Lezárulhat az iráni háború, négy hetes csúcson a forint

Kenyértörés jöhet Trump és a NATO között? – Az amerikai elnök Ukrajnát is érintő, súlyos fenyegetésére derült fény
Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy leállítja az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat, ha az európai szövetségesek nem csatlakoznak a Hormuzi-szoros újranyitását célzó koalícióhoz – írja a Financial Times a tárgyalásokat jól ismerő tisztviselők alapján.
Trump fenyegetésére mozdult kicsit a piac
Az elmúlt percekben kicsit erősödött a dollár miután megjelent a hír, hogy Donald Trump megfenyegette az európai országokat, hogy leállítja a fegyverszállításokat Ukrajnának, amennyiben nem segítenek felszabadítani a Hormuzi-szorost.
A hírre a forint 383 fölé gyengült az euróval szemben, de még így is fél százalék körüli erősödésben van ma a magyar deviza.
Az euró-dollár jegyzés ezzel párhuzamosan 1,16 alá kanyarodott vissza a korábbi 1,162-es szintről.
Befagyott a forint
A nap végére alig mozdul a forint árfolyama, továbbra is 382,6 körül jár az euró jegyzése, a dollár pedig 329,6 forintba kerül.
Majdnem 380-ig húzták a forintot, aztán lazítottak a gyeplőn
Délutánra kicsit lenyugodott a forint árfolyama a napközben látott jelentős erősödésből, de így is 0,6%-os javulásban van a magyar deviza az euróval szemben. A mai mélypont 381,4-nél volt, vagyis lassan a 380-as lélektani szinttel kezdhet kacérkodni a forint.
Az euró közben menetel tovább, már 1,162 körül jár a dollárral szemben, ami több mint fél százalékos emelkedés tegnaphoz képest. A jelek szerint a háború közelgő lezárásával kapcsolatos hírek hallatán kitáraznak a dollárból, ez segít a feltörekvő devizáknak, így a forintnak is.
Nyugalom
A forint a reggeli ingadozás után már kisebb volatilitást mutat, reggel 9 óta mintegy 1,5 egységnyi sávban mozog. Az euró árfolyama jelenleg 382,8, a dolláré 329,4 forinton áll.
Enyhe korrekció a forint piacán
Minimálisan gyengült a forint a vezető globális tartalékdevizák ellenében:
- egy euróért jelenleg 382,7,
- egy dollárért 329,6 forintot kell adni a devizapiacon.
Jó napja van a forintnak régiós szinten is
Erősödni tudott ma a forint a régiós devizákkal szemben is:
- a lengyel zloty jegyzése 89,2-ig,
- a cseh koronáé 15,59-ig,
- a román lejé 75,07-ig csökkent.
Oldalazik a forint
A 382-383-as sávban ingadozott az euró-forint árfolyam a kora délutáni órákban, most épp 382,6 a kurzus.
A dollár árfolyama 330 körül ingadozott ugyanebben az időszakban, a zöldhasú jegyzése most 329,9.
Mindkét fél ki akar szállni: mit jelenthet az iráni béke a piacoknak, és miért nem old meg mindent?
Irán és az Egyesült Államok is nyitná a békéhez vezető ajtót. A piac máris ünnepel. Csakhogy a tűzszünet önmagában nem hozza vissza a háború előtti világot, és ezt érdemes komolyan venni. A károk egy része már visszafordíthatatlan, és a következő hónapokban legalább annyira fontos lesz, hogy a piac hogyan árazza be a már megtörtént fizikai károkat, mint maga a békekötés kérdése.
Komoly hozamesés a magyar kötvénypiacon
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. A tegnap megállapított értékekhez képest a hosszabb lejáratokon jelentősen csökkentek a hozamok. Egy hónap alatt még így is érezhető az emelkedés, de lassan kiheveri a piac a háború hatásait.
A Fed átnézne az iráni háború hatásain: mi van, ha igaza van?
Az iráni háborút a piac eddig elsősorban inflációs sokként kezelte, de a befektetések szempontjából lehet, hogy nem ez lesz a legfontosabb következmény. A valódi kérdés az, hogy meddig bírja az amerikai fogyasztó, és mennyire marad érintetlen az a növekedési optimizmus, amelyre az elmúlt időszak legerősebb piaci sztorijai épültek. A következő hónapokban ez döntheti el, hogy egy újabb inflációs hullámot, vagy egy sokkal kellemetlenebb növekedési fordulatot kell-e árazni.
Kis korrekció
Délhez közeledve 382,55-ig gyengült a forint az euróval szemben.
Megy tovább
Az elmúlt percekben tovább erősödött a forint, jelenleg 381,9 körül alakul az euróval szembeni árfolyama.
Utoljára március 10-én volt ilyen erős a forint az euróval szemben.
Kapaszkodik a forint
A kedvező nemzetközi befektetői hangulatban 382,4-ig erősödött a forint az euróval szemben.
A dollár ellenében már 329,8-nál járunk.
Az euróval szemben 0,5%-kal, a dollár ellenében 0,8%-kal erősödött a forint.
Lezárulhat az iráni háború, négy hetes csúcson a forint
A 390 körüli szinten kezdte a forint a hetet az euróval szemben, ehhez képest mostanra 384,3-ig mérséklődött a közös európai fizetőeszköz jegyzése. A dollár árfolyama szintén jelentősen csökkent, a hétfői 338-as szintek után most már csak 332 a zöldhasú jegyzése.
Mindez azt eredményezte, hogy március első napjai óta nem látott szintre erősödött a magyar deviza.
A jelentős elmozdulás mögött vélhetően a nemzetközi befektetői hangulat pozitív változása áll, amelyet az iráni háború befejezéséről szóló hírek váltottak ki. Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban többször is kijelentette, hogy az USA elért céljait a háborúban, tegnap pedig Iránból is olyan nyilatkozatokat érkeztek, hogy a rezsim hajlandó lezárni a konfliktust, amennyiben elegendő garanciát kap.
A de-eszaklációról szóló hírek hatására az olajárak azonnal csökkenni kezdtek, a tegnapi 113 dolláros árak után most csak 107 dollár egy hordó nyersolaj jegyzése.
A nyersanyagárak csökkenése és a pozitív hírek érezhetően növelték a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát, amiből a feltörekvő devizák, így a forint is profitálhat.
A háborús hírek mellett ma számos makroadat is érkezik, amely irányt szabhat a piacoknak. Magyarországon publikálásra kerül a kormányzati szektor egyenlege, a nemzetgazdaság pénzügyi számlái és a hitelintézetek összevont mérlege. Nemzetközi szinten a japán Tankan üzleti hangulatindex és a feldolgozóipari bmi, az eurózóna munkanélküliségi rátája, valamint az Egyesült Államokban a jelzáloghitel-igénylések, az ADP foglalkoztatottsági adat, a februári kiskereskedelem és az ISM feldolgozóipari index kerül a piacok fókuszába.
A címlapkép illusztráció.
