Elég volt egy mondat Trumptól, és máris megborult a forint
Massziv gyengüléssel kezdte a napot a forint, miután a közel-keleti háború gyors lezárásához fűzött remények szertefoszlani látszanak. Később napközben erősödött a magyar deviza, ahogy a feszültségek enyhülni látszódtak, de így is gyengüléssel fejezte be a napot.
Nem hoztak nagy mozgásokat Trump vámbejelentései

Késő este, napra pontosan Donald Trump vámháborújának megkezdése után jelentette be az amerikai elnök, hogy módosítják az acél-, alumínium- és más fémipari termékekre vonatkozó vámrezsimet, enyhítve az általános, 50 százalékos terhet. Ez sem hozott már mozgást az EUR/USD árfolyamában: 1,153-nál oldalazik a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint-euró kurzusnál sem látunk nagyobb mozgást, 384,7 környékén, napi 0,35 százalékos gyengülésben áll a magyar deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben pedig 333,5-nél jár a forintárfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Hivatalos: JD Vance Magyarországra jön

Április elején hivatalos látogatásra Budapestre érkezik JD Vance amerikai alelnök, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyaljon - írta a Facebookon Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója.

Váratlan lépés Trumptól: engedett a nyomásnak, teljesen átírják az Egyesült Államok sokat vitatott vámszabályait

Donald Trump amerikai elnök kormánya módosítja az acél-, alumínium- és réztartalmú importtermékekre vonatkozó vámrezsimet, de a 50 százalékos vámtétel sok árucikknél továbbra is érvényes marad – jelentette a Bloomberg.

Gyengülget a forint

A dollárhoz képest az esti órákban is óvatosan gyengül tovább a forint: már újra 333,5-nél jár az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euróval szemben enyhébbek a mozgások, de már ott is 384,5-ig csúszott a magyar deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Nincs nagy elmozdulás

Az euróárfolyamban már nincsenek nagy mozgások, továbbra is 383,7-384,4 forintnál mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esetében kicsit intenzívebbek a kilengések, 331,9-333 között mozog a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Valami már látszik a kötvénypiacokon, készül a hátraarc

Az amerikai államkötvények piacán csütörtökön korrekció indult, miután Donald Trump előző esti, nemzethez intézett beszéde nem adott világos menetrendet az iráni konfliktus lezárására, és a Hormuzi-szoros újranyitásának ügyében is elhárította a felelősséget. A piacot ugyanakkor részben megnyugtatta a hír, hogy Irán és Omán egy közös protokollon dolgozik a szoroson áthaladó forgalom ellenőrzésére, ami a befektetők szemében már a normalizálódás irányába mutatott – írja a Reuters.

Reagálnak a piacok az olajellátással kapcsolatos hírekre

A Hormuzi-szoros iráni–ománi közös felügyeletű megnyitásáról szóló hírek elkezdték erősíteni az eurót: az árfolyam már 1,155 fölé ment fel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint egyelőre keresi az irányt: az euróval szemben 384,5-ről 383,2-ig jött le az árfolyam, majd újra 384 fölé szökött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Irán bejelentette: egy térségbeli országgal közösen nyithatják meg a Hormuzi-szorost

Irán és Omán közös jegyzőkönyvet készít a Hormuzi-szoros hajóforgalmának felügyeletéről - jelentette az IRNA iráni állami hírügynökség csütörtökön a CNBC szerint.

Korrigál a forint

Az egy órával ez előtt kezdőddött gyengülés után most már 384 alá tudott visszakorrigálni a forint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esetében még mindig 2 egység fölötti a napi gyengülés, de már 333 alá jött vissza a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Elképesztő tempóban szórja ki az aranytartalékát ez az ország: hetek alatt több mint száz tonnától szabadultak meg

A török jegybank aranytartaléka egyre meredekebben csökken: a márciusi adatok szerint egyetlen hét alatt csaknem 70 tonnával esett vissza az állomány. Mindez arra utal: a líra árfolyamának stabilan tartása érdekében egyre nagyobb erőfeszítéseket kell tennie a központi banknak.

Igen komoly devizapiaci műveletre derült fény Romániában

A román jegybank márciusban több mint egymilliárd euró értékben avatkozott be a devizapiacon, hogy megvédje a lejt a közel-keleti konfliktus nyomán kialakult globális piaci turbulenciáktól – értesült a Bloomberg.

Forint: a régiós volatilitás bajnoka

A Trump-nyilatkozatot követő risk-off hullám ismét megmutatta a forint sérülékenységét. Míg a cseh korona (+0,1%) és a lengyel zloty (+0,25%) alig mozdult, a forint 0,70% feletti kilengéssel szakadt le a társaitól az euró ellenében.

A helyzet jelenleg: a kezdeti sokk után a forint gyorsan korrigált, és

lényegében besimult a régiós átlagba.

Magyar forint (zöld), lengyel zloty (kék) és cseh korona (piros).
Megmozdult a kínai jegybank: rohamtempóban terjeszkedik a jövő új digitális fizetőeszköze

A Kínai Népi Bank újabb tizenkét pénzintézetet vont be a digitális jüan programjába. Ezzel jelentősen bővült a digitális jegybankpénzt kezelő pénzintézetek köre.

Izmos az amerikai deviza

A dollár index az elmúlt napokban átlépte a lélektanilag és technikailag is fontos 100-as szintet,

szinte teljesen ledolgozva a hét eleji beszakadását.

Három fő tényező hajtja jelenleg a dollár erősödését:

  • Geopolitikai feszültségek és a „menedék” szerep. A piacokon jelenleg egyértelmű kockázatkerülő (risk-off) hangulat uralkodik, főleg Donald Trump szerda esti megszólalását követően.
  • Emelkedő energiaárak és inflációs nyomás. A geopolitikai helyzet közvetlen következményeként az olajárak meredeken emelkedtek az elmúlt időszakban. Mivel az energiaárak megugrása globálisan növeli az inflációt, a piacok arra számítanak, hogy a pénzromlás üteme újra gyorsulhat.
  • A Fed kamatpolitikájának átértékelése. A dollárerősödés technikai mozgatórugója a kamatvárakozások drasztikus eltolódása. Korábban a piacok az amerikai jegybank idei kamatvágásait árazták be. Az újjáéledő inflációs félelmek miatt a várakozások egy „higher-for-longer” (magasabban, hosszabb ideig) forgatókönyv felé mozdultak el.
2008 óta nem volt ilyen rossz hónapja az aranynak

Olyan ranglistára került a forint, amin senki nem akar szerepelni

Kiveszi Trump kezéből az irányítást az iráni háború, szép csendben a szakadék szélére ért a világgazdaság

Hiába reménykedtek a befektetők gyors közel-keleti enyhülésben, Donald Trump tegnapi kijelentései után ma ismét elromlott a hangulat a piacokon. A valódi probléma azonban már nem is az, mit mond Trump, hanem az, hogy a gazdaság elkezdte önállóan beárazni az elhúzódó energiaválságot. És ha ez megtörténik, onnantól az amerikai elnök mozgástere is veszélyesen beszűkül. Megnéztük, meddig táncolhat még hátraarc nélkül a szakadék szélén.

Visszaerősödött a forint

Az euróval szemben már erősödés látszik a forintnál, ledolgozta a reggeli gyengeséget, jelenleg 383,5 az árjegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Gulyás Gergely: a védett üzemanyagár marad, de csak ameddig lehetséges

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón megerősítette: a kormány továbbra is fenntartja a védett üzemanyagárat ameddig a körülmények lehetővé teszik, miközben az energiaválság, az ukrán aranyszállítás ügye és egy lehetséges amerikai látogatás is szóba került.

Vissza a startmezőre

Bár a dollár index ereje miatt a forint gyengülése az amerikai devizával szemben még kitart, az euró ellenében szinte teljesen visszaadta a reggeli gyengülését és már 384 alá is benézett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
A közel-keleti feszültségek miatt akár kamatemelést is mérlegelhet a lengyel jegybank

Przemysław Litwiniuk, a lengyel jegybank (NBP) Monetáris Tanácsának tagja határozottan lehűtötte a kamatvágásokkal kapcsolatos várakozásokat. A döntéshozó szerint a jelenlegi makrogazdasági és geopolitikai környezetben egyáltalán nem indokolt a monetáris lazítás folytatása, egy esetleges külső ársokk pedig szigorítást is kikényszeríthet.

Váratlan fordulat Svájcban: elmaradt az inflációs nyomás a piaci várakozásoktól

Svájcban márciusban éves alapon 0,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak, havi összevetésben pedig 0,2 százalékos drágulást mértek – közölte csütörtökön a svájci Szövetségi Statisztikai Hivatal. Ugyanakkor a maginflációs mutató elmaradt a piaci várakozásoktól.

Egyelőre nincs nagy változás

A reggeli gyors gyengülést követően egy átmeneti, lokális konszolidáción megy keresztül a forint jegyzése a dollárral és euróval szemben is:

a dollár-forint 338,8, az euró-forint jegyzése pedig 385.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megérkeztek a számok: az iráni háború padlóra küldte Németország korábbi húzó ágazatát

A német vegyipar üzleti bizalmi indexe márciusban meredeken zuhant, miután a közel-keleti háború tovább rontotta az ágazat kilátásait – derül ki az Ifo Gazdaságkutató Intézet friss felméréséből.

Szivárognak a belső iratok: keményen megvágják Magyarország pénzét, Brüsszelben is éhezők viadalára készülnek

Az Európai Bizottság 2028–2034-es költségvetési javaslata nyílt versengést idézhet elő az uniós szakpolitikák között. A mezőgazdasági, a kohéziós, a szociális és a migrációs területek ugyanis egyetlen közös alapba kerülnének. Ez a lépés több tagállam számára is jelentős forrásvesztést eredményezhet – tudósított az Euractiv.

Elromlott a hangulat

A hetet jelentős erősödéssel kezdte a forint a főbb devizapárokkal szemben. A magyar fizetőeszköz jó teljesítményét az iráni háborúról érkező jó hírek és a befektetői kockázatvállalási kedv javulása magyarázta, amely hagyományosan támogatja a feltörekvő devizákat - bővebben a tegnapi devizapiaci mozgásokról:

Lezárulhat az iráni háború, négy hetes csúcson a forint

Azonban a magyar idő szerint este megtartott sajtótájékoztatón az amerikai elnök azt mondta, hogy bár

az Egyesült Államok már megnyerte a háborút, de további 2-3 hétig még katonai akciókra kell számítani.

A tőzsde egyből reagált: az olaj közel 7 százalékos pluszban, míg az arany és ezüst mínuszban nyitott a korai kereskedésben.

A deviza piac sem maradt ki:

a forint a dollárral szemben több mint 1 százalékot gyengült, egészen a 334-es szintig.

(Tegnap még 330,5 forinton zárt).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euróval szemben is gyengülés látható, azonban mérsékeltebb a mozgás:

a tegnapi záró árhoz képest (383,5) eddig összesen 1,5 forintot gyengült a magyar deviza,

így jelenleg 385 forintot kell adni egy euróért.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az iráni konfliktus mellett ma több, a háború árnyékában kevésbé piacmozgató makroadat is érkezik:

  • 08:30-kor érkezik a svájci inflációs adat
  • Kora délután, 14:30-kor pedig az amerikai márciusi munkanélkülisegély-kérelmekről és februári külkereskedelmi mérlegről tudhatunk meg többet.

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján.

