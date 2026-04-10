Lanyhul a dollár iránti kereslet, régi trend éledhet újra

A keresztdeviza-bázis azt mutatja meg, mekkora többletköltséget fizetnek vagy kapnak a befektetők, amikor dollárt nem az amerikai, hanem a külföldi piacokon szereznek be.

Ez a mutató az utóbbi napokban egyértelműen a dollár iránti érdeklődés lanyhulását jelzi.

A folyamat különösen az euróval és a svájci frankkal szemben szembetűnő. A hat hónapos euróbázis pénteken a március eleje óta nem látott szintre szűkült, ami a közös devizának kedvezett, míg a svájci frank mutatója háromhetes csúcson áll.

Az elmozdulás az amerikai-izraeli, Irán elleni csapások után kialakult trend megfordulását jelzi. A hat hete indult katonai művelet nyomán a globális kockázatvállalási kedv megcsappant, és a befektetők a dollárba menekültek. Ez a bázist markánsan az amerikai deviza javára tolta el, ám a tűzszünet óta a folyamat visszafordult.

Ez a dollárpozíciók egyszerű leépítése. A válság kibontakozásakor a dollár volt a kevés nyertes egyike, és most, hogy a deeszkaláció jelei mutatkoznak, az irány megfordul

– fogalmazott Nathan Thooft, a Manulife Investment Management portfóliómenedzsere.

A Nomura stratégistái szerint, ha a tűzszünet tartósnak bizonyul, újra előtérbe kerülhet a dedollarizáció hosszú távú trendje. Ez a dolláralapú eszközöktől való elfordulást jelenti, amelyet az amerikai gazdaságpolitika kiszámíthatatlansága és a romló költségvetési helyzet táplál. A bank elemzői úgy vélik, hogy ebben a forgatókönyvben a dollár az év végéig akár 4 százalékot is gyengülhet a jelenlegi szintekhez képest.

A bázis alakulásában a geopolitikai tényezők mellett a bőséges dollárlikviditás is szerepet játszik. A rövid lejáratú amerikai állampapírok piacára továbbra is jelentős tőke áramlik. Ez lazán tartja a finanszírozási feltételeket, széles teret hagyva a befektetőknek a rövid futamidejű eszközök vásárlására. Ezzel szemben Európában és az Egyesült Királyságban az Európai Központi Bank és a Bank of England mérlegleépítése szigorítja a finanszírozási környezetet, ami éles ellentétben áll a Fed jelenlegi gyakorlatával.

Jack Boswell, a Wells Fargo londoni devizastratégája szerint ez "alapvető változást" jelent a devizaswap-piacokon. A dollár iránti kereslet visszaesése a kockázatvállalási kedv részleges visszatérését tükrözi, de legalább ennyire fontos tényező az európai és a brit finanszírozási piacok beszűkülése is.

