Nagy mozgások jöhetnek: választás, háború és infláció rángathatja a forintot
Alig látható gyengüléssel kezdi a forint a hetet. Az iráni háború mellett a következő időszak hangulatát nagyban meghatározhatja a magyar piacon a vasárnapi parlamenti választások eredménye, amely esemény hatással lehet a forint árfolyamára. A választás előtt azonban még jönnek fontos adatok a héten, főleg szerdán lesz érdemes figyelni.
Merre tovább?

Az euró-forint árfolyam az elmúlt egy hónapban egy igen széles, 20 forintos (400-380) sávban oldalazik.

A dollár-forint esetében hasonló kép rajzolódik ki: a két grafikon együtt azt jelzi, hogy a piac egyelőre kivár, nincs egyértelmű trend középtávon. (Ez gyakran akkor alakul ki, amikor a fundamentumok, például a geopolitika, kamatvárakozások, kockázati hangulat ellentétes hatásokat fejtenek ki.)

Figyelmeztetett a miniszter: a kormány kész fellépni a spekulatív mozgásokkal szemben

A dollár stabilizálódott a hétfő piacnyitásra, miközben a jen továbbra is a kritikus, 160-as szint közelében mozog az iráni háború eszkalálódása és Donald Trump legújabb ultimátuma miatt. Emiatt Katajama Szacuki japán pénzügyminiszter figyelmeztette a devizapiaci szereplőket, hogy a Japán kormány kész fellépni a spekulatív mozgásokkal szemben.

Alig látható gyengüléssel kezdi a forint a hetet

A forint szempontjából kifejezetten izgalmas hét elé nézünk, ahol a piaci hangulatot egyszerre több, egymással is összefüggő tényező alakíthatja.

A legnagyobb figyelem egyértelműen a vasárnapi parlamenti választásra irányul,

amely rövid távon is érdemi hatást gyakorolhat a hazai eszközök árfolyamára, beleértve a forintot és a magyar részvénypiacot is. A befektetők már most elkezdték árazni a lehetséges kimeneteleket, ami fokozott volatilitásban is megmutatkozik.

A nemzetközi háttér sem elhanyagolható. Az elmúlt hetekben a közel-keleti konfliktus határozta meg a globális piaci hangulatot, ami az olaj- és gázárak emelkedésén keresztül közvetve a devizapiacokra is nyomást helyezett. A forint ennek megfelelően a korábbi 375 körüli szintről gyorsan 400 közelébe gyengült az euróval szemben, majd az utóbbi időszakban némi korrekció következett, és ismét a 380-as szint került fókuszba. Bár a geopolitikai feszültségek enyhülésére utaló jelek megjelentek,

tartós megoldás egyelőre nem körvonalazódik,

így ez a kockázati faktor továbbra is velünk maradhat.

A választás előtt azonban még fontos makrogazdasági adatok érkeznek,

amelyek önmagukban is képesek lehetnek megmozgatni a piacokat.

A hét legfontosabb napja ebből a szempontból szerda lesz, amikor megjelenik a márciusi inflációs adat. Ez kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy mennyire gyűrűzött be a közelmúlt energiapiaci sokkja a fogyasztói árakba. Emellett ipari termelési és kiskereskedelmi adatok is érkeznek, amelyek a gazdasági aktivitás aktuális állapotáról adhatnak képet. Este pedig a Fed jegyzőkönyve szolgálhat további iránymutatással a nemzetközi befektetői hangulat számára.

Összességében egy kifejezetten eseményvezérelt időszak következik, ahol a forint árfolyamát egyszerre befolyásolják a globális kockázatok, a hazai makroadatok és a politikai fejlemények - ez rövid távon hektikus mozgásokat eredményezhet.

Jön az év legfontosabb eseménye – Ez minden befektetésre hatással lesz

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Súlyos légicsapások érték Iránt, alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn
Az energiapiaci sokk még sokáig velünk maradhat Európában, de a 2022-es válság közelébe sem jutunk el
Figyelmeztetett a miniszter: a kormány kész fellépni a spekulatív mozgásokkal szemben
