Lezárulhat az iráni háború, négy hetes csúcson a forint
Lezárulhat az iráni háború, négy hetes csúcson a forint

Nagy erősödésen van túl a forint a vezető nemzetközi tartalékdevizákkal szemben. A magyar fizetőeszköz jó teljesítményét az iráni háborúról érkező jó hírek és a befektetői kockázatvállalási kedv javulása magyarázza, amely hagyományosan támogatja a feltörekvő devizákat. A háborús hírek mellett ma számos makroadat is érkezett.
Kenyértörés jöhet Trump és a NATO között? – Az amerikai elnök Ukrajnát is érintő, súlyos fenyegetésére derült fény

Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy leállítja az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat, ha az európai szövetségesek nem csatlakoznak a Hormuzi-szoros újranyitását célzó koalícióhoz – írja a Financial Times a tárgyalásokat jól ismerő tisztviselők alapján.

Kenyértörés jöhet Trump és a NATO között? – Az amerikai elnök Ukrajnát is érintő, súlyos fenyegetésére derült fény
Trump fenyegetésére mozdult kicsit a piac

Az elmúlt percekben kicsit erősödött a dollár miután megjelent a hír, hogy Donald Trump megfenyegette az európai országokat, hogy leállítja a fegyverszállításokat Ukrajnának, amennyiben nem segítenek felszabadítani a Hormuzi-szorost.

A hírre a forint 383 fölé gyengült az euróval szemben, de még így is fél százalék körüli erősödésben van ma a magyar deviza.

Az euró-dollár jegyzés ezzel párhuzamosan 1,16 alá kanyarodott vissza a korábbi 1,162-es szintről.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Befagyott a forint

A nap végére alig mozdul a forint árfolyama, továbbra is 382,6 körül jár az euró jegyzése, a dollár pedig 329,6 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Majdnem 380-ig húzták a forintot, aztán lazítottak a gyeplőn

Délutánra kicsit lenyugodott a forint árfolyama a napközben látott jelentős erősödésből, de így is 0,6%-os javulásban van a magyar deviza az euróval szemben. A mai mélypont 381,4-nél volt, vagyis lassan a 380-as lélektani szinttel kezdhet kacérkodni a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró közben menetel tovább, már 1,162 körül jár a dollárral szemben, ami több mint fél százalékos emelkedés tegnaphoz képest. A jelek szerint a háború közelgő lezárásával kapcsolatos hírek hallatán kitáraznak a dollárból, ez segít a feltörekvő devizáknak, így a forintnak is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Nyugalom

A forint a reggeli ingadozás után már kisebb volatilitást mutat, reggel 9 óta mintegy 1,5 egységnyi sávban mozog. Az euró árfolyama jelenleg 382,8, a dolláré 329,4 forinton áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Enyhe korrekció a forint piacán

Minimálisan gyengült a forint a vezető globális tartalékdevizák ellenében:

  • egy euróért jelenleg 382,7,
  • egy dollárért 329,6 forintot kell adni a devizapiacon.
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Jó napja van a forintnak régiós szinten is

Erősödni tudott ma a forint a régiós devizákkal szemben is:

  • a lengyel zloty jegyzése 89,2-ig,
  • a cseh koronáé 15,59-ig,
  • a román lejé 75,07-ig csökkent.
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Oldalazik a forint

A 382-383-as sávban ingadozott az euró-forint árfolyam a kora délutáni órákban, most épp 382,6 a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama 330 körül ingadozott ugyanebben az időszakban, a zöldhasú jegyzése most 329,9.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Mindkét fél ki akar szállni: mit jelenthet az iráni béke a piacoknak, és miért nem old meg mindent?

Irán és az Egyesült Államok is nyitná a békéhez vezető ajtót. A piac máris ünnepel. Csakhogy a tűzszünet önmagában nem hozza vissza a háború előtti világot, és ezt érdemes komolyan venni. A károk egy része már visszafordíthatatlan, és a következő hónapokban legalább annyira fontos lesz, hogy a piac hogyan árazza be a már megtörtént fizikai károkat, mint maga a békekötés kérdése.

Mindkét fél ki akar szállni: mit jelenthet az iráni béke a piacoknak, és miért nem old meg mindent?
Komoly hozamesés a magyar kötvénypiacon

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. A tegnap megállapított értékekhez képest a hosszabb lejáratokon jelentősen csökkentek a hozamok. Egy hónap alatt még így is érezhető az emelkedés, de lassan kiheveri a piac a háború hatásait.

Komoly hozamesés a magyar kötvénypiacon
A Fed átnézne az iráni háború hatásain: mi van, ha igaza van?

Az iráni háborút a piac eddig elsősorban inflációs sokként kezelte, de a befektetések szempontjából lehet, hogy nem ez lesz a legfontosabb következmény. A valódi kérdés az, hogy meddig bírja az amerikai fogyasztó, és mennyire marad érintetlen az a növekedési optimizmus, amelyre az elmúlt időszak legerősebb piaci sztorijai épültek. A következő hónapokban ez döntheti el, hogy egy újabb inflációs hullámot, vagy egy sokkal kellemetlenebb növekedési fordulatot kell-e árazni.

A Fed átnézne az iráni háború hatásain: mi van, ha igaza van?
Kis korrekció

Délhez közeledve 382,55-ig gyengült a forint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megy tovább

Az elmúlt percekben tovább erősödött a forint, jelenleg 381,9 körül alakul az euróval szembeni árfolyama.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Utoljára március 10-én volt ilyen erős a forint az euróval szemben.

Kapaszkodik a forint

A kedvező nemzetközi befektetői hangulatban 382,4-ig erősödött a forint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár ellenében már 329,8-nál járunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euróval szemben 0,5%-kal, a dollár ellenében 0,8%-kal erősödött a forint.

Lezárulhat az iráni háború, négy hetes csúcson a forint

A 390 körüli szinten kezdte a forint a hetet az euróval szemben, ehhez képest mostanra 384,3-ig mérséklődött a közös európai fizetőeszköz jegyzése. A dollár árfolyama szintén jelentősen csökkent, a hétfői 338-as szintek után most már csak 332 a zöldhasú jegyzése.

Mindez azt eredményezte, hogy március első napjai óta nem látott szintre erősödött a magyar deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A jelentős elmozdulás mögött vélhetően a nemzetközi befektetői hangulat pozitív változása áll, amelyet az iráni háború befejezéséről szóló hírek váltottak ki. Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban többször is kijelentette, hogy az USA elért céljait a háborúban, tegnap pedig Iránból is olyan nyilatkozatokat érkeztek, hogy a rezsim hajlandó lezárni a konfliktust, amennyiben elegendő garanciát kap.

Megjött a hír, amire mindenki várt: Irán hajlandó lezárni a háborút!

A de-eszaklációról szóló hírek hatására az olajárak azonnal csökkenni kezdtek, a tegnapi 113 dolláros árak után most csak 107 dollár egy hordó nyersolaj jegyzése.

A Brent nyersolaj azonnali (spot) árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.

A nyersanyagárak csökkenése és a pozitív hírek érezhetően növelték a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát, amiből a feltörekvő devizák, így a forint is profitálhat.

A háborús hírek mellett ma számos makroadat is érkezik, amely irányt szabhat a piacoknak. Magyarországon publikálásra kerül a kormányzati szektor egyenlege, a nemzetgazdaság pénzügyi számlái és a hitelintézetek összevont mérlege. Nemzetközi szinten a japán Tankan üzleti hangulatindex és a feldolgozóipari bmi, az eurózóna munkanélküliségi rátája, valamint az Egyesült Államokban a jelzáloghitel-igénylések, az ADP foglalkoztatottsági adat, a februári kiskereskedelem és az ISM feldolgozóipari index kerül a piacok fókuszába.

Véres napokat élnek át a befektetők – mutatjuk, min múlik a piacok és a forint sorsa!

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

