  • Megjelenítés
Megmozdult a kínai jegybank: rohamtempóban terjeszkedik a jövő új digitális fizetőeszköze
Deviza

Portfolio
A Kínai Népi Bank újabb tizenkét pénzintézetet vont be a digitális jüan programjába. Ezzel jelentősen bővült a digitális jegybankpénzt kezelő pénzintézetek köre.

Az újonnan csatlakozó hitelintézetek között szerepel többek között a Kínai CITIC Bank, a Kínai Everbright Bank, a Kínai Kuangfa Bank, valamint a Sanghaj Putung Fejlesztési Bank is.

A központi bank tájékoztatása szerint a bővítés fő célja a digitális jüanhoz kapcsolódó szolgáltatások elérhetőségének javítása. Emellett a lépéssel a biztonságos, kényelmes és hatékony fizetési megoldások iránti növekvő felhasználói igényeket is szeretnék kielégíteni.

Még több Deviza

Kapcsolódó cikkünk

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján.

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility