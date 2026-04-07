Megtáltosodott a forint estére, több mint egyhavi csúcsra erősödött

Fordulat a devizapiacon is
Bár az este nagy részét iránykereséssel töltötte, este 10 óra tájban határozott erősödés indult a magyar fizetőeszköznél, így már csak 380,3 forintot kérnek egy euróért a bankközi piacon. A piaci hangulat javulását a pakisztáni miniszterelnök Donald Trump számára küldött üzenetéhez kötik az első piaci kommentárok.
Az euró is nagyot erősödött késő estére a dollárral szemben.
Egyelőre nincs határozott irány a forintnál
Kedden este a forint egyelőre nem talált határozott irányt, a 382 forintos szint környékén mozog az euróárfolyam a bankközi piacon.
Havi csúcsra erősödött a forint a dollárral szemben
Az elmúlt percekben egészen 329,2 forintig csökkent a dollár árfolyama, melyhez hasonlóan alacsony szintet legutóbb március 2-án láthattunk.
Az euró jegyzése most 381,5 forint.
Visszajött a forint
Az euró egységéért újra már csak 381,5, a dollárért 329,7 forintot kell fizetni a devizapiacon.
Nyilatkozott a Fed egyik vezetője: "Egyelőre nincs szükség az alapkamat módosítására."
A New York-i Fed elnöke, John Williams szerint az iráni háború nyomán megemelkedő energiaárak ugyan felfelé tolják a teljes inflációt, a maginflációs nyomás kilátásai ugyanakkor érdemben nem változtak. A jegybankár szerint ezért az alapkamat módosítására ezért egyelőre nincs szükség - tudósított a Bloomberg.
Újra rántottak egyet a forinton
Ismét felszúrt a forint árfolyama, az euró jegyzése 382,2-ig emelkedett az elmúlt percekben.
Így akar Kína hasznot húzni a háborúból
Az Irán elleni háború megindítása azzal az ígérettel kecsegtetett, hogy az aljas rezsim meggyengítése és nukleáris törekvéseinek letörése átalakítja a Közel-Keletet. A háború legbuzgóbb hívei abban is hittek, hogy a felemelkedő Kína elrettentésével a háború egyenesen a világot fogja megváltoztatni. Azt remélték, a háború megmutatja majd, milyen sebezhetővé válik Kína, amikor az olajellátás Amerika ellenőrzése alá kerül. Emellett az elrettentő hatást is erősítette volna azzal, hogy kontrasztba állítja Amerika katonai fölényét Kína vonakodásával vagy képtelenségével, hogy megmentse barátait.
Irán teljes megsemmisítésével fenyegetőzik Trump – Mindennél jobban bedurvul Amerika?
Ha valaki figyelemmel kíséri Donald Trump kommunikációs stílusát, már megszokhatta, hogy az amerikai elnök szeret nagyokat, vagy durvákat mondani, a konzisztencia ezekben a megszólalásokban pedig maximum opcionális. Az elmúlt napokban kezd úgy kinézni, hogy az amerikai elnök teljesen elvesztette a kontrollt az iráni háború – illetve saját indulatai – felett. A legfrissebb bejegyzésében már egy civilizáció pusztulását vizionálta az elnök, de nézzük, mekkora realitása van ennek?
Talpra állt a magyar deviza
A kora délutáni szintekre csökkent az euró és a dollár jegyzése. A kurzus most 381,6 és 330,1 forint.
Korrigál a forint
Az euró ellenében 382,2-ig, a dollár ellenében 330,0-ig csökkent a forint árfolyama az elmúlt percek hirtelen emelkedése után.
Lassul az új megrendelések száma az USA-ban
A vártnál rosszabb lett az új megrendelések száma fenruárban, miközben az ADP heti felmérése alapján a foglalkoztatottságban egyelőre nem látszik nagy baj.
Kíméletlen bejelentés Donald Trumptól: ma este valószínűleg egy egész civilizáció el fog pusztulni
Donald Trump amerikai elnök bejelentette: most jön el a világ egyik legfontosabb pillanata, ma este lehet, hogy az iráni civilizáció teljesen el fog pusztulni.
12 órája maradt Iránnak befejezni a háborút - megrántották a forintot
Donald Trump egy közösségi médiában közzétett posztban tovább fenyegette Iránt, amelyre reagáltak a devizapiacok is. Az euró jegyzése 383,1-ig, a dolláré 331,6-ig emelkedett, bár azóta mindkét esetben korrigált a kurzus.
Hirtelen felszúrt a forint árfolyama
Az euró jegyzése most 382,6, a dolláré 331,2 forint.
Némileg gyengült a forint
Enyhén gyengült a forint az elmúlt percekben, az euró jegyzése 381,6, a dolláré 330,1 forintra emelkedett.
Ez vár a dollárra az ING Bank szakértői szerint
Az ING Bank elemzői szerint a dollár továbbra is erős, miközben a befektetők a Fehér Ház által az iráni tűzszünettel kapcsolatban szabott mai határidőre várnak. Az amerikai munkaerőpiaci adatok és az inflációs kilátások tovább támogatják a zöldhasút.
A piac feszülten figyeli az este lejáró határidőt.
Amennyiben nem születik tűzszüneti megállapodás, az Egyesült Államok és Izrael súlyos csapásokat mérhet az iráni polgári infrastruktúrára.
Ez a lépés Irán részéről az öböl menti szomszédos országok hasonló célpontjai elleni megtorlást válthat ki. Ebben a forgatókönyvben az energiaárak újabb jelentős emelkedés elé nézhetnek. Egyelőre nem tudni, hogy a Fehér Ház határideje csupán a maximális nyomásgyakorlás újabb eszköze-e, amíg azonban nem érkezik hír a tűzszünetről vagy a határidő komolyabb elhalasztásáról, a dollár vélhetően keresett marad.
A dollár erősödését az amerikai belföldi hírek is támogatják. A pénteken közzétett márciusi foglalkoztatási adatok a várakozásoknál jobban alakultak. Ha az amerikai gazdasági aktivitás továbbra is kitart, a piac hajlamosabb lesz a Fed kamatemeléseit árazni, különösen az energiaárak további emelkedése esetén. Jelenleg a piac a Fed idei politikájával kapcsolatban változatlan kamatszinttel számol, ami ellentétben áll a főbb kereskedelmi partnerek jegybankjainál beárazott két-három kamatemeléssel.
A héten két fontos adat is formálhatja a Feddel kapcsolatos várakozásokat.
Szerdán jelenik meg a március 18-i FOMC-ülés jegyzőkönyve, pénteken pedig a márciusi fogyasztóiár-index. A piaci konszenzus szerint az éves infláció 2,4 százalékról 3,4 százalékra ugorhat. Amennyiben a piac az idei évre kamatemelésekkel kezd számolni, az egyértelműen a dollár malmára hajtaná a vizet.
Ami a külföldi befektetők esetleges amerikai kitettségének csökkentését illeti, márciusban 90 milliárd dollárral esett a Fednél a külföldi hivatalos intézmények megbízásából őrzött amerikai állampapír-állomány. Az elemzők szerint ez sokkal inkább a feltörekvő piaci jegybankok devizapiaci intervenciós célú kötvényeladásait tükrözi, nem pedig a dollárból való tömeges kivonulást.
A dollárindex (DXY) a mai határidő közeledtével várhatóan a 100,00-100,50-es sávban marad
- vélik az ING Bank közgazdászai. A nap folyamán több Fed-tisztségviselő is felszólal, köztük John Williams, a New York-i Fed jellemzően lazításpárti beállítottságú elnöke. Kiemelten érdemes lesz figyelni arra, hogy a korábbiakhoz képest elmozdul-e a retorikája.
Oldalazik a forint
A 381,3-as szint környékén ingadozik a forint árfolyama az euróval szemben. A dollár jegyzése most 329,7 forint.
Megkongatták a vészharangot: ismét a szakadék szélére sodródott az európai gazdaság az energiaválság miatt
A februári gyorsulás után márciusban kilenchavi mélypontra lassult az euróövezet gazdasági aktivitása - derül ki a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet és a Hamburg Commercial Bank AG közös beszerzésimenedzser-indexének (BMI) kedden közzétett végleges számaiból.
Kimondták az elemzők: hetek alatt vált köddé a várva várt fellendülés, komoly lépésre kényszerülhet a központi bank is
Az iráni konfliktus hatására jelentősen romlottak az euróövezet növekedési kilátásai. A UBS Investment Bank elemzői fél százalékponttal rontották az eurózónára vonatkozó 2026-os GDP-előrejelzésüket, miközben az infláció emelkedése és az újabb jegybanki kamatemelések is a látóhatáron vannak.
Kiszivárgott: gigantikus olajüzletet köthet Magyarország Amerikával
Magyarország félmillió tonna kőolaj vásárlásáról köthet megállapodást az Egyesült Államokkal JD Vance alelnök keddi, budapesti látogatása alkalmából, az ügylet értéke mintegy 500 millió dollár lehet - írja a Bloomberg egy, a neve elhallgatását kérő forrásra támaszkodva.
Menetel a forint
Folytatta erősödő szériáját a forint az elmúlt percekben is, az euró árfolyama 381,3-ig, a dolláré 329,9-ig csökkent.
A legfelsőbb szintről jött figyelmeztetés: fel kell készülnünk a "fekete áprilisra"
A világ energiapiaca példátlan válsággal néz szembe, amely egyszerre érinti az olaj-, a földgáz- és az élelmiszerpiacokat – figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) főigazgatója egy friss interjúban. A szakember szerint a jelenlegi helyzet súlyosabb, mint a korábbi nagy energiaválságok együttvéve, és a kilábalás kulcsa egyetlen kritikus geopolitikai pont, a Hormuzi-szoros újranyitása lehet.
Bejelentették a német mestertervet: eurómilliárdos rehabra készül Európa legnagyobb gázfüggője
A német kormány az iráni háború kezdete után nem egészen 1 hónappal fogadta el új klímacsomagját, melynek a szén-dioxid-kibocsátáscsökkentésen túl nem titkolt célja a fosszilis energiahordozók importjának csökkentése is. A közel-keleti konfliktus okozta olaj- és gázpiaci árkrízis érzékenyen érintette a magas energiaköltségek miatt egyébként is versenyképességi problémákkal küzdő legnagyobb európai gazdaságot, az ország pedig részben a megújuló energiaforrások és az elektromobilitás térnyerésének, illetve az ipari villamosításának fokozásával kívánja csillapítani a negatív hatásokat. A Friedrich Merz vezette koalíció új klímacsomagja vegyes reakciókat váltott ki.
Összekapta magát a forint
Az elmúlt percekben ismét erősödni kezdett a magyar deviza: az euró jegyzése 382,0-ig, a dolláré 330,9-ig mérséklődött.
Felszúrt a forint árfolyama
382,7-ig emelkedett az imént az euró árfolyama, a dolláré pedig 331,7-ig. A jegyzések azóta 382,1-ig és 331,1-ig mérséklődtek.
Kritikus ponthoz értek az iráni tárgyalások, havi csúcson a forint
A forint a hét elején érdemben erősödött a főbb nemzetközi tartalékdevizákkal szemben, ami elsősorban a nemzetközi kockázati hangulat javulásával magyarázható. A befektetői kockázatvállalás élénkülése általában támogatja a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is, miközben a „menekülőeszközök” (például a dollár) relatív vonzereje ilyenkor csökken.
Az euró jegyzése tegnap este egészen 381 alá csökkent, bár ma reggelre 381,7-ig korrigált az árfolyam. A dollár jegyzésében hasonló minta látható, a tegnapi 330-ig történő erősödés után most 330,9 a kurzus.
A befektetők továbbra is az iráni háború eseményeire figyelnek.
Az elmúlt napokban az amerikai diplomáciai és a katonai nyomásgyakorlás egyszerre pörgött fel: a közvetítők egy kétlépcsős menetrendet próbáltak összerakni, amely egy 45 napos átmeneti tűzszünettel nyitna, majd a végleges lezárásról szóló tárgyalásokkal folytatódna. Irán ugyamakkor a hírek szerint nem nyitott erre a kezdeményezésre, és csak olyan megállapodást tart elfogadhatónak, amely a háború tényleges befejezésére és a későbbi támadás kizárására is garanciát ad.
Ezzel párhuzamosan Washington keményített kommunikációján: Trump április 7-ig adott Iránnak haladékot a Hormuzi-szoros megnyitására, ennek elmaradásához pedig a csapások kiterjesztésének lehetőségét társította, miközben a terepen újabb támadásokról szóltak a jelentések. Mindezek alapján a befektetők jelenleg két geopolitikai forgatókönyvet áraznak: az egyik oldalon ott a tűzszünet esélye, a másikon a határidős ultimátumok és az infrastruktúrát is érintő fenyegetések miatt továbbra is valós az eszkaláció kockázata.
A mai nap folyamán Irán pakisztáni nagykövete kijelentette, hogy a tárgyalások érzékeny, kritikus szakaszba érkeztek, amely arra enged következtetni, hogy a következő napokban akár az iráni háború és az energiaválság kérdése is eldőlhet.
Rövid távon a forint irányát döntően a geopolitikai hírek és az olajármozgások határozhatják meg, miközben a hazai oldalon a kamatvárakozások, a beérkező makroadatok és a vasárnapi parlamenti választások kimenetele befolyásolhatja a képet.
Az iráni háború de-eszkalációja esetén a forint stabilizálódhat vagy tovább erősödhet, míg egy újabb eszkaláció gyors kockázatkerülést, dollárerősödést és forintgyengülést hozhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
