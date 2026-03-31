Nagy bejelentés jött az iráni háború lezárásáról - Mutatjuk, hogy reagál a forint

Kitart a jó hangulat a piacokon
Továbbra is 385 forint alatt az euró árfolyama, míg a dollár jegyzése 333,4-nél jár.
Esésbe kapcsolt az olajár
Esésnek indultak az olajárak, miután Irán és az Egyesült Államok is jelezte: nyitottak lehetnek a fegyveres konfliktus rendezésére.
Megjött a hír, amire mindenki várt: Irán hajlandó lezárni a háborút!
Donald Trump amerikai elnök a New York Postnak adott telefoninterjújában kijelentette, hogy az Irán elleni háború hamarosan véget érhet. Hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak nem kell közreműködnie a Hormuzi-szoros újranyitásában. Az elnök szerint a közel-keleti ország támadó katonai képességeit gyakorlatilag megsemmisítették, és a rezsimváltás is megvalósult - írta meg a New York Post. A Bloomberg értesülési szerint Irán szintén hajlandó véget vetni a háborúnak, amennyiben elegendő biztonsági garanciát kap.
Irán hajlandó befejezni a háborút, megmozdultak a piacok
Hirtelen erősödni kezdett a forint a háború végéről szóló hírekre reagálva, az euró jegyzése 384,9-ig, a dolláré 333,2-ig csökkent.
Magára talált a forint
385,2-nél is járt az euró árfolyama az elmúlt percekben, azóta viszont 385,4 visszaemelkedett.
A dollár jegyzése is csökkent, most 334,0 forintnál jár a kurzus.
386 felett a forint árfolyama
Folytatódott a forint enyhe gyengülése: az euró jegyzése 386,1-ig, a dolláré 335,0-ig emelkedett.
Nem várt lépés a zárt ajtók mögött: keményen nekiment az EKB elnöke Trump pénzügyminiszterének
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke egy G7-es videókonferencián nyilvánosan vitába szállt Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel az iráni konfliktus gazdasági következményeiről. Az esetről a bizalmas egyeztetést ismerő források számoltak be - közölte a Bloomberg.
Megtört a forint lendülete
Némileg gyengült a forint az elmúlt percekben, az euró jegyzése 385,9-ig, a dolláré 334,9-ig emelkedett.
334 körül a forint
A dollárral szemben.
Továbbra is jól néz ki a forint
385 körül az árfolyam az euróval szemben.
Nagyot megy az euró is a dollárral szemben
A mai nap egyértelműen a reményé. Emelkednek a tőzsdék, erősödik az euró, szárnyal a forint, csökkennek az amerikai kötvényhozamok. Egyelőre az olaj viszont nem esik, de ezzel most nem foglalkozunk. Ma örölünk.
1% feletti erősödés a dollárral szemben
335 alatt a forint.
Ez ma az erősödés napja
Már a 385-öt közelíti a forint árfolyama az euróval szemben és 336 alatt van a dollárral szemben. Eközben a dollárban és a japán jenben nincs irány.
Tovább mentel a forint
Már 386 alá is leszúrt.
386-ot közelíti a forint
Folytatódik a forint éjszakai erősödése és már újra a 386-ot közelíti az árfolyam.
Nagyot fordult a forint
Az előbbi gyors gyengülést éles erősödés váltotta fel és már 386,4-ig erősödött vissza a forint az euróval szemben.
Ugrott egyet a forint
Rövid időn belül 387 fölé ugrott a forint az euróval szemben. A dollárban, a jenben nem volt érdemi mozgás egyelőre.
Egyelőre oldalaz a forint
Az éjszaka nagy forinterősödés óta oldalazó mozgásban a forint és jelenleg 386,5 körül az árfolyam az euróval szemben. A mai nap azonban izgalmasnak ígérkezik, rengeteg fontos adat jön ma.
Itt a friss adat: 26%-os bérrobbanás Magyarországon?! Csak lassan a testtel!
Januárban 26,3%-kal nőtt a bruttó átlagkereset Magyarországon az előző év azonos időszakához képest. Valójában azonban az "átlagember" fizetésemelkedése a harmadát sem éri el ennek az ütemnek. Mi történt a bérekkel az év elején?
Erőre kapott a forint - mi történik?
A háború kitörése óta óriási a csapkodás a piacokon. Miközben a helyzet napról napra súlyosabb, a piacok azt várják, hogy Donald Trump amerikai elnök mikor mozdul el a béke irányába és mikor kezdhetik el árazni végre a piacok a háború utáni hatásokat.
Gyakorlatilag ez a kettősség a háború kezdete óta jelen van, az egyik nap a romló geopolitikai helyzet miatt óvatosak a befektetők és esnek a piacok, másnap épp az ellenkezője történik.
Ez a forint piacán is kiválóan megfigyelhető, ahol a forint gyengülését másnap a forint erősödése követi. A mai nap 0,4%-os erősödéssel kezdi a napot a forint az euróval szemben, miután az éjszaka folyamán olyan hírek láttak napvilágot, hogy Trump fontolgatja a háború lezárását, akár anélkül, hogy tenne valamit a Szoros szabaddá tétele érdekében.
Mindenestre ezt a devizapiacok egyelőre jó hírnek vették.
A mai nap sűrű nap lesz adatforinton. Európai konjunktúraadatok, európai infláció, amerikai munkaerőpiaci és lakáspiaci adatok jönnek egy olyan helyzetben, amikor még mindenki csak találgatja a világgazdaságban keletkezett sérülések mértékét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
