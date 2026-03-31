  • Megjelenítés
Nagy bejelentés jött az iráni háború lezárásáról - Mutatjuk, hogy reagál a forint
Deviza

Portfolio
A mai nap erősödéssel kezdi a napot a forint, miután Donald Trump amerikai elnök olyan megjegyzést tett, hogy befejezné a háborút, akár anélkül is, hogy a Hormuz-i szoros fel lenne szabadítva. De ahogy a háború óta megszokhattuk, Trump és a piaci hangulat is gyorsan változhat. A mai inflációs adatok nagyot ugrottak az energiaárak emelkedése miatt. A piacok viszont töretlenül hisznek ma a békében, a forint is nagyot menetel, a dollár pedig nagyot gyengül a vezető devizákkal szemben. Az esti órákban a háború lezárásáról szóló hírek nyomán újabb lendületet kapott a hazai deviza, mivel a nemzetközi kockázatvállalás erősödése kedvez a feltörekvő devizáknak.
Megosztás

Kitart a jó hangulat a piacokon

Továbbra is 385 forint alatt az euró árfolyama, míg a dollár jegyzése 333,4-nél jár.

Megosztás

Esésbe kapcsolt az olajár

Esésnek indultak az olajárak, miután Irán és az Egyesült Államok is jelezte: nyitottak lehetnek a fegyveres konfliktus rendezésére.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Megjött a hír, amire mindenki várt: Irán hajlandó lezárni a háborút!

Donald Trump amerikai elnök a New York Postnak adott telefoninterjújában kijelentette, hogy az Irán elleni háború hamarosan véget érhet. Hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak nem kell közreműködnie a Hormuzi-szoros újranyitásában. Az elnök szerint a közel-keleti ország támadó katonai képességeit gyakorlatilag megsemmisítették, és a rezsimváltás is megvalósult - írta meg a New York Post. A Bloomberg értesülési szerint Irán szintén hajlandó véget vetni a háborúnak, amennyiben elegendő biztonsági garanciát kap.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Irán hajlandó befejezni a háborút, megmozdultak a piacok

Hirtelen erősödni kezdett a forint a háború végéről szóló hírekre reagálva, az euró jegyzése 384,9-ig, a dolláré 333,2-ig csökkent.

Megosztás

Magára talált a forint

385,2-nél is járt az euró árfolyama az elmúlt percekben, azóta viszont 385,4 visszaemelkedett.

A dollár jegyzése is csökkent, most 334,0 forintnál jár a kurzus.

Megosztás

386 felett a forint árfolyama

Folytatódott a forint enyhe gyengülése: az euró jegyzése 386,1-ig, a dolláré 335,0-ig emelkedett.

Megosztás

Nem várt lépés a zárt ajtók mögött: keményen nekiment az EKB elnöke Trump pénzügyminiszterének

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke egy G7-es videókonferencián nyilvánosan vitába szállt Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel az iráni konfliktus gazdasági következményeiről. Az esetről a bizalmas egyeztetést ismerő források számoltak be - közölte a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Megtört a forint lendülete

Némileg gyengült a forint az elmúlt percekben, az euró jegyzése 385,9-ig, a dolláré 334,9-ig emelkedett.

Megosztás

334 körül a forint

A dollárral szemben.

Megosztás

Továbbra is jól néz ki a forint

385 körül az árfolyam az euróval szemben.

Megosztás

Nagyot megy az euró is a dollárral szemben

A mai nap egyértelműen a reményé. Emelkednek a tőzsdék, erősödik az euró, szárnyal a forint, csökkennek az amerikai kötvényhozamok. Egyelőre az olaj viszont nem esik, de ezzel most nem foglalkozunk. Ma örölünk.

Megosztás

1% feletti erősödés a dollárral szemben

335 alatt a forint.

Megosztás

Ez ma az erősödés napja

Már a 385-öt közelíti a forint árfolyama az euróval szemben és 336 alatt van a dollárral szemben. Eközben a dollárban és a japán jenben nincs irány.

Megosztás

Tovább mentel a forint

Már 386 alá is leszúrt.

Megosztás

386-ot közelíti a forint

Folytatódik a forint éjszakai erősödése és már újra a 386-ot közelíti az árfolyam.

Megosztás

Nagyot fordult a forint

Az előbbi gyors gyengülést éles erősödés váltotta fel és már 386,4-ig erősödött vissza a forint az euróval szemben.

Megosztás

Ugrott egyet a forint

Rövid időn belül 387 fölé ugrott a forint az euróval szemben. A dollárban, a jenben nem volt érdemi mozgás egyelőre.

Megosztás

Egyelőre oldalaz a forint

Az éjszaka nagy forinterősödés óta oldalazó mozgásban a forint és jelenleg 386,5 körül az árfolyam az euróval szemben. A mai nap azonban izgalmasnak ígérkezik, rengeteg fontos adat jön ma.

Megosztás

Itt a friss adat: 26%-os bérrobbanás Magyarországon?! Csak lassan a testtel!

Januárban 26,3%-kal nőtt a bruttó átlagkereset Magyarországon az előző év azonos időszakához képest. Valójában azonban az "átlagember" fizetésemelkedése a harmadát sem éri el ennek az ütemnek. Mi történt a bérekkel az év elején?

Tovább a cikkhez
Megosztás

Erőre kapott a forint - mi történik?

A háború kitörése óta óriási a csapkodás a piacokon. Miközben a helyzet napról napra súlyosabb, a piacok azt várják, hogy Donald Trump amerikai elnök mikor mozdul el a béke irányába és mikor kezdhetik el árazni végre a piacok a háború utáni hatásokat.

Gyakorlatilag ez a kettősség a háború kezdete óta jelen van, az egyik nap a romló geopolitikai helyzet miatt óvatosak a befektetők és esnek a piacok, másnap épp az ellenkezője történik.

Ez a forint piacán is kiválóan megfigyelhető, ahol a forint gyengülését másnap a forint erősödése követi. A mai nap 0,4%-os erősödéssel kezdi a napot a forint az euróval szemben, miután az éjszaka folyamán olyan hírek láttak napvilágot, hogy Trump fontolgatja a háború lezárását, akár anélkül, hogy tenne valamit a Szoros szabaddá tétele érdekében.

Mindenestre ezt a devizapiacok egyelőre jó hírnek vették.

A mai nap sűrű nap lesz adatforinton. Európai konjunktúraadatok, európai infláció, amerikai munkaerőpiaci és lakáspiaci adatok jönnek egy olyan helyzetben, amikor még mindenki csak találgatja a világgazdaságban keletkezett sérülések mértékét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

PR cikk

Konferencia ajánló

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben
Gyanús ármozgásokra figyeltek fel Magyarországon: már a hivatalos vizsgálat is elindult
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility