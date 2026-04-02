Elképesztő tempóban szórja ki az aranytartalékát ez az ország: hetek alatt több mint száz tonnától szabadultak meg
A török jegybank aranytartaléka egyre meredekebben csökken: a márciusi adatok szerint egyetlen hét alatt csaknem 70 tonnával esett vissza az állomány. Mindez arra utal: a líra árfolyamának stabilan tartása érdekében egyre nagyobb erőfeszítéseket kell tennie a központi banknak.

A török jegybank csütörtökön közzétett adataiból kiderül, hogy a nemzetközi szabványoknak megfelelő aranytartalék a március 27-én zárult héten 69,1 tonnával, 702,5 tonnára csökkent. Ez már a második egymást követő hét volt, amikor jelentős visszaesést regisztráltak.

Az ezt megelőző héten 49,3 tonnával apadt a tartalék, ami az elmúlt hét és fél év legnagyobb mértékű csökkenését jelentette. Az állomány fogyása elsősorban az aranyértékesítéseknek, valamint az arany-líra és arany-deviza swapügyleteknek tulajdonítható.

Gyorsuló ütem

A friss adatok alapján kijelenthető, hogy a jegybank egyre nagyobb beavatkozásokra kényszerül a líra árfolyamának védelme érdekében. Míg 3 héttel ezelőtt még "csupán" 6 tonnával csökkent a tartalék, ez előbb 49,3, majd 69,1 tonnára ugrott – ez összesen már több, mint 124 tonnát jelent 3 hét alatt. A jegybank lépései magyarázatot szolgáltatnak arra, hogy az egyébként nagyon volatilis török fizetőeszköz miért gyengült ennyire keveset a háború kitörése óta.

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján.

