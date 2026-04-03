Elképesztő összegekért vásárol időt Törökország – de meddig tart a tartalék?

A török líra az elmúlt hetekben meglepően stabilnak tűnt a Törökországot is érzékenyen érintő iráni háború ellenére – még az eurónál is jobban tartotta magát a dollárral szemben. Ez azonban nem a piac megnyugvását jelzi, hanem egy egyre drágábbá váló védekezést: a jegybank soha nem látott ütemben égeti deviza- és aranytartalékait, hogy fenntartsa ezt a felszínen nyugodt állapotot. A kérdés csak az: meddig lehet még védhető a líra?

A líra meglepően jól teljesített az elmúlt hónapban: az euró például több, mint kétszer többet gyengült a török fizetőeszköznél a dollárral szemben.

A török líra nem éppen a stabilitásáról híres. Időnként sokkszerű gyengülésen esik át, de ha épp nyugodtabb időszaka van (például amikor a török jegybank nem viselkedik irracionálisan), akkor is egy gyengülőpályán van, szinte mint egy csúszó leértékeléses rendszerben.

Azt gondolhatnánk, hogy a mostani energiaársokk a lírát is érzékenyen érintené, de ahogy fent láthattuk, az árfolyam meglepően kiszámítható. Csak a szokásos gyengülési tempó látszik, ami a magas infláció mellett szinte természetesnek mondható. Vagyis a sokkszerű gyengülés elmaradt.

A jelenség mögött egyértelműen a török jegybank lépései állnak.

Banki források szerint a török központi bank bruttó devizatartaléka 155,5 milliárd dollárra zsugorodott a Reuters március 26-ai cikke szerint. Ezzel a háború egy hónapja alatt végrehajtott devizaeladások teljes összege elérte a 44 milliárd dollárt.

A nettó devizatartalékok helyzete még aggasztóbb képet mutat. Ez az állomány március 26-ra 22,5 milliárd dollárral csökkent, így mindössze 35 milliárd dollárt tett ki. Ez arra utal, hogy a jegybankra egyre nagyobb nyomás nehezedik a líra árfolyamának védelme miatt.

Még látványosabb az, hogy milyen elképesztő ütemben csökken az aranytartalék. Míg 3 héttel ezelőtt még "csupán" 6 tonnával apadt a tartalék, ez előbb 49,3, majd előző hétre 69,1 tonnára ugrott – ez összesen már több, mint 124 tonnát jelent 3 hét alatt. A jegybanknak így 702,5 tonna arany áll még rendelkezésére.

Miért égeti a pénzt a jegybank?

A jegybank számára a líra védelme elsősorban az infláció kontrollja miatt kulcsfontosságú. Törökország gazdasága erősen importfüggő – különösen energia terén –, így a fizetőeszköz gyengülése azonnal megdrágítja az importot, ami gyorsan begyűrűzik a fogyasztói árakba. A tapasztalat az, hogy a líra leértékelődése közvetlenül fűti az inflációt, amely korábban extrém szintekre is emelkedett, és februárban még mindig 31,5 százalékon állt éves alapon. A jelenlegi geopolitikai helyzetben tehát a líra árfolyamának védelme különösen érzékeny pont: a magasabb energiaárak és a gyenge valuta együtt könnyen újra felpörgethetik az inflációt, amikor igazából még le sem sikerült "győzni".

Emellett a líra stabilitása a pénzügyi rendszer és szempontjából is kritikus. A jelentős devizában denominált adósság miatt a gyengülő árfolyam megdrágítja az adósságszolgálatot, növeli a vállalatok és a bankrendszer sérülékenységét, és tőkekiáramlást indíthat el.

Egy gyors leértékelődés így könnyen önbeteljesítő spirált indíthat: a befektetők menekülnek, a valuta tovább gyengül, amit a jegybank csak egyre agresszívebb beavatkozással tudna ellensúlyozni.

Jelenleg pánikot nem látunk, a líra árfolyamát sikerült stabilan tartani, de az egyre agresszívabb jegybanki fellépés jelei nyilvánvalóak. Így jelenleg nagy veszélyt jelent, hogy tovább eszkalálódik-e a helyzet, és kialakul-e olyan nyomás, aminek a jegybank már nem tud ellentartani.

A kulcskérdés: meddig lehet ez fenntartható?

Nincsen arra vonatkozóan egy egyértelmű, általánosan alkalmazható határvonal, hogy mikor válik fenntarthatatlanná az árfolyam védelme a jegybanki eszközök segítségével, ezt több tényező és a piaci dinamika együttese határozza meg.

Az egyik legfontosabb klasszikus mérőszám az úgynevezett importfedezeti mutató: ez azt mutatja meg, hogy a tartalékok hány hónapnyi importot tudnának finanszírozni. A nemzetközi gyakorlat szerint a 3-4 hónap alatti szint kockázatos, míg konzervatívabb ajánlások inkább 6 hónap körüli tartalékot tartanak biztonságosnak. Ehhez képest Törökország esetében ez a mutató február elejére 2,2 hónapra csökkent, ami már eleve sérülékeny pozíciót jelez. Ez felveti annak a veszélyét, hogy ha a tartalékok továbbra is gyorsan csökkennek, nagyon hamar elérhetnek egy olyan szintet, ahol a piac már nem hiszi el, hogy a jegybank képes megvédeni a valutát.

A fenntarthatóság másik kulcsa a rövid lejáratú külső adóssághoz viszonyított tartalék. A nemzetközi ajánlások (IMF, BIS) szerint egy országnak legalább annyi tartalékkal kellene rendelkeznie, amennyi fedezi az egy éven belül lejáró külső kötelezettségeit. Ha ez nincs meg, akkor egy "sudden stop", vagyis hirtelen tőkekiáramlás esetén az ország gyorsan finanszírozási válságba kerülhet. Ezzel a mutatóval kapcsolatban sajnos csak 2024-es adat elérhető. Az akkori kép szerint a rövid lejáratú külső adósság 15 százalékkal haladta meg a tartalékot. Ha a helyzet jelenleg is hasonló, akkor a kiindulási pozíció ebből a szempontból is sérülékenynek tekinthető.

Legalább ilyen fontos tényező a tőkebeáramlás és -kiáramlás dinamikája. Ha a jegybank tartalékot éget, de közben folyamatosan érkezik új tőke – például befektetések, hitelek formájában –, akkor ez a stratégia akár hosszabb ideig is fenntartható. Ha viszont nettó tőkekiáramlás van, akkor a tartalékcsökkenés önmagát erősítő folyamattá válhat. A BIS és IMF elemzések szerint az intervenciók hatása gyakran rövid életű, és ha a fundamentumok (infláció, külső egyensúly) nem javulnak, akkor a piac előbb-utóbb "áttöri" a jegybank védelmét.

Ebben az esetben az intervenció már nem stabilizál, hanem csak időt vásárol.

Végül a fenntarthatóság egy kevésbé látható, de kritikus eleme a hitelesség. Ha a piac elhiszi, hogy a jegybank képes és hajlandó megvédeni a valutát, akkor kevesebb tartalék is elég lehet. Ha viszont a bizalom meginog, akkor még nagy tartalékállomány mellett is gyorsan felgyorsulhat a tőkekiáramlás. Ezért hangsúlyozza például az IMF, hogy az intervenciókat hosszabb távon nem lehet a fundamentumok helyett használni, és idővel szükség van az árfolyam nagyobb rugalmasságára. A törökök helyzete ilyen szempontból kettős: az ugyan egyértelműen látszik, hogy a jegybank komolyan gondolja az árfolyam védelmét és hajlandó is ezért lépni, összességében a líra iránti bizalom a hosszú ideje tartó gyengülés miatt halovány.

Mi jöhet most?

A helyzet jelenleg nem egy klasszikus, azonnali válság képe, de egyértelműen feszültséggel teli. Az adatok alapján a jegybank egyre nagyobb ütemben égeti a tartalékokat, és valójában egy eleve szűk mozgástérből próbálja stabilizálni a lírát. Ez önmagában még nem jelent elkerülhetetlen válságot, de azt igen, hogy a jelenlegi stratégia inkább időt vásárol, mintsem tartós megoldást kínál.

A következő időszakban több forgatókönyv is elképzelhető. Az optimistább pálya szerint a külső környezet javul, a tőkebeáramlás stabilizálódik, és a jegybank fokozatosan csökkentheti az intervenciókat anélkül, hogy hirtelen árfolyammozgás következne be.

Ennek minden nappal, amíg tart az iráni háború, egyre kevesebb az esélye.

Egy valószínűbb köztes forgatókönyvben a líra lassan, kontrolláltan gyengül, miközben a jegybank egyre szelektívebben használja a tartalékait.

A negatív forgatókönyv viszont egy gyorsuló tőkekiáramlás és egy "áttörési pont" köré épül: ha a piac elveszíti a bizalmát, a jegybank kénytelen lehet feladni az árfolyam védelmét, ami hirtelen leértékelődéshez, kamatemelési kényszerhez vagy akár külső finanszírozás (például IMF-program) igénybevételéhez vezetne.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.