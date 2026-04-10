Késő este is erősödik a forint

Tovább erősödött a forint késő este
A hazai fizetőeszköz késő estére az euróval szemben a 374,8-as szintig erősödött, míg a dollárral szemben 319,8-ig ment.
Erősödik a forint
Késő délutánra erősödésbe kezdett a forint, az euró jegyzése 375,5, a dollár jegyzése 320,4 forinton áll.
Orbán Viktor: ellenszélben megyünk, 2028-ig is tarthatnak a nehéz idők
Orbán Viktor szerint elérhettek volna többet is a magyar gazdaságban, de ezt a külső környezet nem tette lehetővé, és az ígéreteiket így is tartották.
Hatalmasat ugrott az amerikai infláció
3,3%-ra ugrott az amerikai infláció az iráni háború okozta energiaár-emelkedés miatt. Az inflációs kosár többi része nem néz ki rosszul, de ennek már kevés jelentősége van, ugyanis a magasabb árak előbb utóbb mindenhova megtalálják az útjukat.
Lanyhul a dollár iránti kereslet, régi trend éledhet újra
Mérhetően csökkenésnek indult a dollár iránti kereslet, miután az Egyesült Államok és Irán között ideiglenes tűzszünet állt be. Ha a globális kockázatkerülés tartósan mérséklődni fog, akkor újra a korábbi trend, a dollár szerepének visszaszorulása kerülhet előtérbe - írta a Bloomberg.
Szinte vissza a startmezőre
A nagy volatilitás után a forint árfolyama szinte ugyanott áll jelenleg a főbb devizákkal szemben, mint nyitáskor.
Brutális hiány a magyar költségvetésben!
Az idei év első három hónapjában az államháztartás központi alrendszere 3420 milliárd forintos hiánnyal zárt. A márciusi hiány kiemelkedően magas lett, ezzel az éves deficitcél több mint 80%-ánál járunk.
Kisebb leszúrás
Az euróárfolyam benézett 376 forint alá, míg a dollár a 322-es szint alá. Közben azonban megérkeztek a márciusi államháztartási adatok is, amik jelentős hiányról árulkodnak, ennek a hatását lehetséges, hogy még csak később láthatjuk.
Elszakadt a forint a régiótól
Magyarországon a vasárnapi választások előtt a kampány a csúcspontjára ér, és azt tapasztaljuk, hogy a forintban denominált eszközök elszakadnak a régió többi részétől és a geopolitikai helyzettől
– jelentette ki napi devizapiaci körképében az ING.
A választásokra való pozícionálás erősíti a forintot és lefelé nyomja a magyar államkötvények hozamát. A piac jelenleg a következő egy évre két kamatemelést is áraz, az ING elemzői azonban tartással számolnak. Igaz, a választások előtt nehéz biztosat mondani a következő egy évről, hiszen az eredmény alapvetően meghatározza majd a jövőbeli fiskális politikát is. Az ING szoros versenyre számít a választások kapcsán, noha megjegyzi, hogy a közvélemény-kutatások ellenzéki győzelmet vetítenek előre.
Cikázik a forint
A reggeli órákban már sokadjára láthatunk irányváltást a forint árfolyamában,
- egy euróért jelenleg 377 forintot,
- egy dollárért 322,6 forintot kell fizetni.
Iráni tárgyalás és vasárnapi választások – erre figyel most a forint
Az elmúlt napokban nagy utat járt be a forint:
az iráni tűzszünet hírére gyakorlatilag egyetlen lépésben korrigálta mindazt a gyengülést, amelyet a közel-keleti konfliktus kiéleződése óta elszenvedett.
Az euróárfolyam így április 8-án egyenesen két és fél éves csúcsra erősödött, és azóta is hasonlóan erős, 375 forint körüli szinteken mozog.
A mai napon az Egyesült Államok tárgyalni tervez Iránnal a konfliktus rendezéséről, azonban a pontos napirend jelenleg nem ismert.
Az iráni háborúról érkező hírek mellett természetesen a vasárnapi választás, és az ezzel kapcsolatos pozicionálás mozgatja az árfolyamokat. A külföldi befektetők egyre inkább úgy nyilatkoznak, hogy a Tisza győzelmére számítanak, amit piaci szempontból kedvezőnek látnak az EU-val való kapcsolat rendezése, a zárolt uniós források feloldása és az euró bevezetésének lehetősége miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
