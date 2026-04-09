A legkisebb hírre is megrángatják a forintot

A bizonytalanságot fokozza, hogy a térségben ismét nő a feszültség. Izrael Libanon elleni katonai lépése újabb hullámokat vetett, amelyet Irán már a frissen bejelentett tűzszünet megsértéseként értelmezett.

Amennyiben sikerül stabilizálni a helyzetet,

a hazai fizetőeszköz a 375-377-es szintekről fordulhat rá a vasárnapi választásra.

A csütörtök reggeli kereskedésben már némi korrekció látszott, a forint az euróval szemben egy egységgel gyengült, így a jegyzések 377–378 között alakulnak.

A dollárral szemben hasonló mozgás rajzolódott ki, az árfolyam a 323–324-es tartományban ingadozik.

Az euró-dollár kurzus 1,166 körül stabilizálódott, ami szintén fontos viszonyítási pont a régiós devizák számára.

Csütörtökön a Magyar Nemzeti Bank közzéteszi a március végi nemzetközi tartalékok előzetes szintjét. A devizatartalék az év elején már megközelítette a 60 milliárd eurót, ugyanakkor a jegybank időközben lehetőséget biztosított az energiaimportőröknek annak igénybevételére, így különösen érdekes lesz, hogyan alakult az állomány az elmúlt hetekben.

A nap második felében az Egyesült Államokból is érkezik fontos adat: publikálják a tavalyi negyedik negyedéves GDP felülvizsgált értékét.

