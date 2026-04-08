Kitört az öröm a forintpiacon az iráni tűzszünet hírére!
Kitört az öröm a forintpiacon az iráni tűzszünet hírére!

A forint egy csapásra ledolgozta a háború során elszenvedett gyengülését az iráni tűzszünet hírére.

 Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kéthetes tűzszünet született Iránnal, pénteken pedig tárgyalások indulnak a felek között Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban. Az Egyesült Államok erre az időszakra felfüggeszti a bombatámadásokat az iszlám köztársaság ellen, és Irán megnyitja a Hormuzi-szorost. A hírre, hogy helyreállhat az energiapiac globális ellátási útvonala nagy örömmel reagáltak a befektetők a devizapiacon is: a hagyományosan kockázatosabb piacok devizái erősödéssel reagáltak.

A forint-euró árfolyam a tegnap esti 381 feletti szintről az éjszaka jelentősen mozdult lefelé, jelenleg 376 alatt jár a kurzus. Ezzel megközelítette a február végi, még a háború kitörése előtti helyzetet, vagyis

az iráni tűzszünet hírére gyakorlatilag teljesen eltűnt a gyengülés hatása a forintárfolyamból.

Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Amerika "csak úgy lógni fog", hogy minden flottul menjen – Elmondta Trump, mi lesz a Hormuzi-szorossal, miután győzelmet hirdetett

Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!

Itt a fordulat, beszakadt az olajár!

Itt van Trump bejelentése: tűzszünet jön Iránban – Másfél órával a brutális ultimátum lejárta előtt jött a fordulat

Felmerül a kérdés, hogy a kéthetes tűzszünet miért okoz akkora erősödést a forint árfolyamában, mintha minden kockázat elmúlt volna a közel-keleti térségben.

Megtáltosodott a forint estére, több mint egyhavi csúcsra erősödött

Turbóra kapcsolt a forint a belengetett iráni béke hírére

Figyelmeztetett a miniszter: a kormány kész fellépni a spekulatív mozgásokkal szemben

  • Maga az erősödés természetesen érthető, nem csak hangulati, hanem fundamentális alapon is: az energiaimportőr Magyarország számára az ellátásbiztonság növekedése jó hír.
  • Másrészt az iráni háború teljes kudarc volt az Egyesült Államoknak, jól láthatóan hetek óta azt kereste, hogyan tud kihátrálni belőle a legkisebb arcvesztéssel. Ezért a kéthetes tűzszünettel elég nagy esélye lehet a fegyveres konfliktus végleges lezárásának.
  • Harmadrészt érdemes azt is figyelembe venni, hogy a forint február végi erejéhez a Tisza-bet is hozzájárult. Ezeknek a spekulatív pozícióknak a nagy része a háborúval kirázódott, hozzájárulva a forintesés mértékéhez, ám később érezhetően elkezdtek újraépülni, ahogy az ellenzéki párt növekvő előnyét mutató közvélemény-kutatási adatok jelentek meg. Ezek a tranzakciók szintén hozzájárulhattak, hogy mostanra olyan a helyzet, mintha a forint teljesen lefelejtette volna a háborút.

További részletek hamarosan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ez is érdekelhet
Ma dől el a háború folytatása: Amerika pusztító csapásra készül, Trump civilizációs pusztítással fenyeget - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre
Megtáltosodott a forint estére, több mint egyhavi csúcsra erősödött
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility