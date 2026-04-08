A forint sorsa is vasárnap dőlhet el - Mutatjuk, mit áraz most a piac!

A választási hajrában egy dolog már egészen biztosan látszik, a különböző közvélemény-kutatások alapján 20 éve nem látott nyílt verseny jöhet vasárnap hazánkban. Egy ilyen, régóta nem tapasztalt helyzet a befektetők számára is rengeteg kérdést vet fel, ráadásul a forint a mostaninál aligha várhatná izgalmasabb szintről a vasárnapi eseményeket. Így hát megnéztük, hogy mire van most kilátás a forint piacán.

Az elmúlt másfél hónap nem igazán szólt a forintról, tekintve, hogy a közel-keleti háború miatt egekbe szökő energiaárak alaposan keresztbe tettek a feltörekvő piaci fizetőeszközök elmúlt másfél évben tapasztalt menetelésének.

Az euróval szemben 400 közelében is járt a forint, az iráni tűzszünet hírére azonban az árfolyam lényegében visszatért a háború kirobbanása előtti szintekre,

így a hétvégi választásokra 375-377 környékéről fordulhat rá a magyar fizetőeszköz.