A legkisebb hírre is megrángatják a forintot
Deviza

Portfolio
A forint látványos erősödést mutatott a napokban: az iráni tűzszünet hírére gyakorlatilag egyetlen lépésben korrigálta mindazt a gyengülést, amelyet a közel-keleti konfliktus kiéleződése óta elszenvedett. Ma a gyengülésé volt a főszerep délelőtt, de aztán korrigált a forint, sőt a dollárral szemben már erősödik is.
Váratlanul megtörte a csendet Irán legfőbb vezére – Kíméletlen bosszút ígért

Felolvastak az iráni köztelevízióban egy olyan üzenetet, melyet állítólag Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei küldött az iráni népnek – számol be az Al-Dzsazíra.

Váratlanul megtörte a csendet Irán legfőbb vezére – Kíméletlen bosszút ígért
Egy pillanat alatt veszítette el a teljes erősödését a forint

Az euróval szemben hiába erősödött már 375,6-ig a forint, nem sokkal este 8 után egy egységet gyengülve 376,6-ig jött vissza az árfolyam néhány perc alatt. A gyors mozgások hátterében a Hormuzi-szorosban növekvő feszültség áll.

A dollárral szemben 320,5-ről pattant vissza az árfolyam 321,5-ig.

Erősödik a forint

A kora estét egyelőre jól kezdi a magyar deviza: 375,8-ig jött le az euróval szemben az árfolyam.

A dollár esetében pedig már 320,8-nál jár a váltás.

Az euró a tegnap esti szintjéig korrigált

Ez 376,6-os árfolyamot jelent.

377 alatt az euró

A forint az euróval szemben a tegnap esti szintje felé közelít, a dollárral szemben pedig már erősödött, ez

  • 376,9
  • és 322,5-ös

árfolyamot jelent a két deviza esetében

Gyengül a dollár

A dollár 0,2 százalékkal gyengül az euróval szemben és 1,168 körül mozog.

377 körül jár az euró

Ez egy kis korrekció, hiszen korábban 378,7 közelében is járt.

Korrigál a forint

A forint kicsit korrigált, a dollár a tegnap esti szintje közelében 323 forintnál mozog. Korábban 324,8-nál is járt az árfolyam.

Nőtt a német külkereskedelem

Németország külkereskedelme 2026 februárjában mind az export, mind az import terén növekedést mutatott. Ez az előző hónaphoz és az egy évvel korábbi időszakhoz képest is bővülést jelent a Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) előzetes adatai alapján.

378 forint körül jár az euró

A forint picit korrigált, de a tegnap esti szinthez képest még mindig 1,4 egységnyi gyengülésben van az euróval szemben.

Lendületesen gyengül a forint

A forint már két egységgel gyengült az euróval szemben, árfolyama 378 felett jár.

Csökkent a német ipar

A német ipari termelés 2026 februárjában 0,3 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest a Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) előzetes adatai alapján. A visszaesés mögött elsősorban az építőipar és egyes feldolgozóipari ágazatok gyengélkedése áll. Ezzel szemben az autóipar és az energiaintenzív ágazatok növekedni tudtak.

Gyengüléssel indít a forint - Sok múlhat a tűzszünet jövőjén

A bizonytalanságot fokozza, hogy a térségben ismét nő a feszültség. Izrael Libanon elleni katonai lépése újabb hullámokat vetett, amelyet Irán már a frissen bejelentett tűzszünet megsértéseként értelmezett.

Amennyiben sikerül stabilizálni a helyzetet,

a hazai fizetőeszköz a 375-377-es szintekről fordulhat rá a vasárnapi választásra.

A csütörtök reggeli kereskedésben már némi korrekció látszott, a forint az euróval szemben egy egységgel gyengült, így a jegyzések 377–378 között alakulnak.

A dollárral szemben hasonló mozgás rajzolódott ki, az árfolyam a 323–324-es tartományban ingadozik.

Az euró-dollár kurzus 1,166 körül stabilizálódott, ami szintén fontos viszonyítási pont a régiós devizák számára.

Csütörtökön a Magyar Nemzeti Bank közzéteszi a március végi nemzetközi tartalékok előzetes szintjét. A devizatartalék az év elején már megközelítette a 60 milliárd eurót, ugyanakkor a jegybank időközben lehetőséget biztosított az energiaimportőröknek annak igénybevételére, így különösen érdekes lesz, hogyan alakult az állomány az elmúlt hetekben.

A nap második felében az Egyesült Államokból is érkezik fontos adat: publikálják a tavalyi negyedik negyedéves GDP felülvizsgált értékét.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

