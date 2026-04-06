Turbóra kapcsolt a forint a belengetett iráni béke hírére

A forint szempontjából kifejezetten izgalmas hét elé nézünk, ahol a piaci hangulatot egyszerre több, egymással is összefüggő tényező alakíthatja.

A legnagyobb figyelem egyértelműen a vasárnapi parlamenti választásra irányul,

amely rövid távon is érdemi hatást gyakorolhat a hazai eszközök árfolyamára, beleértve a forintot és a magyar részvénypiacot is. A befektetők már most elkezdték árazni a lehetséges kimeneteleket, ami fokozott volatilitásban is megmutatkozik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi háttér sem elhanyagolható. Az elmúlt hetekben a közel-keleti konfliktus határozta meg a globális piaci hangulatot, ami az olaj- és gázárak emelkedésén keresztül közvetve a devizapiacokra is nyomást helyezett. A forint ennek megfelelően a korábbi 375 körüli szintről gyorsan 400 közelébe gyengült az euróval szemben, majd az utóbbi időszakban némi korrekció következett, és ismét a 380-as szint került fókuszba. Bár a geopolitikai feszültségek enyhülésére utaló jelek megjelentek,

tartós megoldás egyelőre nem körvonalazódik,

így ez a kockázati faktor továbbra is velünk maradhat.

A választás előtt azonban még fontos makrogazdasági adatok érkeznek,

amelyek önmagukban is képesek lehetnek megmozgatni a piacokat.

A hét legfontosabb napja ebből a szempontból szerda lesz, amikor megjelenik a márciusi inflációs adat. Ez kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy mennyire gyűrűzött be a közelmúlt energiapiaci sokkja a fogyasztói árakba. Emellett ipari termelési és kiskereskedelmi adatok is érkeznek, amelyek a gazdasági aktivitás aktuális állapotáról adhatnak képet. Este pedig a Fed jegyzőkönyve szolgálhat további iránymutatással a nemzetközi befektetői hangulat számára.

Összességében egy kifejezetten eseményvezérelt időszak következik, ahol a forint árfolyamát egyszerre befolyásolják a globális kockázatok, a hazai makroadatok és a politikai fejlemények - ez rövid távon hektikus mozgásokat eredményezhet.