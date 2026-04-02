Megmozdult a kínai jegybank: rohamtempóban terjeszkedik a jövő új digitális fizetőeszköze

A Kínai Népi Bank újabb tizenkét pénzintézetet vont be a digitális jüan programjába. Ezzel jelentősen bővült a digitális jegybankpénzt kezelő pénzintézetek köre.

A kínai jegybank egy hivatalos közleményben erősítette meg a döntést

- amiről korábban a Reuters is beszámolt.

Az újonnan csatlakozó hitelintézetek között szerepel többek között a Kínai CITIC Bank, a Kínai Everbright Bank, a Kínai Kuangfa Bank, valamint a Sanghaj Putung Fejlesztési Bank is.

A központi bank tájékoztatása szerint a bővítés fő célja a digitális jüanhoz kapcsolódó szolgáltatások elérhetőségének javítása. Emellett a lépéssel a biztonságos, kényelmes és hatékony fizetési megoldások iránti növekvő felhasználói igényeket is szeretnék kielégíteni.

Forrás: Reuters

