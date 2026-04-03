Döntési pontnál a dollár, trendek dőlhetnek el

A dollár pontosan azon a szinten áll, ahol az elmúlt két évtizedben minden alkalommal fordulat jött. Most viszont a háttérben egy olyan erő dolgozik, ami korábban soha nem volt jelen, és ami mindent felülírhat: az aranyat, a részvénypiacot és a feltörekvő piacok sorsát is.

Két nappal ezelőtt a piac még a békére játszott. Trump a New York Postnak múlt időben beszélt az iráni konfliktusról, az iráni elnök garanciák fejében békét ajánlott, és a dollár index 99,5-re esett, ahogy a menekülőeszköz-kereslet apadni kezdett. Aztán jött a szerdai nemzethez intézett beszéd, és minden megfordult. Trump nem a háború végét jelentette be, hanem azt ígérte, hogy az elkövetkező két-három hétben „rendkívül keményen" csapnak le Iránra, és ha kell, „visszabombázzák a kőkorszakba". Az olaj visszaugrott 100 dollár fölé, az ázsiai tőzsdék meredeken estek, a dollár pedig újra 100 felé kapaszkodott.

A dollárindex (DXY) márciusban újra elérte a kerek 100-as szintet, ennek pedig nem csak szimbolikus, lélektani jelentősége van.

Ha sikerült áttörni rajta, akkor onnan komoly mozgások kezdődtek el, vagy éppen nagy visszapattanás jött. Amerre innen a dollár megy, arra megy sok más trend is.