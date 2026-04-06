Nagy mozgások jöhetnek: választás, háború és infláció rángathatja a forintot

Merre tovább?
Az euró-forint árfolyam az elmúlt egy hónapban egy igen széles, 20 forintos (400-380) sávban oldalazik.
A dollár-forint esetében hasonló kép rajzolódik ki: a két grafikon együtt azt jelzi, hogy a piac egyelőre kivár, nincs egyértelmű trend középtávon. (Ez gyakran akkor alakul ki, amikor a fundamentumok, például a geopolitika, kamatvárakozások, kockázati hangulat ellentétes hatásokat fejtenek ki.)
Figyelmeztetett a miniszter: a kormány kész fellépni a spekulatív mozgásokkal szemben
A dollár stabilizálódott a hétfő piacnyitásra, miközben a jen továbbra is a kritikus, 160-as szint közelében mozog az iráni háború eszkalálódása és Donald Trump legújabb ultimátuma miatt. Emiatt Katajama Szacuki japán pénzügyminiszter figyelmeztette a devizapiaci szereplőket, hogy a Japán kormány kész fellépni a spekulatív mozgásokkal szemben.
Alig látható gyengüléssel kezdi a forint a hetet
A forint szempontjából kifejezetten izgalmas hét elé nézünk, ahol a piaci hangulatot egyszerre több, egymással is összefüggő tényező alakíthatja.
A legnagyobb figyelem egyértelműen a vasárnapi parlamenti választásra irányul,
amely rövid távon is érdemi hatást gyakorolhat a hazai eszközök árfolyamára, beleértve a forintot és a magyar részvénypiacot is. A befektetők már most elkezdték árazni a lehetséges kimeneteleket, ami fokozott volatilitásban is megmutatkozik.
A nemzetközi háttér sem elhanyagolható. Az elmúlt hetekben a közel-keleti konfliktus határozta meg a globális piaci hangulatot, ami az olaj- és gázárak emelkedésén keresztül közvetve a devizapiacokra is nyomást helyezett. A forint ennek megfelelően a korábbi 375 körüli szintről gyorsan 400 közelébe gyengült az euróval szemben, majd az utóbbi időszakban némi korrekció következett, és ismét a 380-as szint került fókuszba. Bár a geopolitikai feszültségek enyhülésére utaló jelek megjelentek,
tartós megoldás egyelőre nem körvonalazódik,
így ez a kockázati faktor továbbra is velünk maradhat.
A választás előtt azonban még fontos makrogazdasági adatok érkeznek,
amelyek önmagukban is képesek lehetnek megmozgatni a piacokat.
A hét legfontosabb napja ebből a szempontból szerda lesz, amikor megjelenik a márciusi inflációs adat. Ez kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy mennyire gyűrűzött be a közelmúlt energiapiaci sokkja a fogyasztói árakba. Emellett ipari termelési és kiskereskedelmi adatok is érkeznek, amelyek a gazdasági aktivitás aktuális állapotáról adhatnak képet. Este pedig a Fed jegyzőkönyve szolgálhat további iránymutatással a nemzetközi befektetői hangulat számára.
Összességében egy kifejezetten eseményvezérelt időszak következik, ahol a forint árfolyamát egyszerre befolyásolják a globális kockázatok, a hazai makroadatok és a politikai fejlemények - ez rövid távon hektikus mozgásokat eredményezhet.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
