történik.

Ez a forint piacán is kiválóan megfigyelhető, ahol a forint gyengülését másnap a forint erősödése követi. A mai nap 0,4%-os erősödéssel kezdi a napot a forint az euróval szemben, miután az éjszaka folyamán olyan hírek láttak napvilágot, hogy Trump fontolgatja a háború lezárását, akár anélkül, hogy tenne valamit a Szoros szabaddá tétele érdekében.

Mindenestre ezt a devizapiacok egyelőre jó hírnek vették.

A mai nap sűrű nap lesz adatforinton. Európai konjunktúraadatok, európai infláció, amerikai munkaerőpiaci és lakáspiaci adatok jönnek egy olyan helyzetben, amikor még mindenki csak találgatja a világgazdaságban keletkezett sérülések mértékét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images