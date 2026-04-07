12 órája maradt Iránnak, hogy befejezze a háborút - Mutatjuk, hogy reagál a forint

Az ING Bank elemzői szerint a dollár továbbra is erős, miközben a befektetők a Fehér Ház által az iráni tűzszünettel kapcsolatban szabott mai határidőre várnak. Az amerikai munkaerőpiaci adatok és az inflációs kilátások tovább támogatják a zöldhasút.

A piac feszülten figyeli az este lejáró határidőt.

Amennyiben nem születik tűzszüneti megállapodás, az Egyesült Államok és Izrael súlyos csapásokat mérhet az iráni polgári infrastruktúrára.

Ez a lépés Irán részéről az öböl menti szomszédos országok hasonló célpontjai elleni megtorlást válthat ki. Ebben a forgatókönyvben az energiaárak újabb jelentős emelkedés elé nézhetnek. Egyelőre nem tudni, hogy a Fehér Ház határideje csupán a maximális nyomásgyakorlás újabb eszköze-e, amíg azonban nem érkezik hír a tűzszünetről vagy a határidő komolyabb elhalasztásáról, a dollár vélhetően keresett marad.

A dollár erősödését az amerikai belföldi hírek is támogatják. A pénteken közzétett márciusi foglalkoztatási adatok a várakozásoknál jobban alakultak. Ha az amerikai gazdasági aktivitás továbbra is kitart, a piac hajlamosabb lesz a Fed kamatemeléseit árazni, különösen az energiaárak további emelkedése esetén. Jelenleg a piac a Fed idei politikájával kapcsolatban változatlan kamatszinttel számol, ami ellentétben áll a főbb kereskedelmi partnerek jegybankjainál beárazott két-három kamatemeléssel.

A héten két fontos adat is formálhatja a Feddel kapcsolatos várakozásokat.

Szerdán jelenik meg a március 18-i FOMC-ülés jegyzőkönyve, pénteken pedig a márciusi fogyasztóiár-index. A piaci konszenzus szerint az éves infláció 2,4 százalékról 3,4 százalékra ugorhat. Amennyiben a piac az idei évre kamatemelésekkel kezd számolni, az egyértelműen a dollár malmára hajtaná a vizet.

Ami a külföldi befektetők esetleges amerikai kitettségének csökkentését illeti, márciusban 90 milliárd dollárral esett a Fednél a külföldi hivatalos intézmények megbízásából őrzött amerikai állampapír-állomány. Az elemzők szerint ez sokkal inkább a feltörekvő piaci jegybankok devizapiaci intervenciós célú kötvényeladásait tükrözi, nem pedig a dollárból való tömeges kivonulást.

A dollárindex (DXY) a mai határidő közeledtével várhatóan a 100,00-100,50-es sávban marad

- vélik az ING Bank közgazdászai. A nap folyamán több Fed-tisztségviselő is felszólal, köztük John Williams, a New York-i Fed jellemzően lazításpárti beállítottságú elnöke. Kiemelten érdemes lesz figyelni arra, hogy a korábbiakhoz képest elmozdul-e a retorikája.