Figyelmeztetett a miniszter: a kormány kész fellépni a spekulatív mozgásokkal szemben

Donald Trump egy húsvétvasárnapi közösségimédia-bejegyzésben azzal fenyegetőzött, hogy kedden Irán erőműveit és hídjait veszi célba. Ezt arra az esetre helyezte kilátásba, ha a stratégiai vízi útvonalat nem nyitják meg kedd este 8 óráig (közép-európai idő szerint szerda éjfélig). A Fox Newsnak adott interjújában ugyanakkor már arról beszélt, hogy Irán nyitott a tárgyalásokra, így akár hétfőre is megállapodás születhet. Az Axios értesülései szerint az Egyesült Államok, Irán és a regionális közvetítők
egy lehetséges 45 napos tűzszünet feltételeit vitatják meg.
Trump legújabb határideje önmagában is negatív hír a piacok számára. Nem azért, mert a befektetők biztosra veszik a háború gyors lezárását. Sokkal inkább amiatt, mert minden újabb ultimátum azt az érzetet erősíti, hogy a fennakadás tartósabb és makrogazdasági szempontból is károsabb lesz
– mondta Charu Chanana, a szingapúri Saxo befektetési stratégája.
Az euró-dollár jegyzése 1,15-ös szinten áll jelenleg, főleg a dollár index gyengülésének köszönhetően. A kereskedők már 2027 második feléig nem számítanak az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatcsökkentésére, miközben az év elején még két kamatvágást áraztak be 2026-ra. A japán jen árfolyama 159,55-ön állt a dollárral szemben, amely közel van a múlt héten elért 21 hónapos mélypontjához.
Katajama Szacuki japán pénzügyminiszter korábban figyelmeztette a devizapiaci szereplőket.
Kiemelte, hogy
a kormány kész fellépni a spekulatív mozgásokkal szemben, mivel a volatilitás "jelentősen" megnőtt.
A spekulánsok ennek ellenére tovább növelték a jen elleni short pozícióikat. A legfrissebb heti adatok szerint 5,7 milliárd dolláros short állomány alakult ki. Ez az érték 2024 júliusa, vagyis a legutóbbi japán devizapiaci intervenció óta a legmagasabb.
Forrás: Reuters
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
