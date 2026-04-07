Kritikus ponthoz értek az iráni tárgyalások, havi csúcson a forint
Deviza

Nagyot erősödött a forint a tegnapi nap folyamán, az iráni háborúról érkező hírek hatására. Az euró jegyzése a 385 körüli szintről 382 alá csökkent, míg a dollár árfolyama a 330-as szint felé közelít. A mai nap folyamán a közel-keleti konfliktus mellett az európai szolgáltatószektor beszerzésimenedzser-indexei és az amerikai munkaerőpiaci adatok szabhatnak irányt a devizapiacoknak, de a befektetők már egyre inkább a vasárnap esedékes parlamenti választásokra készülnek.
Felszúrt a forint árfolyama

382,7-ig emelkedett az imént az euró árfolyama, a dolláré pedig 331,7-ig. A jegyzések azóta 382,1-ig és 331,1-ig mérséklődtek.

A forint a hét elején érdemben erősödött a főbb nemzetközi tartalékdevizákkal szemben, ami elsősorban a nemzetközi kockázati hangulat javulásával magyarázható. A befektetői kockázatvállalás élénkülése általában támogatja a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is, miközben a „menekülőeszközök” (például a dollár) relatív vonzereje ilyenkor csökken.

Az euró jegyzése tegnap este egészen 381 alá csökkent, bár ma reggelre 381,7-ig korrigált az árfolyam. A dollár jegyzésében hasonló minta látható, a tegnapi 330-ig történő erősödés után most 330,9 a kurzus.

A befektetők továbbra is az iráni háború eseményeire figyelnek.

Az elmúlt napokban az amerikai diplomáciai és a katonai nyomásgyakorlás egyszerre pörgött fel: a közvetítők egy kétlépcsős menetrendet próbáltak összerakni, amely egy 45 napos átmeneti tűzszünettel nyitna, majd a végleges lezárásról szóló tárgyalásokkal folytatódna. Irán ugyamakkor a hírek szerint nem nyitott erre a kezdeményezésre, és csak olyan megállapodást tart elfogadhatónak, amely a háború tényleges befejezésére és a későbbi támadás kizárására is garanciát ad.

Ezzel párhuzamosan Washington keményített kommunikációján: Trump április 7-ig adott Iránnak haladékot a Hormuzi-szoros megnyitására, ennek elmaradásához pedig a csapások kiterjesztésének lehetőségét társította, miközben a terepen újabb támadásokról szóltak a jelentések. Mindezek alapján a befektetők jelenleg két geopolitikai forgatókönyvet áraznak: az egyik oldalon ott a tűzszünet esélye, a másikon a határidős ultimátumok és az infrastruktúrát is érintő fenyegetések miatt továbbra is valós az eszkaláció kockázata.

A mai nap folyamán Irán pakisztáni nagykövete kijelentette, hogy a tárgyalások érzékeny, kritikus szakaszba érkeztek, amely arra enged következtetni, hogy a következő napokban akár az iráni háború és az energiaválság kérdése is eldőlhet.

Rövid távon a forint irányát döntően a geopolitikai hírek és az olajármozgások határozhatják meg, miközben a hazai oldalon a kamatvárakozások, a beérkező makroadatok és a vasárnapi parlamenti választások kimenetele befolyásolhatja a képet.

Az iráni háború de-eszkalációja esetén a forint stabilizálódhat vagy tovább erősödhet, míg egy újabb eszkaláció gyors kockázatkerülést, dollárerősödést és forintgyengülést hozhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

