Elege lett a spekulánsokból a világ egyik legnagyobb országának: kemény lépések a jegybanktól
Az indiai jegybank újabb szigorú intézkedéseket vezetett be a rúpia elleni spekuláció visszaszorítására. A legújabb döntés értelmében megtiltotta a bankoknak bizonyos offshore devizaderivatívák kínálását. Mindez alig néhány nappal azután történt, hogy az intézmény már korlátozta a hitelintézetek napi nyitott devizapozícióit - írta meg a Bloomberg.

Az Indiai Tartalékbank (RBI) szerda este közölte, hogy a devizapiaci kereskedésre jogosult bankok a továbbiakban nem kínálhatnak rúpiaalapú, nem fizikai leszállítású (non-deliverable) származtatott ügyleteket sem a belföldi, sem a külföldi ügyfeleknek. A hitelintézetek emellett a kapcsolt vállalkozásaikkal sem köthetnek ilyen devizaalapú derivatívákat.

A bankok ugyanakkor továbbra is köthetnek fizikai leszállítású devizaügyleteket fedezeti célból. Ennek azonban az a feltétele, hogy ezeket a tranzakciókat nem ellentételezik külföldi pozíciókkal. Az RBI azt is előírta, hogy az új szabályok hatálybalépése után lezárt derivatív szerződéseket az ügyfelek már nem köthetik meg újra.

A mostani intézkedés az RBI elmúlt több mint egy évtizedének legszigorúbb lépését követi. A jegybank ugyanis

a napokban 100 millió dollárban maximálta a bankok napi nyitott devizapozícióit.

Ez a lépés azonban csak átmeneti hatást gyakorolt a rúpia árfolyamára. Az indiai fizetőeszköz az Irán elleni háború kitörése óta 4 százalékot veszített az értékéből, amivel idén Ázsia leggyengébben teljesítő devizájává vált. Hétfőn a rúpia 94,8325-ös szinten zárt a dollárral szemben.

Az indiai devizapiac kedden és szerdán ünnepnap miatt zárva tartott, így a kereskedés csak csütörtökön folytatódik. Dilip Parmar, a HDFC Securities devizapiaci elemzője szerint az új intézkedés jóval hatékonyabb eszköz lehet az offshore spekuláció megfékezésére. A szakember emiatt arra számít, hogy a rúpia csütörtökön érdemben erősödni fog.

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

