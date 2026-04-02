Elég volt egy mondat Trumptól, és máris megborult a forint

Késő este, napra pontosan Donald Trump vámháborújának megkezdése után jelentette be az amerikai elnök, hogy módosítják az acél-, alumínium- és más fémipari termékekre vonatkozó vámrezsimet, enyhítve az általános, 50 százalékos terhet. Ez sem hozott már mozgást az EUR/USD árfolyamában: 1,153-nál oldalazik a váltás.

A forint-euró kurzusnál sem látunk nagyobb mozgást, 384,7 környékén, napi 0,35 százalékos gyengülésben áll a magyar deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben pedig 333,5-nél jár a forintárfolyam.