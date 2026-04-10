Brutális hiány a költségvetésben, tárgyalás Iránban – mit csinál a forint?
Deviza

Portfolio
A forint a tűzszünet hírére visszatért az iráni háború kitörése előtti szintekre, és azóta a fegyvernyugvással kapcsolatos bizonytalanság ellenére is tartja magát az árfolyam. A mai napon a hírek szerint az USA tárgyalni fog Iránnal Pakisztánban, a tárgyalás körülményeivel kapcsolatban azonban nagy a bizonytalanság. Mindeközben itthon már mindenki a vasárnapi választásokra figyel, így a piacot egyre inkább a választás kimenetelére való spekuláció is mozgatja. Délelőtt megérkeztek a márciusi adatok az államháztartási hiányról, amiből kiderült, hogy a teljes évre tervezett hiány több mint 80 százalékánál járunk az első 3 negyedévben.
Hatalmasat ugrott az amerikai infláció

3,3%-ra ugrott az amerikai infláció az iráni háború okozta energiaár-emelkedés miatt. Az inflációs kosár többi része nem néz ki rosszul, de ennek már kevés jelentősége van, ugyanis a magasabb árak előbb utóbb mindenhova megtalálják az útjukat.

Lanyhul a dollár iránti kereslet, régi trend éledhet újra

Mérhetően csökkenésnek indult a dollár iránti kereslet, miután az Egyesült Államok és Irán között ideiglenes tűzszünet állt be. Ha a globális kockázatkerülés tartósan mérséklődni fog, akkor újra a korábbi trend, a dollár szerepének visszaszorulása kerülhet előtérbe  - írta a Bloomberg.

Szinte vissza a startmezőre

A nagy volatilitás után a forint árfolyama szinte ugyanott áll jelenleg a főbb devizákkal szemben, mint nyitáskor.

Brutális hiány a magyar költségvetésben!

Az idei év első három hónapjában az államháztartás központi alrendszere 3420 milliárd forintos hiánnyal zárt. A márciusi hiány kiemelkedően magas lett, ezzel az éves deficitcél több mint 80%-ánál járunk.

Kisebb leszúrás

Az euróárfolyam benézett 376 forint alá, míg a dollár a 322-es szint alá. Közben azonban megérkeztek a márciusi államháztartási adatok is, amik jelentős hiányról árulkodnak, ennek a hatását lehetséges, hogy még csak később láthatjuk.

Elszakadt a forint a régiótól

Magyarországon a vasárnapi választások előtt a kampány a csúcspontjára ér, és azt tapasztaljuk, hogy a forintban denominált eszközök elszakadnak a régió többi részétől és a geopolitikai helyzettől

jelentette ki napi devizapiaci körképében az ING.

A választásokra való pozícionálás erősíti a forintot és lefelé nyomja a magyar államkötvények hozamát. A piac jelenleg a következő egy évre két kamatemelést is áraz, az ING elemzői azonban tartással számolnak. Igaz, a választások előtt nehéz biztosat mondani a következő egy évről, hiszen az eredmény alapvetően meghatározza majd a jövőbeli fiskális politikát is. Az ING szoros versenyre számít a választások kapcsán, noha megjegyzi, hogy a közvélemény-kutatások ellenzéki győzelmet vetítenek előre.

Cikázik a forint

A reggeli órákban már sokadjára láthatunk irányváltást a forint árfolyamában,

  • egy euróért jelenleg 377 forintot,
  • egy dollárért 322,6 forintot kell fizetni.
Iráni tárgyalás és vasárnapi választások – erre figyel most a forint

Az elmúlt napokban nagy utat járt be a forint:

az iráni tűzszünet hírére gyakorlatilag egyetlen lépésben korrigálta mindazt a gyengülést, amelyet a közel-keleti konfliktus kiéleződése óta elszenvedett.

Az euróárfolyam így április 8-án egyenesen két és fél éves csúcsra erősödött, és azóta is hasonlóan erős, 375 forint körüli szinteken mozog.

A mai napon az Egyesült Államok tárgyalni tervez Iránnal a konfliktus rendezéséről, azonban a pontos napirend jelenleg nem ismert.

Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

Az iráni háborúról érkező hírek mellett természetesen a vasárnapi választás, és az ezzel kapcsolatos pozicionálás mozgatja az árfolyamokat. A külföldi befektetők egyre inkább úgy nyilatkoznak, hogy a Tisza győzelmére számítanak, amit piaci szempontból kedvezőnek látnak az EU-val való kapcsolat rendezése, a zárolt uniós források feloldása és az euró bevezetésének lehetősége miatt.

Hosszú ideje először van tétje a választásnak Magyarországon - Mi lesz a forinttal ?

Bloomberg: a Tisza győzelme mára piaci konszenzussá vált

Ez vár ránk hétfőn, ha nyer a Tisza Párt - Mire készülnek a befektetők?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

