Lezárulhat az iráni háború, négy hetes csúcson a forint

A 390 körüli szinten kezdte a forint a hetet az euróval szemben, ehhez képest mostanra 384,3-ig mérséklődött a közös európai fizetőeszköz jegyzése. A dollár árfolyama szintén jelentősen csökkent, a hétfői 338-as szintek után most már csak 332 a zöldhasú jegyzése.

Mindez azt eredményezte, hogy március első napjai óta nem látott szintre erősödött a magyar deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A jelentős elmozdulás mögött vélhetően a nemzetközi befektetői hangulat pozitív változása áll, amelyet az iráni háború befejezéséről szóló hírek váltottak ki. Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban többször is kijelentette, hogy az USA elért céljait a háborúban, tegnap pedig Iránból is olyan nyilatkozatokat érkeztek, hogy a rezsim hajlandó lezárni a konfliktust, amennyiben elegendő garanciát kap.

A de-eszaklációról szóló hírek hatására az olajárak azonnal csökkenni kezdtek, a tegnapi 113 dolláros árak után most csak 107 dollár egy hordó nyersolaj jegyzése.

A Brent nyersolaj azonnali (spot) árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.

A nyersanyagárak csökkenése és a pozitív hírek érezhetően növelték a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát, amiből a feltörekvő devizák, így a forint is profitálhat.

A háborús hírek mellett ma számos makroadat is érkezik, amely irányt szabhat a piacoknak. Magyarországon publikálásra kerül a kormányzati szektor egyenlege, a nemzetgazdaság pénzügyi számlái és a hitelintézetek összevont mérlege. Nemzetközi szinten a japán Tankan üzleti hangulatindex és a feldolgozóipari bmi, az eurózóna munkanélküliségi rátája, valamint az Egyesült Államokban a jelzáloghitel-igénylések, az ADP foglalkoztatottsági adat, a februári kiskereskedelem és az ISM feldolgozóipari index kerül a piacok fókuszába.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images