12 órája maradt Iránnak, hogy befejezze a háborút - Mutatjuk, hogy reagál a forint

Talpra állt a magyar deviza
A kora délutáni szintekre csökkent az euró és a dollár jegyzése. A kurzus most 381,6 és 330,1 forint.
Korrigál a forint
Az euró ellenében 382,2-ig, a dollár ellenében 330,0-ig csökkent a forint árfolyama az elmúlt percek hirtelen emelkedése után.
Lassul az új megrendelések száma az USA-ban
A vártnál rosszabb lett az új megrendelések száma fenruárban, miközben az ADP heti felmérése alapján a foglalkoztatottságban egyelőre nem látszik nagy baj.
Kíméletlen bejelentés Donald Trumptól: ma este valószínűleg egy egész civilizáció el fog pusztulni
Donald Trump amerikai elnök bejelentette: most jön el a világ egyik legfontosabb pillanata, ma este lehet, hogy az iráni civilizáció teljesen el fog pusztulni.
12 órája maradt Iránnak befejezni a háborút - megrántották a forintot
Donald Trump egy közösségi médiában közzétett posztban tovább fenyegette Iránt, amelyre reagáltak a devizapiacok is. Az euró jegyzése 383,1-ig, a dolláré 331,6-ig emelkedett, bár azóta mindkét esetben korrigált a kurzus.
Hirtelen felszúrt a forint árfolyama
Az euró jegyzése most 382,6, a dolláré 331,2 forint.
Némileg gyengült a forint
Enyhén gyengült a forint az elmúlt percekben, az euró jegyzése 381,6, a dolláré 330,1 forintra emelkedett.
Ez vár a dollárra az ING Bank szakértői szerint
Az ING Bank elemzői szerint a dollár továbbra is erős, miközben a befektetők a Fehér Ház által az iráni tűzszünettel kapcsolatban szabott mai határidőre várnak. Az amerikai munkaerőpiaci adatok és az inflációs kilátások tovább támogatják a zöldhasút.
A piac feszülten figyeli az este lejáró határidőt.
Amennyiben nem születik tűzszüneti megállapodás, az Egyesült Államok és Izrael súlyos csapásokat mérhet az iráni polgári infrastruktúrára.
Ez a lépés Irán részéről az öböl menti szomszédos országok hasonló célpontjai elleni megtorlást válthat ki. Ebben a forgatókönyvben az energiaárak újabb jelentős emelkedés elé nézhetnek. Egyelőre nem tudni, hogy a Fehér Ház határideje csupán a maximális nyomásgyakorlás újabb eszköze-e, amíg azonban nem érkezik hír a tűzszünetről vagy a határidő komolyabb elhalasztásáról, a dollár vélhetően keresett marad.
A dollár erősödését az amerikai belföldi hírek is támogatják. A pénteken közzétett márciusi foglalkoztatási adatok a várakozásoknál jobban alakultak. Ha az amerikai gazdasági aktivitás továbbra is kitart, a piac hajlamosabb lesz a Fed kamatemeléseit árazni, különösen az energiaárak további emelkedése esetén. Jelenleg a piac a Fed idei politikájával kapcsolatban változatlan kamatszinttel számol, ami ellentétben áll a főbb kereskedelmi partnerek jegybankjainál beárazott két-három kamatemeléssel.
A héten két fontos adat is formálhatja a Feddel kapcsolatos várakozásokat.
Szerdán jelenik meg a március 18-i FOMC-ülés jegyzőkönyve, pénteken pedig a márciusi fogyasztóiár-index. A piaci konszenzus szerint az éves infláció 2,4 százalékról 3,4 százalékra ugorhat. Amennyiben a piac az idei évre kamatemelésekkel kezd számolni, az egyértelműen a dollár malmára hajtaná a vizet.
Ami a külföldi befektetők esetleges amerikai kitettségének csökkentését illeti, márciusban 90 milliárd dollárral esett a Fednél a külföldi hivatalos intézmények megbízásából őrzött amerikai állampapír-állomány. Az elemzők szerint ez sokkal inkább a feltörekvő piaci jegybankok devizapiaci intervenciós célú kötvényeladásait tükrözi, nem pedig a dollárból való tömeges kivonulást.
A dollárindex (DXY) a mai határidő közeledtével várhatóan a 100,00-100,50-es sávban marad
- vélik az ING Bank közgazdászai. A nap folyamán több Fed-tisztségviselő is felszólal, köztük John Williams, a New York-i Fed jellemzően lazításpárti beállítottságú elnöke. Kiemelten érdemes lesz figyelni arra, hogy a korábbiakhoz képest elmozdul-e a retorikája.
Oldalazik a forint
A 381,3-as szint környékén ingadozik a forint árfolyama az euróval szemben. A dollár jegyzése most 329,7 forint.
Megkongatták a vészharangot: ismét a szakadék szélére sodródott az európai gazdaság az energiaválság miatt
A februári gyorsulás után márciusban kilenchavi mélypontra lassult az euróövezet gazdasági aktivitása - derül ki a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet és a Hamburg Commercial Bank AG közös beszerzésimenedzser-indexének (BMI) kedden közzétett végleges számaiból.
Kimondták az elemzők: hetek alatt vált köddé a várva várt fellendülés, komoly lépésre kényszerülhet a központi bank is
Az iráni konfliktus hatására jelentősen romlottak az euróövezet növekedési kilátásai. A UBS Investment Bank elemzői fél százalékponttal rontották az eurózónára vonatkozó 2026-os GDP-előrejelzésüket, miközben az infláció emelkedése és az újabb jegybanki kamatemelések is a látóhatáron vannak.
Kiszivárgott: gigantikus olajüzletet köthet Magyarország Amerikával
Magyarország félmillió tonna kőolaj vásárlásáról köthet megállapodást az Egyesült Államokkal JD Vance alelnök keddi, budapesti látogatása alkalmából, az ügylet értéke mintegy 500 millió dollár lehet - írja a Bloomberg egy, a neve elhallgatását kérő forrásra támaszkodva.
Menetel a forint
Folytatta erősödő szériáját a forint az elmúlt percekben is, az euró árfolyama 381,3-ig, a dolláré 329,9-ig csökkent.
A legfelsőbb szintről jött figyelmeztetés: fel kell készülnünk a "fekete áprilisra"
A világ energiapiaca példátlan válsággal néz szembe, amely egyszerre érinti az olaj-, a földgáz- és az élelmiszerpiacokat – figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) főigazgatója egy friss interjúban. A szakember szerint a jelenlegi helyzet súlyosabb, mint a korábbi nagy energiaválságok együttvéve, és a kilábalás kulcsa egyetlen kritikus geopolitikai pont, a Hormuzi-szoros újranyitása lehet.
Bejelentették a német mestertervet: eurómilliárdos rehabra készül Európa legnagyobb gázfüggője
A német kormány az iráni háború kezdete után nem egészen 1 hónappal fogadta el új klímacsomagját, melynek a szén-dioxid-kibocsátáscsökkentésen túl nem titkolt célja a fosszilis energiahordozók importjának csökkentése is. A közel-keleti konfliktus okozta olaj- és gázpiaci árkrízis érzékenyen érintette a magas energiaköltségek miatt egyébként is versenyképességi problémákkal küzdő legnagyobb európai gazdaságot, az ország pedig részben a megújuló energiaforrások és az elektromobilitás térnyerésének, illetve az ipari villamosításának fokozásával kívánja csillapítani a negatív hatásokat. A Friedrich Merz vezette koalíció új klímacsomagja vegyes reakciókat váltott ki.
Összekapta magát a forint
Az elmúlt percekben ismét erősödni kezdett a magyar deviza: az euró jegyzése 382,0-ig, a dolláré 330,9-ig mérséklődött.
Felszúrt a forint árfolyama
382,7-ig emelkedett az imént az euró árfolyama, a dolláré pedig 331,7-ig. A jegyzések azóta 382,1-ig és 331,1-ig mérséklődtek.
Kritikus ponthoz értek az iráni tárgyalások, havi csúcson a forint
A forint a hét elején érdemben erősödött a főbb nemzetközi tartalékdevizákkal szemben, ami elsősorban a nemzetközi kockázati hangulat javulásával magyarázható. A befektetői kockázatvállalás élénkülése általában támogatja a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is, miközben a „menekülőeszközök” (például a dollár) relatív vonzereje ilyenkor csökken.
Az euró jegyzése tegnap este egészen 381 alá csökkent, bár ma reggelre 381,7-ig korrigált az árfolyam. A dollár jegyzésében hasonló minta látható, a tegnapi 330-ig történő erősödés után most 330,9 a kurzus.
A befektetők továbbra is az iráni háború eseményeire figyelnek.
Az elmúlt napokban az amerikai diplomáciai és a katonai nyomásgyakorlás egyszerre pörgött fel: a közvetítők egy kétlépcsős menetrendet próbáltak összerakni, amely egy 45 napos átmeneti tűzszünettel nyitna, majd a végleges lezárásról szóló tárgyalásokkal folytatódna. Irán ugyamakkor a hírek szerint nem nyitott erre a kezdeményezésre, és csak olyan megállapodást tart elfogadhatónak, amely a háború tényleges befejezésére és a későbbi támadás kizárására is garanciát ad.
Ezzel párhuzamosan Washington keményített kommunikációján: Trump április 7-ig adott Iránnak haladékot a Hormuzi-szoros megnyitására, ennek elmaradásához pedig a csapások kiterjesztésének lehetőségét társította, miközben a terepen újabb támadásokról szóltak a jelentések. Mindezek alapján a befektetők jelenleg két geopolitikai forgatókönyvet áraznak: az egyik oldalon ott a tűzszünet esélye, a másikon a határidős ultimátumok és az infrastruktúrát is érintő fenyegetések miatt továbbra is valós az eszkaláció kockázata.
A mai nap folyamán Irán pakisztáni nagykövete kijelentette, hogy a tárgyalások érzékeny, kritikus szakaszba érkeztek, amely arra enged következtetni, hogy a következő napokban akár az iráni háború és az energiaválság kérdése is eldőlhet.
Rövid távon a forint irányát döntően a geopolitikai hírek és az olajármozgások határozhatják meg, miközben a hazai oldalon a kamatvárakozások, a beérkező makroadatok és a vasárnapi parlamenti választások kimenetele befolyásolhatja a képet.
Az iráni háború de-eszkalációja esetén a forint stabilizálódhat vagy tovább erősödhet, míg egy újabb eszkaláció gyors kockázatkerülést, dollárerősödést és forintgyengülést hozhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
