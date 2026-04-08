Hajnalban még örömködtek a forintpiacon, délelőtt már elkezdtek kihátrálni

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kéthetes tűzszünet született Iránnal, pénteken pedig tárgyalások indulnak a felek között Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban. Az Egyesült Államok erre az időszakra felfüggeszti a bombatámadásokat az iszlám köztársaság ellen, és Irán megnyitja a Hormuzi-szorost. A hírre, hogy helyreállhat az energiapiac globális ellátási útvonala nagy örömmel reagáltak a befektetők a devizapiacon is: a hagyományosan kockázatosabb piacok devizái erősödéssel reagáltak.

A forint-euró árfolyam a tegnap esti 381 feletti szintről az éjszaka jelentősen mozdult lefelé, jelenleg 376 alatt jár a kurzus. Ezzel megközelítette a február végi, még a háború kitörése előtti helyzetet, vagyis

az iráni tűzszünet hírére gyakorlatilag teljesen eltűnt a gyengülés hatása a forintárfolyamból.

Felmerül a kérdés, hogy a kéthetes tűzszünet miért okoz akkora erősödést a forint árfolyamában, mintha minden kockázat elmúlt volna a közel-keleti térségben.

Maga az erősödés természetesen érthető, nem csak hangulati, hanem fundamentális alapon is: az energiaimportőr Magyarország számára az ellátásbiztonság növekedése jó hír.

Másrészt az iráni háború teljes kudarc volt az Egyesült Államoknak, jól láthatóan hetek óta azt kereste, hogyan tud kihátrálni belőle a legkisebb arcvesztéssel. Ezért a kéthetes tűzszünettel elég nagy esélye lehet a fegyveres konfliktus végleges lezárásának.

Harmadrészt érdemes azt is figyelembe venni, hogy a forint február végi erejéhez a Tisza-bet is hozzájárult. Ezeknek a spekulatív pozícióknak a nagy része a háborúval kirázódott, hozzájárulva a forintesés mértékéhez, ám később érezhetően elkezdtek újraépülni, ahogy az ellenzéki párt növekvő előnyét mutató közvélemény-kutatási adatok jelentek meg. Ezek a tranzakciók szintén hozzájárulhattak, hogy mostanra olyan a helyzet, mintha a forint teljesen lefelejtette volna a háborút.

A forint természetesen nem csak az euróval, hanem a dollárral szemben is erősödött. Tegnap még bőven 330 felett is járt az USDHUF árfolyam, ma reggel már 322 alatt látjuk a jegyzéseket.

Míg az euróval szemben bő 1%-os, a dollárhoz viszonyítva 2%-os a forinterősödés. Ennek a magyarázta a dollárgyengülésben keresendő, a kockázatkerülés enyhülésével az EURUSD-ben 0,8%-os emelkedés látható.

