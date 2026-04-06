Turbóra kapcsolt a forint a belengetett iráni béke hírére
A forint jelentős erősödésbe kezdett a 45 napos iráni fegyverszüneti lehetőség bejelentésére. Az iráni háború mellett a következő időszak hangulatát nagyban meghatározhatja a magyar piacon a vasárnapi parlamenti választások eredménye, amely esemény hatással lehet a forint árfolyamára. A választás előtt azonban még jönnek fontos adatok a héten, főleg szerdán lesz érdemes figyelni.
Tartja magát a forint

A forint továbbra is erősödést mutat a főbb devizákkal szemben.

Az euró-forint árfolyam 381,8, míg a dollár-forint árfolyam 330,3.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Kimondta a jegybankvezér: kőkemény szigorítás jön, ha elszabadulnak az energiaárak

Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának tagja, Jánisz Szturnárasz szerint az euróövezet monetáris politikájának alakítása nagymértékben függ majd attól, hogy az iráni konfliktus milyen mértékben és mennyi időre zavarja meg az energiaellátást.

Turbóra váltott a magyar deviza

A forint jelentős erősödésbe kezdett:

  • az euró-forint árfolyama 382-ig, míg
  • a dollár-forint jegyzése 330,3-ig erősödött késő délelőttre.

A piaci reakciók hátterében a 45 napos fegyverszüneti bejelentés állhat, amely rövid távon csökkentette a geopolitikai kockázatokkal kapcsolatos bizonytalanságot annak ellenére, hogy sok még a kérdőjel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Merre tovább?

Az euró-forint árfolyam az elmúlt egy hónapban egy igen széles, 20 forintos (400-380) sávban oldalazik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár-forint esetében hasonló kép rajzolódik ki: a két grafikon együtt azt jelzi, hogy a piac egyelőre kivár, nincs egyértelmű trend középtávon. (Ez gyakran akkor alakul ki, amikor a fundamentumok, például a geopolitika, kamatvárakozások, kockázati hangulat ellentétes hatásokat fejtenek ki.)

Figyelmeztetett a miniszter: a kormány kész fellépni a spekulatív mozgásokkal szemben

A dollár stabilizálódott a hétfő piacnyitásra, miközben a jen továbbra is a kritikus, 160-as szint közelében mozog az iráni háború eszkalálódása és Donald Trump legújabb ultimátuma miatt. Emiatt Katajama Szacuki japán pénzügyminiszter figyelmeztette a devizapiaci szereplőket, hogy a Japán kormány kész fellépni a spekulatív mozgásokkal szemben.

Alig látható gyengüléssel kezdi a forint a hetet

A forint szempontjából kifejezetten izgalmas hét elé nézünk, ahol a piaci hangulatot egyszerre több, egymással is összefüggő tényező alakíthatja.

A legnagyobb figyelem egyértelműen a vasárnapi parlamenti választásra irányul,

amely rövid távon is érdemi hatást gyakorolhat a hazai eszközök árfolyamára, beleértve a forintot és a magyar részvénypiacot is. A befektetők már most elkezdték árazni a lehetséges kimeneteleket, ami fokozott volatilitásban is megmutatkozik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi háttér sem elhanyagolható. Az elmúlt hetekben a közel-keleti konfliktus határozta meg a globális piaci hangulatot, ami az olaj- és gázárak emelkedésén keresztül közvetve a devizapiacokra is nyomást helyezett. A forint ennek megfelelően a korábbi 375 körüli szintről gyorsan 400 közelébe gyengült az euróval szemben, majd az utóbbi időszakban némi korrekció következett, és ismét a 380-as szint került fókuszba. Bár a geopolitikai feszültségek enyhülésére utaló jelek megjelentek,

tartós megoldás egyelőre nem körvonalazódik,

így ez a kockázati faktor továbbra is velünk maradhat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A választás előtt azonban még fontos makrogazdasági adatok érkeznek,

amelyek önmagukban is képesek lehetnek megmozgatni a piacokat.

A hét legfontosabb napja ebből a szempontból szerda lesz, amikor megjelenik a márciusi inflációs adat. Ez kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy mennyire gyűrűzött be a közelmúlt energiapiaci sokkja a fogyasztói árakba. Emellett ipari termelési és kiskereskedelmi adatok is érkeznek, amelyek a gazdasági aktivitás aktuális állapotáról adhatnak képet. Este pedig a Fed jegyzőkönyve szolgálhat további iránymutatással a nemzetközi befektetői hangulat számára.

Összességében egy kifejezetten eseményvezérelt időszak következik, ahol a forint árfolyamát egyszerre befolyásolják a globális kockázatok, a hazai makroadatok és a politikai fejlemények - ez rövid távon hektikus mozgásokat eredményezhet.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

