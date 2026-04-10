Késő este is erősödik a forint

Magyarországon a vasárnapi választások előtt a kampány a csúcspontjára ér, és azt tapasztaljuk, hogy a forintban denominált eszközök elszakadnak a régió többi részétől és a geopolitikai helyzettől

– jelentette ki napi devizapiaci körképében az ING.

A választásokra való pozícionálás erősíti a forintot és lefelé nyomja a magyar államkötvények hozamát. A piac jelenleg a következő egy évre két kamatemelést is áraz, az ING elemzői azonban tartással számolnak. Igaz, a választások előtt nehéz biztosat mondani a következő egy évről, hiszen az eredmény alapvetően meghatározza majd a jövőbeli fiskális politikát is. Az ING szoros versenyre számít a választások kapcsán, noha megjegyzi, hogy a közvélemény-kutatások ellenzéki győzelmet vetítenek előre.