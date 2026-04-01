Olyan ranglistára került a forint, amin senki nem akar szerepelni

A közel-keleti háború teljesen átrajzolta az erőviszonyokat a devizapiacon, márciusban szinte lehetetlen volt a dollár erősödésével szembe menni. A forint Európában az egyik leggyengébben teljesítő fizetőeszköz volt, ezzel a háború eddigi legnagyobb veszteseinek ranglistájára került fel. Ennek oka az energiaárak megugrása mellett az, hogy korábban erőteljes volt a forint melletti pozícionáltság.

A dollár jelentette a biztos menedéket

A közel-keleti háború kitörésére azonnal intenzív kockázatkerülés bontakozott ki a devizapiacon, ami abban látszott meg leginkább, hogy

a befektetők tömegesen menekültek a biztos védelmet nyújtó dollár felé.

Az első reakció után aztán kicsit normalizálódott a helyzet a piacon, miután az energiaárak emelkedése is lassult. A dollár így is több mint két százalékkal erősödött az euróval szemben egy hónap alatt, ezen a hónap legvégén látott euróerősödés is csak szépíteni tudott.