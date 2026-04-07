Felszúrt a forint árfolyama
382,7-ig emelkedett az imént az euró árfolyama, a dolláré pedig 331,7-ig. A jegyzések azóta 382,1-ig és 331,1-ig mérséklődtek.
Kritikus ponthoz értek az iráni tárgyalások, havi csúcson a forint
A forint a hét elején érdemben erősödött a főbb nemzetközi tartalékdevizákkal szemben, ami elsősorban a nemzetközi kockázati hangulat javulásával magyarázható. A befektetői kockázatvállalás élénkülése általában támogatja a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is, miközben a „menekülőeszközök” (például a dollár) relatív vonzereje ilyenkor csökken.
Az euró jegyzése tegnap este egészen 381 alá csökkent, bár ma reggelre 381,7-ig korrigált az árfolyam. A dollár jegyzésében hasonló minta látható, a tegnapi 330-ig történő erősödés után most 330,9 a kurzus.
A befektetők továbbra is az iráni háború eseményeire figyelnek.
Az elmúlt napokban az amerikai diplomáciai és a katonai nyomásgyakorlás egyszerre pörgött fel: a közvetítők egy kétlépcsős menetrendet próbáltak összerakni, amely egy 45 napos átmeneti tűzszünettel nyitna, majd a végleges lezárásról szóló tárgyalásokkal folytatódna. Irán ugyamakkor a hírek szerint nem nyitott erre a kezdeményezésre, és csak olyan megállapodást tart elfogadhatónak, amely a háború tényleges befejezésére és a későbbi támadás kizárására is garanciát ad.
Ezzel párhuzamosan Washington keményített kommunikációján: Trump április 7-ig adott Iránnak haladékot a Hormuzi-szoros megnyitására, ennek elmaradásához pedig a csapások kiterjesztésének lehetőségét társította, miközben a terepen újabb támadásokról szóltak a jelentések. Mindezek alapján a befektetők jelenleg két geopolitikai forgatókönyvet áraznak: az egyik oldalon ott a tűzszünet esélye, a másikon a határidős ultimátumok és az infrastruktúrát is érintő fenyegetések miatt továbbra is valós az eszkaláció kockázata.
A mai nap folyamán Irán pakisztáni nagykövete kijelentette, hogy a tárgyalások érzékeny, kritikus szakaszba érkeztek, amely arra enged következtetni, hogy a következő napokban akár az iráni háború és az energiaválság kérdése is eldőlhet.
Rövid távon a forint irányát döntően a geopolitikai hírek és az olajármozgások határozhatják meg, miközben a hazai oldalon a kamatvárakozások, a beérkező makroadatok és a vasárnapi parlamenti választások kimenetele befolyásolhatja a képet.
Az iráni háború de-eszkalációja esetén a forint stabilizálódhat vagy tovább erősödhet, míg egy újabb eszkaláció gyors kockázatkerülést, dollárerősödést és forintgyengülést hozhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Bejelentette Irán: kritikus ponthoz érkezett a béketárgyalás, nagy bejelentés készül
Közel lehet az áttörés, de pár részleten áll vagy bukik minden.
Rossz hír az autósoknak: hatalmas a drágulás a magyarok kedvenc nyaralóhelyén, az autópályákon nincs kegyelem
A beavatkozások nélkül azonban így is jóval drágábban lehetne tankolni.
Pattanásig feszülnek az idegek a háború miatt, tovább emelkedik az olaj
A közel-keleti fkonfliktus továbbra sem enyhült.
Bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv: váratlan problémák miatt hónapokat csúszhat az Apple csúcsmobilja
A mérnöki tesztfázisban akadt el a fejlesztés.
Sikerrel zárult a tárgyalás Iránnal, egy ország hajói már átkelhetnek a Hormuzi-szoroson
Az első hajó meg is kapta az áthaladási engedélyt.
Visszadobták Amerika békeajánlatát: kiderült, mit akar elérni Teherán - Minden megváltozhat a Hormuzi-szorosnál
Irán többet akar, mint amit Trump nyújtani készül.
Bevezették az eurót, eddig nagyon bejött a közös pénz Bulgáriának
Az egyszeri inflációs hatás alacsony volt.
Titkos dokumentum buktatta le Iránt: válságos állapotban az új vezér, a háttérben már átvették a hatalmat
Hírszerzési jelentések szerint egyértelmű a helyzet.
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Cégeladás bizalmi vagyonkezelésben - mire figyeljünk adózási szempontból?
A bizalmi vagyonkezelésből (BVK) történő cégeladás jogi szempontjait egy korábbi bejegyzésünkben már górcső alá vettük. Most a BVK-ból való cégeladás legrelevánsabb adózás
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Az osztalék portfólióm - 2026. március
Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.VáltozásokLyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, oszta
Csak pár napig volt egyszerre két lakásban résztulajdon, mégsem kaphatott egyedül Otthon Start hitelt
Akár két belterületi lakóingatlanban is lehet egyidőben 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start iránt érdeklődőknek. Fontos, hogy ez az állapot legfeljebb 180 napig ál
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.