Újra erőre kapott a forint
Újra erőre kapott a forint

A forint egy csapásra ledolgozta a háború során elszenvedett gyengülését az iráni tűzszünet hírére a hajnali órákban. Reggel viszont oldalazott, minimálisan visszakorrigált a magyar deviza árfolyama az euróval és a dollárral szemben. A magyar gazdasági adatok, így például a friss inflációs számok nem hoztak nagy mozgásokat. Érezhető, hogy a piacok a fegyvernyugvással kapcsolatos fejleményeket figyelik az első hurráoptimista reakciók után. Emellett a magyar devizára egyre nagyobb hatással vannak a vasárnapi választással kapcsolatos fejlemények.
Új napi csúcson a forint

A magyar deviza délután folytatja az erősödést: már 375,4 alá is benézett az euróárfolyam.

A vasárnapi választások miatt nagyobbak az izgalmak a forintnál

Vélhetően a magyar választásokkal kapcsolatos fejlemények is támogatják a forintot: a régió többi devizájánál jobban kezdett el erősödni a magyar fizetőeszköz az euróhoz képest a Medián új, nagymintás kutatásának közzététele után. Az árfolyam a 379,2-ig tartó korrekció után most már újra 377 alatt van.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A lengyel zloty esetében kisebb mozgásokat látunk, ott 4,265-ről csak 4,258-ig jött le a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Jön az utolsó kormányinfó a választások előtt

A vasárnapi választások előtti utolsó kormányinfót tartják csütörtökön. A kampányhajrá fő politikai és gazdasági üzenetei is kirajzolódhatnak ezen a sajtótájékoztatón. Szóba kerülhetnek az energiaellátási kockázatok, a hétvégi szerbiai incidens, az inflációs adatok, valamint JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatásának esetleges eredményei is.

Jön az utolsó kormányinfó a választások előtt
A forint sorsa is vasárnap dőlhet el - Mutatjuk, mit áraz most a piac!

A választási hajrában egy dolog már egészen biztosan látszik, a különböző közvélemény-kutatások alapján 20 éve nem látott nyílt verseny jöhet vasárnap hazánkban. Egy ilyen, régóta nem tapasztalt helyzet a befektetők számára is rengeteg kérdést vet fel, ráadásul a forint a mostaninál aligha várhatná izgalmasabb szintről a vasárnapi eseményeket. Így hát megnéztük, hogy mire van most kilátás a forint piacán.

A forint sorsa is vasárnap dőlhet el - Mutatjuk, mit áraz most a piac!
Medián: kétharmados győzelmet arathat a Tisza Párt

A Medián legfrissebb, hosszú idősoros, nagymintás reprezentatív kutatást összesítő mandátumbecslése szerint a Tisza Párt kétharmados többséget szerezhet az új parlamentben az április 12-i választások után. A Fidesznek kevesebb mint 60 képviselője lehet csak a patkóban, ahol csak a Mi Hazánk politikusai ülhetnének még le – derül ki a hvg.hu-n közzétett adatokból.

Medián: kétharmados győzelmet arathat a Tisza Párt
Tovább gyengül a forint

Már 379 felett van az euróárfolyam, mert egyelőre egyáltalán nem tisztázott, hogyan valósulhat meg az iráni tűzszünet, a hajóforgalom lassan indul újra a Hormuzi-szorosban, ami elbizonytalanította a piacokat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Gyengül vissza a forint

Az euróval szemben a forintárfolyam már csak 378,5-nél mozog, miközben reggel még 375,5-nél is volt az árfolyam. A magyar devizánál egyre óvatosabbak lettek a befektetők az iráni tűzszünetről érkező bizonytalan kimenetelt előrevetítő hírek miatt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Így láthatóan nem magyarspecifikus a korrekció: a lengyel zloty 4,3-as kurzuson áll az euróval szemben, pedig 4,25-nél is volt már a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Kicsit korrigál a forintárfolyam

Az iráni háborúban remélt tűzszünet hírére a forint 4 egység felett erősödött az euróval szemben, de a hurráoptimizmus kezd elmúlni a piacokon, lassan csorog vissza a váltás, már 377,5 forint környékén váltják az eurót.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esetében is hasonló mozgásokat látunk reggel: 322,7 környékén van a kurzus, miközben járt már 321,3 alatt is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Nincs nagy elmozdulás a hajnali nagy menetelés óta

Az EUR/HUF-nál egyelőre nem látszik további erősödés, a márciusi inflációs adat – amely ismét emelkedett az iráni háború átgyűrűző hatásai miatt – sem hozott változást. Az árfolyam 376,8-377 környékén mozog továbbra is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Egyszer hopp, máskor kopp: gyenge jelentés érkezett a magyar iparról

Két biztató hónap után újra visszaesett az ipar teljesítménye Magyarországon. Februárban a termelés volumene 1,8%-kal maradt el az előző havitól.

Egyszer hopp, máskor kopp: gyenge jelentés érkezett a magyar iparról
Itt a friss adat: újabb meglepetés a magyar inflációban!

A februári 1,4%-ról márciusban 1,8%-ra emelkedett az éves infláció, de még így is elmaradt az előzetes várakozásoktól. Az elemzők nagy többsége ugyanis 2 százalék feletti áremelkedéssel számolt. A háború lezárásával a mostani adat akár újra felerősítheti a kamatcsökkentési várakozásokat, bár egyelőre törékenynek mondható a tűzszünet, így korai lenne fellélegezni.

Itt a friss adat: újabb meglepetés a magyar inflációban!
Végre megtört a jég: erre a fordulatra vártak a boltok

Tovább nőtt a kiskereskedelmi forgalom februárban, amely azt jelenti, hogy a hetedik egymást követő hónapban bővülést látunk a boltokban. Bár ennek üteme nem gyors, a trend egyértelmű.

Végre megtört a jég: erre a fordulatra vártak a boltok
A jen egyhavi csúcsra ugrott a dollárral szemben

A jen szerdán érdemben erősödött a dollárral szemben: az USD/JPY jegyzés 0,8 százalék körüli eséssel 158,36 közelébe süllyedt. A Bank of Japan már többször is lebegtette az intervenciót, de a mostani amerikai–iráni békehajlandóság okozza a látványos erősödést.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben a dollárindex is harmadik napja gyengült, és 98,838-ig ereszkedett, ami március 11. óta a legalacsonyabb szintje.

A háttérben az áll, hogy a piac korábban komoly kockázatokat árazott az iráni konfliktus eszkalációja, illetve a Hormuzi-szoros esetleges lezárása miatt, a tűzszünet híre azonban hirtelen oldotta ezt a feszültséget. Ezzel párhuzamosan nagyot esett az olaj ára is, ami szintén enyhítette az inflációs és növekedési félelmeket, így a befektetők figyelme újra a jegybankokra terelődött.

A Federal Reserve kamatpályájával kapcsolatos várakozások is módosultak: a piac már nem tekinti annyira egyértelműnek, hogy az amerikai jegybank év végéig kivár, ami tovább gyengítette a dollárt.

Kitört az öröm a forintpiacon az iráni tűzszünet hírére!

 Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kéthetes tűzszünet született Iránnal, pénteken pedig tárgyalások indulnak a felek között Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban. Az Egyesült Államok erre az időszakra felfüggeszti a bombatámadásokat az iszlám köztársaság ellen, és Irán megnyitja a Hormuzi-szorost. A hírre, hogy helyreállhat az energiapiac globális ellátási útvonala nagy örömmel reagáltak a befektetők a devizapiacon is: a hagyományosan kockázatosabb piacok devizái erősödéssel reagáltak.

A forint-euró árfolyam a tegnap esti 381 feletti szintről az éjszaka jelentősen mozdult lefelé, jelenleg 376 alatt jár a kurzus. Ezzel megközelítette a február végi, még a háború kitörése előtti helyzetet, vagyis

az iráni tűzszünet hírére gyakorlatilag teljesen eltűnt a gyengülés hatása a forintárfolyamból.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Felmerül a kérdés, hogy a kéthetes tűzszünet miért okoz akkora erősödést a forint árfolyamában, mintha minden kockázat elmúlt volna a közel-keleti térségben.

  • Maga az erősödés természetesen érthető, nem csak hangulati, hanem fundamentális alapon is: az energiaimportőr Magyarország számára az ellátásbiztonság növekedése jó hír.
  • Másrészt az iráni háború teljes kudarc volt az Egyesült Államoknak, jól láthatóan hetek óta azt kereste, hogyan tud kihátrálni belőle a legkisebb arcvesztéssel. Ezért a kéthetes tűzszünettel elég nagy esélye lehet a fegyveres konfliktus végleges lezárásának.
  • Harmadrészt érdemes azt is figyelembe venni, hogy a forint február végi erejéhez a Tisza-bet is hozzájárult. Ezeknek a spekulatív pozícióknak a nagy része a háborúval kirázódott, hozzájárulva a forintesés mértékéhez, ám később érezhetően elkezdtek újraépülni, ahogy az ellenzéki párt növekvő előnyét mutató közvélemény-kutatási adatok jelentek meg. Ezek a tranzakciók szintén hozzájárulhattak, hogy mostanra olyan a helyzet, mintha a forint teljesen lefelejtette volna a háborút.

A forint természetesen nem csak az euróval, hanem a dollárral szemben is erősödött. Tegnap még bőven 330 felett is járt az USDHUF árfolyam, ma reggel már 322 alatt látjuk a jegyzéseket.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Míg az euróval szemben bő 1%-os, a dollárhoz viszonyítva 2%-os a forinterősödés. Ennek a magyarázta a dollárgyengülésben keresendő, a kockázatkerülés enyhülésével az EURUSD-ben 0,8%-os emelkedés látható.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

További részletek hamarosan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

